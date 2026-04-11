Mendy : « Le titre du Maroc est sorti de nulle part… On a d’abord cru à un poisson d’avril. »

Mendy est revenu sur la décision de retirer le titre continental, rappelant avec autorité : « Nous devons nous souvenir que nous avons mené la rencontre jusqu'à son terme, que nous l'avons emportée, que le résultat a été validé par tous et que nous avons même pris part à la célébration ; tous les indicateurs montrent que nous avons été couronnés champions. »

« Nous avons réalisé une performance exceptionnelle face au Maroc, qui figure parmi les dix meilleures nations mondiales. C’est une équipe très solide, dotée de joueurs formidables. »

Il a également rendu hommage à l’adversaire en déclarant : « La sélection marocaine affiche un très haut niveau depuis plus de cinq ans et mérite sa place au sommet. Elle a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2022 et était proche de réaliser de grandes choses, mais nous avons réussi à prendre le dessus et à remporter la Coupe d’Afrique des nations devant tout le monde. »

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« Nous avons été très choqués par la décision de la CAF de retirer le titre et de l'attribuer au Maroc. C'est une décision sortie de nulle part. J'ai ressenti un mélange de sentiments en voyant la nouvelle, et j'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'une blague. »

« Je croyais que les sites s’étaient trompés, alors je me suis rendu moi-même sur le portail de la CAF. On a d’abord pris ça pour un poisson d’avril, mais la réalité était bien là », explique-t-il.

Concernant les démarches pour récupérer le titre, Mendy a affirmé : « La Fédération sénégalaise de football met tout en œuvre pour récupérer le titre, et il ne doit y avoir qu’une seule issue : le sacre du Sénégal à la Coupe d’Afrique des nations. »



