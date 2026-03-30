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Même avec Lionel Messi, les chances de l'Argentine de conserver son titre de championne du monde semblent minces

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L. Messi
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Il y a trois ans et demi, Lionel Messi a « couronné sa carrière » en menant l’Argentine à la victoire lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Ce fut une joie pour tous les spectateurs neutres de voir la légende du FC Barcelone brandir enfin ce trophée qui lui avait si longtemps échappé, couronnant ainsi une carrière extraordinaire qui ne sera sans doute jamais égalée.

Messi a inscrit sept buts en sept matches avec l'Argentine, dont deux lors de la finale haletante contre la France, et a délivré trois passes décisives mémorables, ce qui lui a valu à juste titre le Ballon d'or du meilleur joueur du tournoi. Il a été le talisman incontesté de l'Albiceleste et un véritable capitaine dans tous les sens du terme.

Il serait toutefois très injuste de qualifier la sélection argentine de 2022 d’équipe à un seul homme. Julian Alvarez, Alexis Mac Allister et Enzo Fernandez se sont tous imposés sur la scène internationale, ce dernier étant nommé Meilleur Jeune Joueur du Tournoi, tandis que Nicolas Otamendi a retrouvé sa forme d’antan en tant que pilier d’une défense redoutable, et qu’Emiliano Martinez est devenu le héros des tirs au but.

Même ceux dont les statistiques du tournoi étaient décevantes, comme Angel Di Maria et Lautaro Martinez, ont tout donné pour le maillot et ont apporté une contribution essentielle. Après la défaite surprise en ouverture contre l’Arabie saoudite, le niveau collectif a été poussé à son maximum, et il n’a jamais baissé. Aucune autre nation ne pouvait rivaliser avec l’esprit d’équipe de l’Argentine.

Malheureusement, la situation actuelle est bien moins rose. L'équipe de Lionel Scaloni manque cruellement de l'assurance des champions à l'approche de la défense de son titre en 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Sa préparation a frôlé le chaos, Messi portant une fois de plus tout le poids des attentes sur ses épaules. Être à la hauteur de ces attentes, à 37 ans, sera un défi de taille, mais ce n'est là qu'un des nombreux problèmes auxquels l'Argentine est confrontée à moins de deux mois du coup d'envoi...

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    Arracher des victoires

    Sur le papier, la campagne de qualification de l'Argentine pour la Coupe du monde 2026 n'aurait guère pu mieux se dérouler. Elle a terminé en tête du classement de la CONMEBOL avec neuf points d'avance sur l'Équateur, deuxième, tout en affichant le meilleur bilan offensif. Messi a inscrit huit buts, terminant ainsi meilleur buteur des qualifications pour la toute première fois.

    Cependant, cette domination reflétait la baisse de niveau du reste du peloton, les rivaux traditionnels que sont l'Uruguay et le Brésil terminant respectivement quatrième et cinquième. Scaloni a également connu des moments difficiles, notamment lors des défaites contre l'Uruguay et le Paraguay, ainsi que lors du match nul 1-1 à domicile contre la Colombie, toutes ces rencontres ayant vu Messi titularisé.

    La campagne de qualification a également été ponctuée par une défense réussie du titre en Copa América, mais là encore, le consensus à l'issue de ce tournoi était que l'Argentine n'avait pas tourné à plein régime. Elle a arraché des victoires sans particulièrement bien jouer, et cette tendance s'est largement poursuivie dans sa préparation pour la Coupe du monde 2026.


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    Des matchs amicaux grotesques

    L'Argentine a disputé son premier match de préparation à la Coupe du monde contre le Venezuela en octobre, s'imposant 1-0 sans Messi. Elle n'a toutefois disputé que trois matches depuis lors, et le niveau de ses adversaires a considérablement baissé.

    Après avoir terminé l'année 2026 par une victoire écrasante 6-0 contre Porto Rico et une victoire 2-0 contre l'Angola, l'Albiceleste a programmé tardivement deux autres matchs amicaux pour la trêve internationale de mars contre la Mauritanie, classée 115e au classement mondial de la FIFA, et la Zambie, classée 91e. Ces rencontres ne nous apprennent rien de substantiel sur le niveau actuel de l'Argentine.

    En effet, la Mauritanie s'est inclinée 2-1 face aux triples champions du monde vendredi, lors d'un match disputé à un rythme d'escargot. Les buts de Fernandez et de Nico Paz n'ont guère masqué la performance apathique de l'Argentine, tandis que Messi, entré en jeu à la mi-temps, a été pris d'assaut par les joueurs et le staff mauritaniens après le coup de sifflet final à La Bombonera.

    Ces nations moins bien classées sont simplement ravies de se trouver dans l’orbite de Messi ; elles ne représentent pas un véritable défi pour l’Argentine, il est donc difficile pour les joueurs de mobiliser leur enthousiasme habituel. Ce n’est pas pour autant que Scaloni était d’humeur à accepter cette réalité.

