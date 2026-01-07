À l’OL, certains dossiers avancent à bas bruit. Celui de Rémy Descamps en fait partie. Performant lorsqu’il a joué, le portier lyonnais se retrouve aujourd’hui au cœur d’un intérêt grandissant venu d’Angleterre, au point de relancer son avenir dès cet hiver.
Mercato : l’Angleterre s’arrache une star de l’OL
- Getty Images Sport
Un début de saison solide, puis l’ombre
La saison de Rémy Descamps a démarré sous de bons auspices. Aligné à quatre reprises en Ligue 1, le gardien français a répondu présent, avec trois clean-sheets et une vraie sérénité dans son jeu. Ses performances ont pesé dans les résultats de l’OL sur cette période.
Mais l’équilibre a changé en fin de mercato estival. L’arrivée de Dominik Greif a redistribué les cartes. Descamps a retrouvé un statut de doublure, se contentant ensuite de deux rencontres de Ligue Europa et d’un match de Coupe de France. Un rôle frustrant pour un joueur qui venait d’envoyer des signaux forts.
- AFP
Des chiffres qui parlent pour lui
Malgré un temps de jeu limité, le bilan reste flatteur. Sur sept apparitions toutes compétitions confondues, Rémy Descamps n’a encaissé que quatre buts. Il affiche cinq clean-sheets, pour six victoires et une seule défaite avec l’OL. Peu de gardiens peuvent en dire autant avec un tel volume de matchs.
Ces statistiques n’ont pas échappé aux recruteurs étrangers, attentifs aux profils fiables et disponibles immédiatement.
- AFP
Hull City et West Bromwich passent à l’action
Selon les informations du média Le Progrès, Hull City et West Bromwich Albion suivent de près la situation du portier de 29 ans. Les deux clubs de Championship envisagent de lui proposer un rôle clair : celui de gardien numéro un.
L’argument sportif s’accompagne d’une proposition salariale revue à la hausse. De quoi séduire un joueur en quête de continuité et de responsabilités, à un moment clé de sa carrière.
- AFP
Lyon hésite, Fonseca aussi
Du côté de l’OL, la réflexion reste ouverte. Paulo Fonseca apprécie la présence d’un deuxième gardien fiable, capable de suppléer Dominik Greif sans baisse de niveau. Descamps coche cette case.
Selon la même source, Lyon a déjà reçu plusieurs offres venues de Championship. Les montants n’ont pas filtré, alors que Transfermarkt évalue le joueur à 2 M€. Entre logique sportive et opportunité de marché, le club devra trancher. L’hiver ne fait que commencer.