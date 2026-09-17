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MbappeGetty Images
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Mbappé parle sans tabous : les secrets du Real Madrid, sa position sur Vinicius, Yamal et Mourinho

FEATURES
Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
LaLiga
FC Séville vs FC Barcelone
FC Séville
FC Barcelone
Kylian Mbappé
Vinicius Junior
L. Yamal
J. Bellingham
J. Mourinho
Espagne
France
Brésil
Angleterre
Portugal

Le capitaine de la France ouvre tous les dossiers

Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, a abordé de nombreux dossiers importants tournant autour de son expérience avec le club madrilène, depuis la décision de rejoindre la capitale espagnole jusqu'au début d'une nouvelle étape de sa carrière sous le maillot de l'un des plus grands clubs du monde.

Dans un entretien exclusif accordé au journal espagnol « AS », Mbappé a évoqué sa relation avec le Real Madrid, les coulisses de son transfert au club, ses ambitions avec l'équipe, ainsi que sa vision de la rivalité avec le Barça, en parlant de Lamine Yamal, de Vinicius Junior et de la présence de Bellingham. Il est également revenu sur son expérience passée au Paris Saint-Germain et sur sa relation avec José Mourinho.

L'attaquant français a aussi abordé la course au Ballon d'Or, son ambition de remporter davantage de titres avec le Real Madrid et l'objectif qu'il cherche à atteindre au cours des prochaines années, dans un entretien où il a dévoilé de nombreux détails liés à sa carrière et à ses ambitions.

Voici le texte de l'entretien :

  • Le Real Madrid est-il le club que tu imaginais lorsque tu étais enfant et que tu rêvais de jouer ici ?

    Oui, absolument. J'attendais le meilleur club du monde, et de recevoir beaucoup d'enthousiasme et d'amour de la part des supporters du Real Madrid dans le monde entier.

    Quand je suis arrivé ici, je jouissais déjà d'un certain statut, mais lorsque tu deviens joueur du Real Madrid, tu passes à un autre niveau, un niveau supérieur. Je pense que si tu veux entrer dans l'histoire du football, tu dois passer par le Real Madrid.

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  • Et as-tu trouvé ce que tu cherchais ?

    J'ai trouvé plus de sérénité. En France, ce calme me manquait davantage. Je voulais découvrir une nouvelle culture et m'adapter rapidement à la culture espagnole.

    Il me reste encore un peu de temps, bien sûr, mais je sens que je me sens mieux en Espagne chaque jour. Je n'ai pas ressenti un seul instant que je n'étais pas heureux ici, à l'exception du début, lorsque je n'avais pas de domicile. Quand on n'a pas de maison, on ressent quelque chose d'étrange, parce qu'on veut toujours rentrer chez soi et rester avec sa famille. Et dès que j'ai eu mon logement, j'ai toujours été heureux à Madrid et en Espagne.

  • Le Real Madrid, l'Espagne et la ville de Madrid : est-ce conforme à ce que tu avais imaginé ?

    Oui, à 100 %. Cela n'a pas été inférieur ne serait-ce que de 1 % à ce que j'attendais. Jouer chaque semaine au Santiago Bernabéu est un immense privilège, et recevoir tout ce soutien des supporters est formidable. J'ai trouvé en Espagne quelque chose que je n'attendais pas, car j'ai reçu un soutien venu de tout le pays.

    J'adore vivre ici. C'était la première fois que je vivais hors de mon pays, un moment important dans ma vie, et je suis très heureux d'avoir pris cette décision. Jouer au Bernabéu est toujours passionnant en raison de son statut légendaire et de son histoire. Chaque match représente une nouvelle occasion.

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  • Florentino Pérez a poursuivi ton transfert pendant des années, jusqu'à finalement y parvenir. Quel rôle a-t-il joué dans ta signature ?

    C'est lui qui m'a fait venir ici. Nous sommes restés en contact tout au long des dix années qui ont précédé mon arrivée. Il a toujours fait preuve d'affection et de compréhension à l'égard de chaque décision que j'ai prise, qu'elle ait été positive ou négative pour le Real Madrid. Il me disait toujours qu'un jour je jouerais au Real Madrid, et me voilà ici, et j'en suis très heureux. Je dois donc le remercier pour tout ce qu'il a fait et continue de faire pour moi. C'est le meilleur président de club au monde.

