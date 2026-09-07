Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, s'est présenté en conférence de presse à la veille de la confrontation face à l'Inter en Ligue des champions, pour évoquer la préparation de l'équipe en vue de ce match très attendu, ainsi qu'un certain nombre de sujets le concernant personnellement, au premier rang desquels ses chances de remporter le Ballon d'Or, sa relation avec son coéquipier Vinícius Junior et le travail sous la direction de l'entraîneur portugais José Mourinho.
Mbappé dispute sa troisième édition de la Ligue des champions sous le maillot du Real Madrid, avec une grande envie de mener l'équipe vers ce titre qu'il n'est pas encore parvenu à décrocher au cours de sa carrière.