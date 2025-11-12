L’avenir de Mathis Jangéal pourrait bien s’écrire loin du Parc des Princes. Le jeune milieu offensif de 17 ans, formé au PSG, attire déjà l’attention de plusieurs clubs étrangers, notamment en Allemagne. Son profil, à la fois technique et prometteur, séduit l’Eintracht Francfort et d’autres écuries de Bundesliga. Alors que son contrat aspirant court jusqu’en 2026, le club parisien tente de le retenir, mais la concurrence se renforce semaine après semaine.
Mercato : Francfort et des géants de Bundesliga s’arrachent une pépite du PSG
- AFP
Dix minutes pour convaincre
Le 27 septembre dernier, Mathis Jangéal a goûté au parfum de la Ligue 1 pour la première fois. Dix petites minutes, face à l’AJ Auxerre (2-0), au Parc des Princes, sous les yeux d’un public conquis par son aisance balle au pied. Une apparition courte, certes, mais suffisante pour dévoiler une partie de son potentiel. À seulement 17 ans, le jeune milieu offensif rêve de gagner plus de temps de jeu, un défi immense quand on connaît la densité de l’effectif parisien.
Conscient de la difficulté à se faire une place parmi les stars du PSG, Jangéal cherche avant tout à progresser. Son entourage observe avec attention la tournure que prendra sa situation, d’autant que plusieurs clubs étrangers suivent ses performances de près.
Francfort en tête, la Bundesliga en embuscade
Selon les informations de Sky Sport Allemagne, l’Eintracht Francfort se montre particulièrement séduit par le profil du jeune Parisien. Le club allemand aimerait le recruter dès la saison prochaine. Mais il n’est pas le seul. D’autres formations de Bundesliga, ainsi que quelques clubs européens, surveillent également le dossier avec insistance.
Le PSG, conscient de la valeur de sa pépite, n’entend pas le laisser filer sans combattre. Les dirigeants parisiens souhaitent prolonger son contrat, actuellement valable jusqu’en juin 2026, afin d’éviter de revivre un scénario à la Xavi Simons. Même s’il n’a pas assez de temps de jeu avec les pros, le PSG ne compte pas le laisser partir gratuitement.
Un avenir à écrire
Pour Mathis Jangéal, les mois à venir seront décisifs. Entre la promesse d’un rôle plus concret à Paris et les sollicitations venues d’Allemagne et de partout en Europe, le jeune joueur devra choisir le projet qui lui offrira le meilleur cadre pour son développement. Une certitude : sa marge de progression attire déjà les convoitises, et son nom commence à circuler avec insistance dans les coulisses du mercato européen.