  • Y a-t-il eu un élément précis qui t'a convaincu de rejoindre le Real Madrid ?

    Si je suis honnête, personne et rien n'avait besoin de me convaincre de rejoindre le Real Madrid. Dans mon histoire avec le Real Madrid, je voulais venir, mais cela n'a pas été possible plus tôt. Dans le football, il y a des moments et des décisions qui ne dépendent pas de vous.


    Il y a une question de timing dans le football, et il faut attendre que tout soit réuni pour effectuer le transfert. Tous ceux qui étaient avec moi savaient que je voudrais jouer pour le Real Madrid à un moment donné. Il n'y avait aucun doute sur mon envie de venir, mais parfois, quand ce n'est pas possible, on ne peut pas l'éviter, et il faut l'accepter. Bien sûr, il y a de la déception, mais la vie d'un footballeur repose sur le fait de regarder vers l'avant et non vers l'arrière.


    Personne n'a eu besoin de me convaincre de venir au Real Madrid, pas même Florentino Pérez, malgré son grand statut. C'était clair pour moi.

  • J'ai joué sous la direction d'Ancelotti, Xabi Alonso, Arbeloa et maintenant avec Mourinho. Quel est ton commentaire ?

    Les quatre entraîneurs sont des personnalités importantes du football. Cela a toujours été un privilège de faire partie du parcours de ces quatre-là. J'ai appris de chacun d'entre eux, car ils ont tous une manière totalement différente de voir le football. Ce sont tous des vainqueurs dans leur carrière, et on apprend toujours d'eux.

    Mais il est vrai que c'est différent avec Mourinho. C'est l'une des personnes les plus intelligentes que j'aie vues de ma vie. C'est un leader. Je le savais avant son arrivée, mais quand on le voit tous les jours, on réalise que c'est quelqu'un d'exceptionnel et un entraîneur légendaire qui a marqué son époque de son empreinte et qui continuera de le faire avec nous, c'est certain.

  • Mourinho t'a-t-il mis au défi de marquer 50 buts ?

    Non, il ne m'a pas fixé de chiffre, il m'a plutôt demandé de marquer des buts. Je ne me fixe pas de limites ni d'objectif précis de buts, car on ne sait pas ce qui va se passer au cours de la saison, et fixer un nombre déterminé de buts revient à se mettre des limites, ce que je ne veux pas.

    Si je marque beaucoup de buts, j'en serai très heureux, et si j'en marque moins, j'en serai heureux aussi, mais je travaille à chaque match pour aider mon équipe et je me concentre sur chaque instant.

  • Que réponds-tu à ceux qui pensent que tu ne fais que marquer des buts ?

    C'est leur avis. Au fil des années et avec l'expérience acquise, j'ai appris que chacun a son opinion sur le football, et qu'il faut l'accepter. Parfois, ils ont la même vision que vous, et parfois elle est différente. Il n'y a pas une seule façon de gagner au football, il y en a des millions, et c'est pourquoi je suis toujours ouvert à l'écoute.
    Il y a des gens qui cherchent seulement à provoquer ou à blesser, mais je suis toujours ouvert à discuter avec ceux qui veulent parler de football en s'appuyant sur une idée claire et une vision précise, qu'ils la voient d'une manière ou d'une autre. Et vous pouvez aussi en apprendre.

  • Le Ballon d'Or se profile à l'horizon : de quoi le joueur a-t-il besoin pour le remporter ?

    C'est peut-être le fruit d'une bonne année, mais cela ne dépend pas de moi.

    Mon objectif est toujours d'aider mes coéquipiers, de donner le maximum et de convaincre les personnes qui votent. Au bout du compte, ce sont des gens comme vous qui votent. Mon travail se limite à convaincre les votants à travers le football.

  • Quel est le joueur que vous préférez pour remporter le Ballon d'Or cette année ?

