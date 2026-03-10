Même Max Eberl était surpris ! L'Atalanta Bergame crée la surprise face au FC Bayern

Interrogé sur la tâche qui attend le champion allemand en titre à Bergame, Eberl a déclaré qu'il était « tendu » et qu'il savait exactement « ce qui nous attend aujourd'hui ». Il a évoqué la forte remontée des Italiens lors du match retour des barrages contre le Borussia Dortmund, au cours duquel l'Atalanta a humilié le BVB 4-1.

« Nous avons vu les images et la façon dont ils ont joué contre Dortmund. Aujourd'hui », a déclaré Eberl avec étonnement, « ils ont une composition surprenante. Il faut le dire. »

Contrairement au « miracle » contre le BVB, l'entraîneur de l'Atalanta, Raffaele Palladino, a notamment laissé Lazar Smardzic sur le banc et est passé à une défense à quatre, alors que l'Atalanta venait de se stabiliser dans le système à trois défensif de Palladino. En Serie A, seuls quatre des 17 matchs ont été perdus depuis sa prise de fonction.