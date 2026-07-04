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Maudites 17 copies… Dembélé menace le sacre de la France en Coupe du monde

Paraguay vs France
Paraguay
France
Coupe du monde
Ousmane Dembélé
France

Sous la houlette de leur sélectionneur Didier Deschamps, les Bleus visent un nouveau sacre mondial, deux ans après leur triomphe de 2018.

Les Bleus s’appuient sur un effectif talentueux, avec notamment Kylian Mbappé, Mickaël Olise et Ousmane Dembélé, lauréat du Ballon d’or 2025.

Selon Le Parisien, depuis la création du Ballon d’or en 1956, aucun lauréat n’a jamais soulevé la Coupe du monde l’année suivante. 

Il revient donc aux Bleus, emmenés par Dembélé, de tenter de briser cette série négative.

Selon le quotidien, le Ballon d’Or conquis l’an passé par Dembélé, après avoir guidé le Paris Saint-Germain vers la victoire en Ligue des champions, pourrait même se transformer en un sinistre présage pour les Bleus au Mondial.

Le premier à en avoir fait les frais fut Alfredo Di Stéfano, après l’élimination de l’Espagne pour la Coupe du monde 1958.

Le Danois Allan Simonsen a connu le même sort en 1978, son pays manquant également le Mondial.

  • dembele(C)Getty Images

    Dembélé redoute de connaître le même sort que Michel Platini.

    Sur les 17 éditions de la Coupe du monde ayant compté un lauréat du Ballon d’or parmi les participants, celui-ci n’a atteint la finale qu’à cinq reprises.

    En 2022, Lionel Messi a mis fin à cette série : après avoir longtemps dominé le Ballon d’Or, il a cédé la place à Karim Benzema. 

    Mais l’attaquant du Real Madrid de l’époque a dû déclarer forfait pour la Coupe du monde fin 2022 en raison d’une blessure.

    De son côté, Messi a soulevé le trophée mondial avec l’Argentine avant de reconquérir le Ballon d’or.

    Côté français, Michel Platini a également été victime de cette « malédiction » lors de la Coupe du monde 1986. 

    Triple lauréat en titre, il avait abordé le tournoi avec l’étiquette de favori, mais les Bleus avaient finalement été stoppés en demi-finale.

    Ousmane Dembélé se retrouve ainsi face à une opportunité unique : guider la France vers un nouveau titre mondial tout en mettant fin à l’une des plus fascinantes coïncidences de l’histoire du ballon d’or.

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