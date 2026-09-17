Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, a abordé de nombreux dossiers importants tournant autour de son expérience avec le club madrilène, depuis la décision de rejoindre la capitale espagnole jusqu'au début d'une nouvelle étape de sa carrière sous le maillot de l'un des plus grands clubs du monde.

Dans un entretien exclusif accordé au journal espagnol « AS », Mbappé a évoqué sa relation avec le Real Madrid, les coulisses de son transfert au club, ses ambitions avec l'équipe, ainsi que sa vision de la rivalité avec le Barça, en parlant de Lamine Yamal, de Vinicius Junior et de la présence de Bellingham. Il est également revenu sur son expérience passée au Paris Saint-Germain et sur sa relation avec José Mourinho.

L'attaquant français a aussi abordé la course au Ballon d'Or, son ambition de remporter davantage de titres avec le Real Madrid et l'objectif qu'il cherche à atteindre au cours des prochaines années, dans un entretien où il a dévoilé de nombreux détails liés à sa carrière et à ses ambitions.

Voici le texte de l'entretien :