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Mbappé a commis un lapsus en affirmant : « Le Sénégal est champion d’Afrique. »

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Contrairement aux apparences, nous n’avons pas l’obsession de prendre notre revanche sur l’Argentine.

Kylian Mbappé, la star de l'équipe de France, anticipe un match d'ouverture exigeant contre le Sénégal lors de la Coupe du monde 2026.

Les Bleus évoluent dans le groupe I, en compagnie du Sénégal, de la Norvège et de l’Irak.

Dans une interview accordée à la chaîne M6 et relayée par le journal AS, l’attaquant a affirmé : « Nous nous sommes bien préparés. Nous savons que le chemin sera difficile. Nous sommes prêts à nous battre et à tenter d’atteindre la finale. »

Il a ajouté : « Le Sénégal est un adversaire coriace ? Ce sont les champions d’Afrique. »

La star française s’est ensuite corrigée : « Je ne sais pas si c’est le Sénégal ou le Maroc. »

Les Lions de la Teranga avaient initialement battu le Maroc, pays hôte, 1-0 en finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, avant que la Confédération africaine de football (CAF) ne leur retire le titre au profit des Lions de l’Atlas, en attente d’une décision définitive du Tribunal arbitral du sport (TAS).

Il conclut : « Il existe une histoire commune entre le Sénégal et la France, ce qui rend le match encore plus passionnant. »

  • Kylian MbappeGetty

    L’obsession de la revanche argentine

    Kylian Mbappé affirme que marquer des buts ne constitue pas sa principale préoccupation ; il vise avant tout à conduire l’équipe de France vers le sacre mondial.

    Il déclare même qu’il accepterait volontiers de rester muet devant le but si cela lui assurait le trophée, promettant de donner le maximum pour atteindre la finale du 19 juillet.

    Interrogé sur une éventuelle revanche contre l’Argentine, il a coupé court aux spéculations : « Même si nous remportons ce Mondial, nous ne serons pas triples champions consécutifs ; l’histoire est écrite. Ils nous ont battus et ils l’ont mérité. »

    Et d’ajouter : « Dans le vestiaire, il n’y a pas d’obsession de prendre notre revanche sur l’Argentine. Si nous les affrontons, nous les combattrons, mais ce n’est pas notre priorité. »

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