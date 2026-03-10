Même Max Eberl était surpris ! L'Atalanta Bergame crée la surprise face au FC Bayern

Max Eberl n'en croyait pas ses yeux. En regardant la composition de l'équipe titulaire de l'Atalanta Bergame avant le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le directeur sportif du FC Bayern semblait tout à fait surpris.
Interrogé sur la tâche qui attend le champion allemand en titre à Bergame, Eberl a déclaré qu'il était « tendu » et qu'il savait exactement « ce qui nous attend aujourd'hui ». Il a évoqué la forte remontée des Italiens lors du match retour des barrages contre le Borussia Dortmund, au cours duquel l'Atalanta a humilié le BVB 4-1.
« Nous avons vu les images et la façon dont ils ont joué contre Dortmund. Aujourd'hui », a déclaré Eberl avec étonnement, « ils ont une composition surprenante. Il faut le dire. »
Contrairement au « miracle » contre le BVB, l'entraîneur de l'Atalanta, Raffaele Palladino, a notamment laissé Lazar Smardzic sur le banc et est passé à une défense à quatre, alors que l'Atalanta venait de se stabiliser dans le système à trois défensif de Palladino. En Serie A, seuls quatre des 17 matchs ont été perdus depuis sa prise de fonction.
Le FC Bayern fait un sort à l'Atalanta : « Ça n'a vraiment pas marché »
L'« expérience » avec la défense à quatre, que Palladino avait déjà mise en pratique le week-end dernier contre l'Udinese (2-2), a toutefois échoué de manière retentissante ce soir-là. Le champion allemand en titre a démantelé le septième du classement de la Serie A dès la première mi-temps, en l'espace de 13 minutes.
Josip Stanisic a ouvert le score après un corner astucieux. Joshua Kimmich a vu Serge Gnabry se démarquer et lui a fait une passe en retrait que Stanisic n'avait plus qu'à convertir (12e). Michael Olise a ensuite habilement placé un tir lointain dans le coin opposé (22e), avant de servir Gnabry qui s'était démarqué trois minutes plus tard (25e).
« Ça n'a pas du tout fonctionné », a déclaré Benedikt Höwedes, expert chez Amazon Prime, tout en soulignant que le Bayern avait trouvé le remède tactique idéal contre le jeu agressif en un contre un prévu par l'Atalanta sur tout le terrain. Il s'agissait du positionnement presque détaché des joueurs du Bayern.
Ainsi, Jonathan Tah est apparu à plusieurs reprises sur l'aile gauche en première mi-temps, et Dayot Upamecano a pu tirer sans aucune pression après un solo de 30 mètres, car ses coéquipiers ont éloigné ses adversaires en effectuant des courses en profondeur. Selon Höwedes, Gnabry en particulier méritait « un 20/20 avec mention » pour sa première mi-temps.
Le FC Bayern neutralise le pressing d'Atalanta : « Ils sont exceptionnels ! »
Le champion du monde et expert Prime Christoph Kramer a toutefois fait preuve de compréhension envers l'approche risquée de Palladino, qui a misé sur une défense à quatre et un pressing haut en un contre un. «Cette approche n'est toujours pas mauvaise. Si vous voulez battre le Bayern cette saison, vous devez exercer une forte pression et adopter une stratégie axée sur les joueurs », a déclaré Kramer, tout en critiquant dans le même temps la mise en œuvre des attaquants Gianluca Scamacca et Nikola Krstiovic : « Ils sont très mauvais en première ligne. Ils n'exercent pratiquement aucune pression et lâchent sans cesse. C'était également le cas lors des buts encaissés. »
Dans le même temps, il s'est joint aux éloges de Höwedes sur l'approche du Bayern. « La façon dont ils se déplacent contre ce marquage individuel. C'est tout simplement difficile à défendre, c'est énervant, épuisant, surtout mentalement, quand tu dois suivre ton adversaire sans arrêt. Le Bayern excelle dans ce domaine », a déclaré Kramer.