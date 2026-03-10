Le nom de Louey Ben Farhat circule de plus en plus dans les cellules de recrutement européennes. L’attaquant de 19 ans, qui évolue au Karlsruher SC, impressionne par son efficacité et sa maturité sur le terrain. Sa dernière prestation face au Dynamo Dresde confirme l’intérêt grandissant autour de son profil.
Mercato : l’OL et l’OGC Nice au duel pour un crack tunisien
- Getty Images
Un but qui attire les regards
Lors du match spectaculaire entre Karlsruhe et Dresde (3-3), le jeune Tunisien trouve encore le chemin des filets. Ce but représente déjà sa cinquième réalisation de la saison. L’action donne même l’impression d’offrir la victoire au KSC avant qu’un hors-jeu ne vienne annuler la réalisation.
Même sans compter au tableau d’affichage, cette action marque les esprits. Plusieurs recruteurs présents au Wildparkstadion observent attentivement le joueur, comme le rapporte le média allemand Neues Nachrichten, relayé par Foot Mercato.
- Getty Images
Lyon et Nice déjà sur le coup
Parmi les clubs présents dans les tribunes figurent notamment l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice. Les deux formations françaises suivent avec attention la progression de ce talent offensif.
Sous contrat avec Karlsruhe jusqu’en 2029, Ben Farhat pourrait pourtant quitter l’Allemagne si une offre convaincante arrive. Le club évalue déjà son joueur entre 10 et 12 millions d’euros, une somme qui représenterait un transfert record pour la formation allemande.
La perspective de voir l’attaquant participer à la Coupe du monde de football 2026 avec l’Équipe de Tunisie de football renforce encore l’intérêt autour de lui.