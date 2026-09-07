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MbappeGetty Images

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Mbappé : je suis le meilleur au monde et je marque plus que Raphinha et Dembélé

Real Madrid vs Inter
Real Madrid
Inter
Ligue des Champions
Kylian Mbappé
J. Mourinho
Ousmane Dembélé
Raphinha
France vs Espagne
France
Espagne
Coupe du monde
Espagne
Italie
France
Portugal
Brésil
É.-U.

Déclarations fortes de la star française

Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, s'est présenté en conférence de presse à la veille de la confrontation face à l'Inter en Ligue des champions, pour évoquer la préparation de l'équipe en vue de ce match très attendu, ainsi qu'un certain nombre de sujets le concernant personnellement, au premier rang desquels ses chances de remporter le Ballon d'Or, sa relation avec son coéquipier Vinícius Junior et le travail sous la direction de l'entraîneur portugais José Mourinho.

Mbappé dispute sa troisième édition de la Ligue des champions sous le maillot du Real Madrid, avec une grande envie de mener l'équipe vers ce titre qu'il n'est pas encore parvenu à décrocher au cours de sa carrière.

  • Le Bernabéu, une motivation supplémentaire

    Au sujet de l'affrontement face à l'Inter et de son état avant la rencontre, Mbappé a déclaré : « Nous sommes très heureux de revenir disputer un match en Ligue des champions. Nous jouons avec enthousiasme et détermination, et le stade Santiago Bernabéu représente une motivation supplémentaire.

    Il a ajouté : « Ce sera un match difficile, mais c'est la Ligue des champions, et c'est pourquoi nous ressentons une grande joie à l'idée de le disputer. »

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  • La relation avec Vinicius

    La star française a évoqué sa relation avec son coéquipier Vinicius Junior, ainsi que ce qui se dit sur le degré d'entente entre les deux joueurs, déclarant : « Je ne sais pas, c'est l'avis de millions de personnes. Le Real Madrid est le plus grand club, et je ne peux pas contrôler ce qui se dit. Nous avons le même objectif, qui est de remporter des titres. Nous ne pouvons pas contrôler les opinions des gens, et nous essayons toujours de progresser. »

  • Travailler avec Mourinho

    À propos de son travail avec José Mourinho, Mbappé a expliqué : « Je regarde le tableau d'ensemble pour obtenir la meilleure version des 11 joueurs. Je sais que les gens aiment se concentrer sur ces choses, parce que c'est ce qui fait vendre, mais je pense avec un état d'esprit d'équipe et à la manière dont nous pouvons progresser. »

    Il a poursuivi : « Mourinho est quelqu'un qui sait comment gagner, comment transmettre cet état d'esprit à son entourage, et il donne de la motivation à tout le club et à son groupe. Le plus important, c'est de gagner les matchs. »

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  • La comparaison avec Dembélé et Raphinha

    Interrogé sur les critiques concernant son apport défensif et sur la question de savoir s'il devait, avec Vinicius Junior, presser davantage, d'autant que des joueurs comme Ousmane Dembélé et Raphinha pressent plus que les deux, Mbappé a répondu avec ironie avant de livrer sa réponse sérieuse.

    Il a déclaré : « Si je voulais répondre bêtement, je te dirais que je marque plus de buts que les joueurs que tu as cités, et que par conséquent ils doivent marquer davantage pour être comme moi. »

    Il a ajouté : « Chaque joueur a ses propres caractéristiques. »

    La star française a précisé : « Mais je suis intelligent, alors je te réponds que je dois m'améliorer. Cela dit, je n'aime pas les comparaisons, car je fais beaucoup de choses que les autres ne font pas. »

    Mbappé a poursuivi à propos de l'aspect défensif : « Nous devons tous nous améliorer, et c'est normal pour n'importe quel joueur. Chacun est différent, et nous devons faire les choses avec intelligence. Je n'aime pas les comparaisons, c'est un débat sans fin. Nous avons tous besoin de progresser dans ce domaine, ainsi que dans la possession du ballon. C'est la nature de la vie au sein d'une équipe au plus haut niveau. »

