Mbappé éclipsé par la meilleure performance de Vinícius

La production offensive de Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, a baissé depuis l’entorse au genou subie début décembre, une blessure qui a limité son niveau de jeu.

Cette blessure a toutefois permis à Vinicius Junior de prendre les commandes de l’attaque madrilène et de redonner confiance à un groupe alors en perte de repères.

Privée de son buteur, la Maison blanche a pourtant livré ses meilleures performances de la saison, éliminant Manchester City en Ligue des champions et restant au contact de Barcelone en Liga.

En sollicitant trop rapidement son genou, Mbappé a dû déclarer forfait à sept reprises depuis le début de l’année 2026, offrant ainsi à son coéquipier Vinícius davantage de responsabilités offensives.