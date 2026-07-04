Maudites 17 copies… Dembélé menace le sacre de la France en Coupe du monde

Sous la houlette de leur sélectionneur Didier Deschamps, les Bleus visent un nouveau sacre mondial, deux ans après leur triomphe de 2018.

Les Bleus s’appuient sur un effectif talentueux, avec notamment Kylian Mbappé, Mickaël Olise et Ousmane Dembélé, lauréat du Ballon d’or 2025.

Selon Le Parisien, depuis la création du Ballon d’or en 1956, aucun lauréat n’a jamais soulevé la Coupe du monde l’année suivante.

Il revient donc aux Bleus, emmenés par Dembélé, de tenter de briser cette série négative.

Selon le quotidien, le Ballon d’Or conquis l’an passé par Dembélé, après avoir guidé le Paris Saint-Germain vers la victoire en Ligue des champions, pourrait même se transformer en un sinistre présage pour les Bleus au Mondial.

Le premier à en avoir fait les frais fut Alfredo Di Stéfano, après l’élimination de l’Espagne pour la Coupe du monde 1958.

Le Danois Allan Simonsen a connu le même sort en 1978, son pays manquant également le Mondial.