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  • Le Ballon d'Or

    Interrogé sur la question de savoir s'il méritait de remporter le Ballon d'Or, Mbappé a déclaré : « Quand tu joues pour le Real Madrid, les gens t'associent à ce trophée. Beaucoup me parlent du Ballon d'Or, et c'est une chose positive. J'ai écrit l'histoire cet été, mais on verra. C'est une bonne année pour y parvenir, et au final ce sont les gens qui doivent voter. »

    Et lorsqu'on lui a demandé s'il se sentait le meilleur joueur du monde, la star française a répondu avec assurance : « Je le ressens toujours, mais c'est quelque chose de très personnel. Chacun a son avis ; il y en a qui diront oui et d'autres qui diront non. C'est un débat, et il n'est pas nécessaire que tout le monde pense comme moi. Cette année pourrait être bonne pour remporter le Ballon d'Or, mais ce sont les journalistes qui votent, et ce sont eux qui choisiront. »

  • 40 buts avec des titres ou 60 sans trophées ? Mbappé répond à Mourinho

    Mourinho avait affirmé qu'il préférait voir Mbappé inscrire 40 buts en remportant des titres plutôt que d'en marquer 60 sans décrocher de trophées, ce à quoi l'attaquant français a répondu : « Et moi, j'en préfère encore moins que ça, même 30 buts. Je ne dirai pas que c'est un débat réservé aux personnes qui ne jouent pas au football, mais c'est assurément un débat absurde. »

    Il a ajouté : « Si je marque 40 buts et que nous jouons le titre en championnat, en Ligue des champions et en Coupe du Roi, dois-je alors arrêter de marquer parce que si j'en mets davantage nous ne gagnerons pas ? Bien sûr que je veux gagner des titres, mais ce n'est pas un choix entre les deux. Il faut faire les deux : marquer des buts et gagner des titres. »

  • La défaite en Coupe du monde reste présente, mais la faim demeure

    Mbappé s'est exprimé sur la défaite face à l'Espagne en Coupe du monde, et sur la question de savoir si elle avait renforcé son envie d'être sacré en Ligue des champions, déclarant : « Ce sont deux choses différentes. Bien sûr, ne pas remporter la Coupe du monde a été un moment difficile. Je pense que ce fut une expérience positive pour nous afin de créer un lien avec le pays et l'énergie qui entoure la sélection. »

    Il a poursuivi : « Nous avons gagné la Coupe du monde une fois, et nous ne pouvons pas toujours gagner, quelle que soit notre envie de le faire. Après chaque défaite, on a toujours une motivation plus grande pour gagner. »

  • Le besoin d'évoluer

    Interrogé sur les progrès qu'il a réalisés sur le plan tactique, Mbappé a expliqué : « J'ai deux postes différents avec la sélection et ici. Je dois faire un pas en avant. Là-bas, je suis le capitaine, et ici je ne le suis pas. »

    Il a ajouté : « En tant que joueur, je veux progresser, que ce soit dans la lecture du match ou pour savoir quand attaquer et quand contrôler, ainsi que dans la gestion des émotions. J'ai vécu différentes expériences et différents points de vue avec de nombreux entraîneurs, et cela m'a beaucoup aidé. Il y a plusieurs matchs dans un même match. »

  • Le sacre du Paris ne m'intéresse pas

    Pour conclure son intervention, Mbappé a été interrogé sur le lien entre le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions après son départ du club, et sur le fait de savoir s'il estimait que cela était lié à son départ de l'équipe.

    Il a répondu : « Je ne peux pas changer cela. Je ne peux pas parler de manière générale. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je ne sais pas tout du football, mais j'en sais plus que beaucoup de gens. Je suis serein. »

    Mbappé a conclu ses propos en déclarant : « Parfois, ce ne sont pas des analyses, mais simplement des choses qui font vendre, et parler de moi fait beaucoup vendre. »

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