    Ce n'est pas mon affaire, car je ne pense pas à ce que je peux faire pour la gagner. Le plus important pour moi, c'est que le Ballon d'Or revienne au Real Madrid, parce que c'est la meilleure équipe du monde. Il doit revenir au Bernabéu et aux supporters du Real Madrid, et revenir à toutes ces personnes pour leur offrir du bonheur.

    Ces gens le méritent plus que quiconque. Quand on est un joueur du Real Madrid, on doit se battre pour tous les trophées. Le Ballon d'Or est un trophée, et je me battrai pour essayer de le ramener au Real Madrid. Il y a beaucoup de joueurs qui ont réussi à l'apporter ici, et je veux être l'un d'eux.

  • Les distinctions individuelles comptent, mais il est aussi temps de bâtir des succès collectifs, n'est-ce pas ?

    Cela fait partie de la construction des victoires et des titres collectifs qui arriveront lors de la seconde moitié de la saison.

    Nous ne pouvons pas dormir pendant six mois et dire ensuite que nous voulons tout gagner. Le football ne fonctionne pas de cette manière, et ce n'est pas aussi simple.

    C'est pourquoi nous sommes désormais très concentrés, avec l'entraîneur, le club et l'organisation dont nous disposons. Nous sommes très concentrés sur ce que nous devons faire, mais nous devons le prouver sur le terrain, comme toujours.

  • Les joueurs d'une équipe doivent-ils être amis ?

    Nous devons être bons, unis, et travailler pour un objectif commun, qui est le succès et la gloire. Êtes-vous l'ami de tous au journal « AS » ? Cette question est devenue plus présente avec la nouvelle génération de supporters, car les réseaux sociaux mettent tout sous les projecteurs.

    Si l'un ne serre pas la main de l'autre, ou si personne ne sourit, les discussions commencent. Mais c'est normal. Nous savons que les choses sont ainsi, et nous essayons de faire de notre mieux pour que des choses fausses n'apparaissent pas. Le plus important, c'est le Real Madrid.

  • Avec qui s'entend-il le mieux : Vinicius ou Bellingham ?

    Ils sont très différents. Sur le terrain, ils font des choses complètement différentes. Il y a des aspects du jeu où je suis meilleur avec Jude, et d'autres avec Vini ou Güler ou Brahim ou Diomandé ou Espagne.

    Espí marquera beaucoup de buts cette saison, il a une relation spéciale avec le but.

  • Quel joueur recruteriez-vous pour le Real Madrid ?

    Cristiano, Zidane, Ronaldo, s'ils pouvaient revenir : la qualité ne se perd jamais.

    Ce sont des icônes du Real Madrid, ils ont beaucoup apporté au club et continuent de procurer énormément d'enthousiasme à ses supporters.

  • Cap sur la Coupe du monde : que s'est-il passé face à l'Espagne ?

    Ils ont gagné, et au football, quand tu gagnes, tu as raison.

    Je pense que nous nous sommes trompés dans le plan de jeu dès le départ, et ensuite, lorsque tu affrontes une équipe qui aime garder le ballon et avoir la possession, et que tu es mené d'un but, cela devient encore plus difficile.

    Ce n'était pas une bonne journée pour nous, et en Coupe du monde, il n'y a pas de match aller-retour comme en Ligue des champions.

    Nous n'avons pas livré le match que nous aurions dû livrer, c'est aussi simple que cela. Et je pense que c'était une occasion pour nous, mais nous travaillerons pour obtenir d'autres occasions.

  • Que se passe-t-il lorsque vous traversez trois ou quatre matches sans marquer ? Est-ce que cela devient une obsession pour vous ?


    Je n'attends pas trois ou quatre matches, un seul match me suffit. Le match où je ne marque pas est difficile, mais j'aime ce sentiment, car un joueur habitué à marquer sans cesse, lorsqu'il reste deux matches sans marquer, les gens le remarquent et en parlent.

