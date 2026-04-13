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Mbappé éclipsé par la meilleure performance de Vinícius

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Kylian Mbappé
Vinicius Junior
Real Madrid
Espagne

La présence de Mbappé n’est pas bénéfique au style de jeu de Vinícius.

La production offensive de Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, a baissé depuis l’entorse au genou subie début décembre, une blessure qui a limité son niveau de jeu. 

Cette blessure a toutefois permis à Vinicius Junior de prendre les commandes de l’attaque madrilène et de redonner confiance à un groupe alors en perte de repères.

Privée de son buteur, la Maison blanche a pourtant livré ses meilleures performances de la saison, éliminant Manchester City en Ligue des champions et restant au contact de Barcelone en Liga.

En sollicitant trop rapidement son genou, Mbappé a dû déclarer forfait à sept reprises depuis le début de l’année 2026, offrant ainsi à son coéquipier Vinícius davantage de responsabilités offensives.

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    Vinícius s'envole en l'absence de Mbappé

    Selon le quotidien sportif espagnol Sport, Vinicius retrouve son meilleur niveau en l’absence de son coéquipier français Kylian Mbappé.

    Selon l’hebdomadaire sportif, la star brésilienne a retrouvé ses marques sur le terrain et se sent aussi influent qu’avant l’arrivée de Mbappé.

    Sous l’impulsion de l’entraîneur Álvaro Arbeloa, le Brésilien est devenu le meilleur buteur du Real depuis le début de l’année 2026, avec 12 réalisations, soit deux de plus que Mbappé, bien qu’il ait disputé 770 minutes supplémentaires. 

    Au-delà des buts, marqueur évident de sa renaissance, le Brésilien profite d’un jeu plus fluide : le Real Madrid a su combler les espaces entre les lignes pour retrouver un niveau de performance qu’on n’avait plus observé depuis la saison dernière. 

    Les supporters, en pleine euphorie, ont savouré la performance de leur équipe, privée pourtant de Mbappé et de Bellingham, deux de ses principaux atouts.

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    Mbappé perturbe l'équilibre du Real Madrid

    Cet enthousiasme s’est toutefois rapidement révélé illusoire : le retour de Mbappé n’a profité ni à l’équipe ni à Vinícius, et l’apport de Bellingham reste difficile à évaluer tant Arda Güler brille à son poste. 

    L’entourage du Real se demande désormais si la présence de Mbappé est vraiment bénéfique pour le groupe.

    « La grande question est de savoir si Mbappé perturbe l'équilibre du Real en raison d'un instinct individuel qui se concentre uniquement sur le fait de marquer des buts, au détriment des tâches collectives », analyse Sport.

    Le principal intéressé l’admet : il défend moins que ses coéquipiers, un comportement qui perturbe le système et les schémas élaborés par Arbeloa.

  • Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Selon nos observations, Vinícius ne s’entend pas parfaitement avec Mbappé.

    Les observations sur le terrain indiquent que la présence de Mbappé n’avantage pas le style de jeu de Vinícius, lequel admet ne pas être parfaitement en phase avec son coéquipier français, malgré une excellente relation personnelle. 

    Le Français empiète sur la zone d’action du Brésilien, ne décrypte pas toujours ses appels en transition et, au lieu d’attirer les défenseurs pour lui libérer des espaces, il les comble.

    Le Brésilien, lui, peine à se déplacer sans ballon pour se libérer dans une position favorable. Pourtant, Vinicius a déjà fourni cinq passes décisives à son partenaire, qui ne lui en a offert aucune en retour.

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