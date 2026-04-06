Un but de Politano pourrait avoir définitivement écarté le Milan de la course au titre. Naples s'est imposé 1-0 au stade Maradona face à l'équipe de Massimiliano Allegri. Le but de l'ancien joueur de l'Inter, entré en jeu à un quart d'heure de la fin à la place de Spinazzola, s'est avéré décisif : quelques minutes plus tard, il s'est montré à la bonne place dans la surface adverse et a marqué d'une volée du droit qui a scellé le sort du match. Grâce à ces trois points, l'équipe d'Antonio Conte dépasse le Milan, comptant désormais deux points d'avance sur les Rossoneri et sept de retard sur l'Inter, leader du championnat, qui a marqué cinq buts contre la Roma hier.
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Matri après Naples-Milan : « Alisson Santos a changé le cours du match, c'est ainsi que Conte l'a remporté »
L'analyse de la matrice
En analysant la victoire de Naples dans les studios de DAZN, l'ancien attaquant Alessandro Matri a commenté ainsi le succès de Naples : « L'entrée en jeu d'Alisson Santos a insufflé un grand enthousiasme au reste de l'équipe, mais d'une manière générale, je pense que les remplaçants ont adopté la bonne attitude et, au final, ce sont toujours les joueurs qui font la différence. » Pour Naples, il s'agit de la cinquième victoire consécutive après celles contre Vérone, Turin, Lecce et Cagliari, une série de succès qui a permis aux Azzurri de reprendre la deuxième place, et qui a coïncidé avec le retour de certains joueurs clés.