    Cela vous procure une certaine colère, si bien que vous abordez le match suivant avec davantage de détermination à conclure. Il n'est pas souvent arrivé dans ma carrière que je passe plusieurs matches consécutifs sans marquer. Les gens vous encouragent, et si vous gérez bien la situation, cela vous donne plus de détermination, et tout peut revenir à la normale.

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  • Marquer, est-ce si facile ?

    Non, car si c'était facile, tout le monde marquerait des buts. Tout le monde ne marque pas, et ce n'est pas une mauvaise chose. Chacun a son rôle sur le terrain. Tout le monde ne marque pas, tout le monde ne passe pas bien ou ne presse pas.

    Pour moi, marquer des buts est la chose la plus difficile, mais le football n'est facile à aucun poste.

    Au Real Madrid, qui représente le sommet du football mondial, chaque personne présente ici, sur le terrain comme en dehors, fait partie de l'élite de son métier. Ce n'est pas facile.

  • Yamal a récemment déclaré que toi et lui étiez les deux meilleurs joueurs du monde. Quel est ton commentaire ?

    C'est un joueur très talentueux, et j'ai le sentiment qu'il connaîtra une grande carrière. Je lui souhaite le meilleur, à lui, à sa famille et à tous ceux qui l'entourent.

  • Le Real Madrid est une équipe qui compte des stars du plus haut niveau mondial : Diomandé est-il à ce niveau ?

    Il est à une étape de sa carrière où nous construisons la relation entre les joueurs et le groupe, et Diomande en fait partie en ce moment. Depuis son arrivée à Valdebebas, nous avons vu dès le premier jour qu'il possédait de la qualité.

    Ensuite, les gens parlent beaucoup pendant les matchs des 140 millions et de choses de ce genre.

    C'est un jeune joueur de 19 ans, mais la qualité est bien là. Nous la voyons, et il a déjà prouvé qu'il possédait des capacités remarquables.

    Nous essayons de le protéger, lui et tous les joueurs de l'équipe, car au bout du compte nous aurons besoin de tout le monde. La saison est très longue, et si nous voulons jouer la compétition sur tous les titres, nous ne pouvons pas nous appuyer sur seulement 11 joueurs.

  • Et voilà venu le temps du derby : c'est un match particulier, n'est-ce pas ?

    C'est un match que nous voulons toujours disputer, il porte beaucoup de tension, nous savons que le derby signifie beaucoup pour les supporters du Real Madrid et pour nous aussi. C'est le genre de matchs que l'on rêve de jouer, et dans ce cas à l'extérieur.

    J'aime beaucoup jouer loin de Bernabéu.

    C'est là que se révèle la personnalité des joueurs, et il est important d'avoir du caractère dans ce genre de matchs.

    Nous voulons poursuivre notre série de victoires, avec sacrifice, engagement et personnalité.

  • Le Barça est-il le plus grand concurrent cette saison ? Ils ont entamé la saison avec beaucoup de force.

    Tant mieux pour eux, je n'aime pas parler des autres équipes parce que je ne suis pas avec elles et que je ne sais pas ce qu'elles font.

    Ils ont remporté quelques matches, mais la saison n'en est qu'à ses débuts.

  • Il a adressé un message aux supporters du Real Madrid, qui se montrent parfois inquiets.

    Le message, c'est l'ambition et l'exigence de faire plus. C'est le Real Madrid, et je le comprends. Comme en toute chose, il y a un contexte.

    Parfois, quand nous gagnons, ils estiment que le match a été difficile, et parfois non. Nous avons besoin du Bernabéu maintenant, parce que c'est le meilleur stade du monde, et que nous avons le meilleur public du monde. Et quand le public est avec nous, nous devenons bien plus forts.

    Mais je comprends aussi l'ampleur des attentes. Nous n'avons rien gagné la saison dernière, et le public en a déjà assez, et il y a une part de cela que je comprends comme étant normale.

    Mais ils doivent aussi comprendre que si nous voulons remporter des titres, nous ne le ferons pas sans eux. Avec toute la qualité et tout l'engagement, nous ne gagnerons pas sans eux. Ce que je demande, c'est que nous avancions ensemble, main dans la main. De cette façon, nous serons bien plus forts.

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