Mercato : Francfort et des géants de Bundesliga s’arrachent une pépite du PSG

Le 27 septembre dernier, Mathis Jangéal a goûté au parfum de la Ligue 1 pour la première fois. Dix petites minutes, face à l’AJ Auxerre (2-0), au Parc des Princes, sous les yeux d’un public conquis par son aisance balle au pied. Une apparition courte, certes, mais suffisante pour dévoiler une partie de son potentiel. À seulement 17 ans, le jeune milieu offensif rêve de gagner plus de temps de jeu, un défi immense quand on connaît la densité de l’effectif parisien.

Conscient de la difficulté à se faire une place parmi les stars du PSG, Jangéal cherche avant tout à progresser. Son entourage observe avec attention la tournure que prendra sa situation, d’autant que plusieurs clubs étrangers suivent ses performances de près.