    « L'équipe n'a pas fait un bon match. Il faut le dire pour pouvoir travailler à s'améliorer », a-t-il déclaré après la rencontre. « Nous sommes manifestement capables de bien mieux ; nous l'avons déjà prouvé. Tous les joueurs que nous avons pu voir ont apporté leur contribution, mais quand un match se complique, c'est plus dur. »

    Le gardien Martinez, frustré, est allé plus loin : « C'était l'un des pires matchs amicaux que nous ayons disputés. Nous avons manqué d'intensité, de jeu et de vitesse. C'est quelque chose que nous devons analyser et, chaque fois que nous enfilons le maillot, faire un peu mieux. »

  • yamal-messi(C)Getty Images

    Coup de grâce

    Martinez a ensuite abordé le sujet qui fâche : « Heureusement [que la Finalissima n'a pas eu lieu] ; si nous avions joué comme ça, nous aurions perdu. »

    L'Argentine n'a eu d'autre choix que de se tourner vers la Mauritanie et la Zambie après avoir vu son match contre l'Espagne, championne d'Europe, au Qatar, ainsi qu'un match amical contre le pays hôte de la Coupe du monde 2022, annulés à la dernière minute en raison du conflit militaire en cours au Moyen-Orient.

    Tous les pays les plus compétitifs avaient déjà pris d’autres engagements, et bien que la Finalissima aurait pu être déplacée au Bernabéu, l’Argentine a rejeté l’idée de disputer un tel match devant ce qui aurait probablement été un public espagnol partisan.

    Certes, une défaite était peut-être à prévoir, car Martinez a raison de dire que l’Argentine n’est pas au meilleur de sa forme, mais cela aurait été bien plus bénéfique que deux matchs sans conviction. Nicolas Tagliafico l’a d’ailleurs souligné dans sa réaction d’une honnêteté rafraîchissante face à cette annulation, en déclarant : « Si l’on met de côté le titre et la Finalissima, cela allait être un match important car on affronte une équipe dont on sait qu’elle a également une chance de se qualifier pour la Coupe du monde. Cela nous aide, cela nous donne un point de repère. Cela nous montre où nous en sommes, et s’il y a des choses à améliorer. »

    La Finalissima 2022 était certainement importante pour l’Argentine, puisque Messi et Di Maria ont mené une brillante victoire 3-0 contre l’Italie, vainqueur de l’Euro 2020. Sans cela, les faciles victoires en matchs amicaux contre les Émirats arabes unis, la Jamaïque, le Honduras et l’Estonie auraient été le seul « point de repère », et la confiance dans l’équipe qui s’est rendue au Qatar n’aurait pas été aussi forte.

    Elle a également permis de susciter l’enthousiasme des supporters, ce dont la Coupe du monde 2026 a désespérément besoin au milieu des discussions incessantes sur les problèmes hors du terrain. Ajoutez à cela le fait que le monde a été privé du face-à-face entre Messi et son successeur au FC Barcelone, Lamine Yamal, et toute cette saga laisse un goût très amer.

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    Gérer le temps de jeu de Messi

    La participation de Messi à la prochaine Coupe du monde a suscité beaucoup de doutes, alimentés principalement par l'intéressé lui-même.

    « Je vais évaluer la situation au jour le jour lorsque je commencerai la pré-saison l'année prochaine avec l'Inter [Miami] et voir si je peux vraiment être à 100 %, si je peux être utile, puis je prendrai une décision », a-t-il déclaré en octobre. « Je suis vraiment impatient car c'est une Coupe du monde. Nous venons de remporter la dernière édition, et pouvoir la défendre à nouveau sur le terrain est spectaculaire, car c’est toujours un rêve de jouer avec l’équipe nationale. »

    Avant le match contre la Mauritanie, Scaloni a confirmé que Messi n’avait toujours pas pris de décision définitive, déclarant aux journalistes : « Je ferai tout mon possible pour m’assurer qu’il soit là. Je pense qu’il doit être là, pour le bien du football, mais ce n’est pas moi qui décide. C’est à lui de voir comment il se sent mentalement et physiquement. Il a gagné le droit de décider sereinement. Nous ne sommes pas pressés. Nous savons que quelle que soit sa décision, ce sera la meilleure chose à la fois pour lui et pour l’équipe. »

    Il est préférable pour l’Argentine que Messi soit présent, car il reste un joueur capable de faire gagner un match. Nous l’avons encore constaté lors des premières journées de la saison 2026 de la MLS, puisqu’il a inscrit quatre buts en autant de matches avec l’Inter Miami. À moins d’une blessure grave, contre laquelle le club met tout en œuvre pour le protéger, le huit fois vainqueur du Ballon d’Or sera sans aucun doute le capitaine de son pays lors d’une sixième Coupe du monde, un record.

