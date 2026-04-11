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Mendy : « Le titre du Maroc est sorti de nulle part… On a d’abord cru à un poisson d’avril. »

E. Mendy
Sénégal vs Maroc
Sénégal
Maroc
Africa Cup of Nations
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Saudi Pro League
Sénégal
Maroc
Arabie saoudite

Des déclarations fracassantes du gardien de but de l'Al-Ahli saoudien

Le gardien sénégalais Édouard Mendy, qui évolue au sein du club saoudien Al-Ahli, a exprimé sa vive colère après la décision de retirer à son équipe nationale le titre de la Coupe d’Afrique des nations au profit du Maroc.

Les « Lions de la Teranga » avaient pourtant remporté la Coupe d’Afrique des nations 2025 en battant le Maroc 1-0 en finale.

Toutefois, les incidents ayant émaillé la rencontre – notamment la sortie momentanée des « Lions de la Teranga » pour protester contre l’attribution d’un penalty à la sélection marocaine – ont poussé la Confédération africaine de football à trancher, en mars dernier : le titre a été retiré au Sénégal et attribué à son adversaire.

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    L'incident de la serviette et l'ambiance de la finale

    « Ce qui s’est passé contre le Maroc a été une situation exceptionnelle pour moi, car c’était la première fois que je vivais une telle chose », a déclaré Mendy lors d’une interview sur le podcast « The Mo Show ». « Jamais auparavant, lors d’un match que j’ai disputé, et encore moins en finale, un joueur de l’équipe adverse n’était venu me prendre ma serviette de cette manière depuis le banc des remplaçants. »

    Il a ajouté : « Malheureusement, ce genre de choses peut arriver dans le football et il faut l’accepter. C’était un match important et je voulais rester concentré, alors je ne me suis pas laissé distraire par ces provocations, grâce à l’aide de notre gardien remplaçant. »

    Il a poursuivi : « Le match contre le Maroc est le plus difficile de ma carrière en raison des événements qui s’y sont déroulés. Nous avons joué sous une pression incroyable, tant de la part des supporters que des altercations avec des joueurs et d’autres incidents étranges. »

    « Les supporters marocains étaient assourdissants. Il est toujours délicat d’affronter le pays hôte dans un stade de 80 000 spectateurs. Lors de mon échauffement, je me suis dit : “Je n’ai jamais rien vu de tel.” »

    « Deux jours plus tard, le bruit des supporters résonnait encore dans mes oreilles et dans ma tête. Comme je l’ai dit, je n’avais jamais vécu une telle expérience de toute ma carrière », a-t-il conclu.


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  • Retrait de la Coupe d’Afrique des Nations

    Mendy est revenu sur la décision de retirer le titre continental, rappelant avec autorité : « Nous devons nous souvenir que nous avons mené la rencontre jusqu'à son terme, que nous l'avons emportée, que le résultat a été validé par tous et que nous avons même pris part à la célébration ; tous les indicateurs montrent que nous avons été couronnés champions. »

    « Nous avons réalisé une performance exceptionnelle face au Maroc, qui figure parmi les dix meilleures nations mondiales. C’est une équipe très solide, dotée de joueurs formidables. »

    Il a également rendu hommage à l’adversaire en déclarant : « La sélection marocaine affiche un très haut niveau depuis plus de cinq ans et mérite sa place au sommet. Elle a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2022 et était proche de réaliser de grandes choses, mais nous avons réussi à prendre le dessus et à remporter la Coupe d’Afrique des nations devant tout le monde. »

    Lire aussi : Du Maroc à l’Arabie saoudite, un nouveau coup dur qui anéantit le rêve de Mendy en Ligue 1.

    « Nous avons été très choqués par la décision de la CAF de retirer le titre et de l'attribuer au Maroc. C'est une décision sortie de nulle part. J'ai ressenti un mélange de sentiments en voyant la nouvelle, et j'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'une blague. »

    « Je croyais que les sites s’étaient trompés, alors je me suis rendu moi-même sur le portail de la CAF. On a d’abord pris ça pour un poisson d’avril, mais la réalité était bien là », explique-t-il.

    Concernant les démarches pour récupérer le titre, Mendy a affirmé : « La Fédération sénégalaise de football met tout en œuvre pour récupérer le titre, et il ne doit y avoir qu’une seule issue : le sacre du Sénégal à la Coupe d’Afrique des nations. »


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    Quitter le terrain

    Au sujet du départ des joueurs sénégalais du terrain, le gardien chevronné a déclaré : « Certains ont dit que toute l'équipe du Sénégal avait quitté le terrain, mais la réalité était tout autre, car il restait encore des joueurs sur le terrain et nous ne nous sommes pas retirés du match ; il s'agissait simplement d'une réaction. »

    Il a ajouté : « Les rapports officiels précisent que la rencontre a été interrompue quelques minutes avant de reprendre son cours normal, et que notre équipe n’a pas quitté le terrain dans son intégralité, contrairement aux informations diffusées. Si cela avait été le cas, l’arbitre aurait immédiatement sifflé la fin du match et accordé la victoire au Maroc sur tapis vert. »

  • L'attaque contre la FIFA

    Dans ses déclarations, Mendy a critiqué la Fédération internationale de football (FIFA), affirmant : « Le slogan bien connu de la FIFA est que le sport unit le monde, mais ce qui s'est passé face au Maroc était tout à fait différent. »

    Il a également souligné : « Je n’aurais jamais imaginé l’ampleur du soutien que nous avons reçu ces derniers jours, après la décision de la CAF. Nous avons gagné de nombreux supporters. »

    « Mon fils était aux anges après le sacre, et je ne savais pas comment lui annoncer le retrait du titre. Ce sont des moments très durs à vivre », a-t-il conclu.

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    Les festivités d’avant-match face au Pérou

    À ce sujet, Mendy a déclaré : « Certains ont pensé que nous avions fait preuve d'arrogance ou que nous avions manipulé la décision de la CAF, mais en réalité, nous n'avions rien prévu de tout cela. »

    Il a conclu : « La célébration avait été planifiée avant la décision et tout avait été payé pour pouvoir brandir le trophée devant tout le monde. Nous n’avions pas l’intention d’offenser qui que ce soit, même si nous ne reconnaissons pas la décision de la CAF. »