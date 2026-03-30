Même avec Lionel Messi, les chances de l'Argentine de conserver son titre de championne du monde semblent minces

Messi a inscrit sept buts en sept matches avec l'Argentine, dont deux lors de la finale haletante contre la France, et a délivré trois passes décisives mémorables, ce qui lui a valu à juste titre le Ballon d'or du meilleur joueur du tournoi. Il a été le talisman incontesté de l'Albiceleste et un véritable capitaine dans tous les sens du terme.

Il serait toutefois très injuste de qualifier la sélection argentine de 2022 d’équipe à un seul homme. Julian Alvarez, Alexis Mac Allister et Enzo Fernandez se sont tous imposés sur la scène internationale, ce dernier étant nommé Meilleur Jeune Joueur du Tournoi, tandis que Nicolas Otamendi a retrouvé sa forme d’antan en tant que pilier d’une défense redoutable, et qu’Emiliano Martinez est devenu le héros des tirs au but.

Même ceux dont les statistiques du tournoi étaient décevantes, comme Angel Di Maria et Lautaro Martinez, ont tout donné pour le maillot et ont apporté une contribution essentielle. Après la défaite surprise en ouverture contre l’Arabie saoudite, le niveau collectif a été poussé à son maximum, et il n’a jamais baissé. Aucune autre nation ne pouvait rivaliser avec l’esprit d’équipe de l’Argentine.

Malheureusement, la situation actuelle est bien moins rose. L'équipe de Lionel Scaloni manque cruellement de l'assurance des champions à l'approche de la défense de son titre en 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Sa préparation a frôlé le chaos, Messi portant une fois de plus tout le poids des attentes sur ses épaules. Être à la hauteur de ces attentes, à 37 ans, sera un défi de taille, mais ce n'est là qu'un des nombreux problèmes auxquels l'Argentine est confrontée à moins de deux mois du coup d'envoi...