    Cependant, ce n’est plus le même Messi qui était omniprésent lors du succès de l’Argentine en 2022. Ses jambes ne tiendront pas 90 minutes tous les cinq ou six jours, surtout pas lors d’une Coupe du monde élargie où les tenants du titre pourraient disputer un total de huit matches.

    « C'est difficile, car ce ne sont pas seulement les Argentins qui veulent le voir, tout le monde veut le voir », a poursuivi Scaloni. « Et puis, en tant qu'entraîneurs, nous sommes confrontés à un dilemme lorsqu'il est sur le terrain : est-il capable de jouer tout le match ou non ? »

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    Des remplaçants décevants

    La question est de savoir si l'Argentine dispose de suffisamment de remplaçants lorsque Messi est mis au repos. Les récents événements semblent indiquer que la réponse est « non ».

    Messi a manqué les deux matchs à l'extérieur des qualifications pour la Coupe du monde que l'Albiceleste a perdus contre la Colombie et l'Équateur en raison d'une blessure, et le manque de créativité était flagrant. La retraite de Di Maria après la dernière Copa América a également privé l'équipe de son attaquant le plus dangereux, et bien que Nico Gonzalez, de l'Atlético de Madrid, ait pris le relais sur le flanc gauche, son efficacité devant le but et ses qualités techniques font pâle figure face à celles de Di Maria.

    L'Argentine a également perdu de son mordant au milieu de terrain : son meneur de jeu Rodrigo De Paul, désormais sous contrat avec l'Inter Miami aux côtés de Messi, n'est plus aussi mobile à 31 ans, tandis que Fernandez et Mac Allister connaissent tous deux des saisons irrégulières en club. Mais tout n'est pas noir pour autant.

    Alvarez a montré qu’il atteignait son meilleur niveau au bon moment en attaque pour l’Atlético, tandis que Lautaro réalise une nouvelle belle saison avec l’Inter, futur champion de Serie A, et que le jeune Franco Mastantuano, du Real Madrid, pourrait être un joker. Avec Paz, la sensation de Côme, l’Argentine dispose également d’un remplaçant tout trouvé pour Messi. Il peut déborder par la droite et relancer le jeu, tout en partageant les talents de Messi sur les coups de pied arrêtés.

    Cela dit, Paz n'a disputé que sept matches internationaux à ce jour. Rien ne permet de savoir si ce joueur de 21 ans sera capable de gérer la pression liée au fait de devoir soulager Messi lorsqu’il fera ses débuts sur la scène internationale. Il est également vrai que c’est Messi qui fait le lien entre tous les éléments de l’Argentine. L’équipe ne dispose pas de sa fluidité habituelle en son absence, et personne d’autre n’a tout à fait la même capacité à produire ces moments de pur génie qui font la différence dans les matchs serrés.

  • Lionel Messi Argentiniengetty

    Le temps presse

    La défense qui avait fait le succès de l'Argentine en 2022 n'est pas non plus aussi solide cette fois-ci. L'ancien défenseur central de Manchester City, Otamendi, ne cache pas ses 38 ans : son penchant pour les tacles imprudents et ses sorties de position sont désormais plus facilement sanctionnés. Son partenaire, Cristian Romero, a été un véritable boulet tout au long de la saison 2025-2026 catastrophique de Tottenham, qui pourrait encore se solder par une relégation.

    Les deux hommes qui avaient débuté comme arrières latéraux lors de la finale de la Coupe du monde 2022, Lisandro Martinez et Gonzalo Montiel, ont tous deux été en proie à des blessures, et bien que l'Argentine puisse toujours compter sur le très compétent Nahuel Molina au poste d'arrière droit, Tagliafico et Marcos Acuna ont tous deux largement dépassé leur apogée en tant qu'options actuelles sur le flanc opposé. Même le très apprécié gardien Martinez fait l'objet d'une certaine critique, commettant trop d'erreurs élémentaires dans son jeu à Aston Villa.

    L'Argentine devrait tout de même rester une véritable force, notamment parce qu'elle sera bien adaptée à la chaleur torride de l'Amérique du Nord, mais le facteur « peur » fait défaut. L'Espagne et la France, favorites avant le tournoi, croiront certainement en leurs chances si elles affrontent les hommes de Scaloni, car elles disposent d'un effectif plus étoffé et d'une meilleure cohésion à tous les postes.

    L'Algérie et l'Autriche pourraient elles aussi sentir qu'un gros coup de théâtre est possible dans le groupe J. L'Argentine a besoin de temps pour retrouver un rythme de croisière, temps dont elle ne dispose tout simplement pas actuellement. Le risque est réel que l'ère Messi s'achève dans un murmure si Scaloni ne parvient pas à trouver le bon équilibre.

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