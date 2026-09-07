Interrogé sur les critiques concernant son apport défensif et sur la question de savoir s'il devait, avec Vinicius Junior, presser davantage, d'autant que des joueurs comme Ousmane Dembélé et Raphinha pressent plus que les deux, Mbappé a répondu avec ironie avant de livrer sa réponse sérieuse.

Il a déclaré : « Si je voulais répondre bêtement, je te dirais que je marque plus de buts que les joueurs que tu as cités, et que par conséquent ils doivent marquer davantage pour être comme moi. »

Il a ajouté : « Chaque joueur a ses propres caractéristiques. »

La star française a précisé : « Mais je suis intelligent, alors je te réponds que je dois m'améliorer. Cela dit, je n'aime pas les comparaisons, car je fais beaucoup de choses que les autres ne font pas. »

Mbappé a poursuivi à propos de l'aspect défensif : « Nous devons tous nous améliorer, et c'est normal pour n'importe quel joueur. Chacun est différent, et nous devons faire les choses avec intelligence. Je n'aime pas les comparaisons, c'est un débat sans fin. Nous avons tous besoin de progresser dans ce domaine, ainsi que dans la possession du ballon. C'est la nature de la vie au sein d'une équipe au plus haut niveau. »

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