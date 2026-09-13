Mazzarri attaqué en Grèce : « Il a refusé de me serrer la main, il fumait et protestait. Pour moi, c’est un zéro »

Walter Mazzarri ne se fait pas beaucoup d’amis dans son aventure en Grèce. Le nouvel entraîneur de l’Iraklis de Thessalonique a pris 5 points lors des 4 premières journées de championnat, stagne en milieu de tableau, mais s’est déjà fait remarquer pour certains de ses comportements à la limite. Il y a deux semaines, il avait été expulsé puis avait été immortalisé en train de fumer sa cigarette électronique depuis les tribunes.
Une nouvelle polémique éclate désormais, soulevée par l’entraîneur de l’Atromitos, tout juste affronté dans un match qui s’est terminé sur le score de 1-1.