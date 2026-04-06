Matri après Naples-Milan : « Alisson Santos a changé le cours du match, c'est ainsi que Conte l'a remporté »

Un but de Politano pourrait avoir définitivement écarté le Milan de la course au titre. Naples s'est imposé 1-0 au stade Maradona face à l'équipe de Massimiliano Allegri. Le but de l'ancien joueur de l'Inter, entré en jeu à un quart d'heure de la fin à la place de Spinazzola, s'est avéré décisif : quelques minutes plus tard, il s'est montré à la bonne place dans la surface adverse et a marqué d'une volée du droit qui a scellé le sort du match. Grâce à ces trois points, l'équipe d'Antonio Conte dépasse le Milan, comptant désormais deux points d'avance sur les Rossoneri et sept de retard sur l'Inter, leader du championnat, qui a marqué cinq buts contre la Roma hier.