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AC Milan v SSC Napoli - Serie A TIMGetty Images Sport
Simone Gervasio

Traduit par

Mazzarri attaqué en Grèce : « Il a refusé de me serrer la main, il fumait et protestait. Pour moi, c’est un zéro »

Iraklis vs Atromitos
Iraklis
Atromitos
Super League
W. Mazzarri

Walter Mazzarri ne se fait pas beaucoup d’amis dans son aventure en Grèce. Le nouvel entraîneur de l’Iraklis de Thessalonique a pris 5 points lors des 4 premières journées de championnat, stagne en milieu de tableau, mais s’est déjà fait remarquer pour certains de ses comportements à la limite. Il y a deux semaines, il avait été expulsé puis avait été immortalisé en train de fumer sa cigarette électronique depuis les tribunes.


Une nouvelle polémique éclate désormais, soulevée par l’entraîneur de l’Atromitos, tout juste affronté dans un match qui s’est terminé sur le score de 1-1.


  • L’entraîneur de l’équipe de Peristeri, à Athènes, Dusan Kerkez a violemment attaqué l’ancien de l’Inter et de Napoli.  


    « L’entraîneur de l’Iraklis, je ne veux pas dire son nom, était un bon entraîneur. Mais ce n’est pas un exemple pour nous, les jeunes. Il est différent de Mendilibar (ancien entraîneur de l’Olympiacos, ndlr). Lui non plus ne connaissait pas l’anglais, mais c’était un gentleman et il s’est toujours comporté avec respect. Je suis d’abord allé lui serrer la main, mais il ne me l’a pas donnée, comme si j’étais un gitan. Il a crié contre l’arbitre pendant tout le match au lieu de montrer le bon exemple à 65 ans. Il s’est mis à fumer sur le banc ? Aujourd’hui, on ne peut plus fumer dans les restaurants et lui peut le faire sur le banc. Comment est-ce possible que personne ne le voie ? Je respecte l’Iraklis, qui est une équipe historique, mais pour ma part je n’ai aucun respect pour lui. Il a peut-être gagné dix trophées, mais pour moi, c’est un zéro absolu. »

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