Mercato : deux géants de Ligue 1 foncent sur Pablo Pagis, cible de l’OM

Du côté du FC Lorient, Pablo Pagis franchit un cap. L’exercice 2025-2026 lui sourit. Sept buts inscrits. Des prestations abouties. Une présence constante dans le jeu offensif.

À 23 ans, l’attaquant gagne en maturité. Il pèse sur les défenses. Il multiplie les appels. Il participe au pressing. Les observateurs notent aussi sa capacité à évoluer sur plusieurs postes du front de l’attaque.

Selon les informations de Média Foot, son téléphone chauffe. L’Olympique de Marseille a pris des renseignements ces derniers jours. Pour l’instant, le club phocéen reste prudent. Mais l’idée de voir le fils de Mickaël Pagis porter le maillot olympien nourrit déjà l’imaginaire des supporters.