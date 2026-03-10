Mercato : l’OL et l’OGC Nice au duel pour un crack tunisien

Lors du match spectaculaire entre Karlsruhe et Dresde (3-3), le jeune Tunisien trouve encore le chemin des filets. Ce but représente déjà sa cinquième réalisation de la saison. L’action donne même l’impression d’offrir la victoire au KSC avant qu’un hors-jeu ne vienne annuler la réalisation.

Même sans compter au tableau d’affichage, cette action marque les esprits. Plusieurs recruteurs présents au Wildparkstadion observent attentivement le joueur, comme le rapporte le média allemand Neues Nachrichten, relayé par Foot Mercato.