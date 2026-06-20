Materazzi : « Bastoni n'a pas commis une faute si grave que ça »

Marco Materazzi, ancien défenseur de l’Inter et de la Nazionale, s’exprime sur les Nerazzurri – et sur le Milan – dans une interview accordée au Corriere dello Sport.





À propos de Chivu : « En tant que joueur, il ne parlait pas sans cesse de tactique, mais il avait manifestement cette vocation en lui. Après sa retraite, je l’ai vu très impliqué dans le travail avec les jeunes. Tout le monde appréciait Cristian. Lui, Stankovic et moi restons d’ailleurs en contact via un groupe de discussion. Le jour de sa blessure à la tête, nous sommes tous allés à l’hôpital, puis nous sommes revenus plusieurs fois le voir : cela témoigne de la relation forte qui nous unissait. »



