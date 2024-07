Mbappé, Calafiori et les plus gros transferts réalisés jusqu'ici durant le mercato 2024

Tout au long de l'été, GOAL notera les plus grands transferts réalisés en Europe durant le mercato.

Pour certains fans de football, l'intersaison est la partie du calendrier qu'ils attendent avec le plus d'impatience, car cela ne peut signifier qu'une chose : c'est l'heure des transferts ! Au cours des semaines et des mois à venir, les plus grands noms seront associés aux plus grands clubs et les spéculations iront bon train.

On sait que certains transferts se passent bien pour toutes les parties concernées, mais il y en a beaucoup où au moins l'un des clubs, ou même le joueur, se demande ce qui aurait pu se passer s'il avait pris une autre décision à la table des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a tiré le meilleur parti de chaque transaction d'envergure avant même que l'encre ne soit sèche sur les contrats. Tout au long du mercato estival, nous évaluerons chaque mouvement, vous permettant ainsi de suivre les grands gagnants - et les grands perdants - de la période des transferts.

Découvrez notre évaluation ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires...