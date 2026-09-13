Mazzarri attaqué en Grèce : « Il a refusé de me serrer la main, il fumait et protestait. Pour moi, c’est un zéro »

L’entraîneur de l’équipe de Peristeri, à Athènes, Dusan Kerkez a violemment attaqué l’ancien de l’Inter et de Napoli.





« L’entraîneur de l’Iraklis, je ne veux pas dire son nom, était un bon entraîneur. Mais ce n’est pas un exemple pour nous, les jeunes. Il est différent de Mendilibar (ancien entraîneur de l’Olympiacos, ndlr). Lui non plus ne connaissait pas l’anglais, mais c’était un gentleman et il s’est toujours comporté avec respect. Je suis d’abord allé lui serrer la main, mais il ne me l’a pas donnée, comme si j’étais un gitan. Il a crié contre l’arbitre pendant tout le match au lieu de montrer le bon exemple à 65 ans. Il s’est mis à fumer sur le banc ? Aujourd’hui, on ne peut plus fumer dans les restaurants et lui peut le faire sur le banc. Comment est-ce possible que personne ne le voie ? Je respecte l’Iraklis, qui est une équipe historique, mais pour ma part je n’ai aucun respect pour lui. Il a peut-être gagné dix trophées, mais pour moi, c’est un zéro absolu. »