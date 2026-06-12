Mbappé a commis un lapsus en affirmant : « Le Sénégal est champion d’Afrique. »

Kylian Mbappé, la star de l'équipe de France, anticipe un match d'ouverture exigeant contre le Sénégal lors de la Coupe du monde 2026.

Les Bleus évoluent dans le groupe I, en compagnie du Sénégal, de la Norvège et de l’Irak.

Dans une interview accordée à la chaîne M6 et relayée par le journal AS, l’attaquant a affirmé : « Nous nous sommes bien préparés. Nous savons que le chemin sera difficile. Nous sommes prêts à nous battre et à tenter d’atteindre la finale. »

Il a ajouté : « Le Sénégal est un adversaire coriace ? Ce sont les champions d’Afrique. »

La star française s’est ensuite corrigée : « Je ne sais pas si c’est le Sénégal ou le Maroc. »

Les Lions de la Teranga avaient initialement battu le Maroc, pays hôte, 1-0 en finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, avant que la Confédération africaine de football (CAF) ne leur retire le titre au profit des Lions de l’Atlas, en attente d’une décision définitive du Tribunal arbitral du sport (TAS).

Il conclut : « Il existe une histoire commune entre le Sénégal et la France, ce qui rend le match encore plus passionnant. »