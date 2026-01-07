Mercato : l’Angleterre s’arrache une star de l’OL

La saison de Rémy Descamps a démarré sous de bons auspices. Aligné à quatre reprises en Ligue 1, le gardien français a répondu présent, avec trois clean-sheets et une vraie sérénité dans son jeu. Ses performances ont pesé dans les résultats de l’OL sur cette période.

Mais l’équilibre a changé en fin de mercato estival. L’arrivée de Dominik Greif a redistribué les cartes. Descamps a retrouvé un statut de doublure, se contentant ensuite de deux rencontres de Ligue Europa et d’un match de Coupe de France. Un rôle frustrant pour un joueur qui venait d’envoyer des signaux forts.