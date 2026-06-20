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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Materazzi : « Bastoni n'a pas commis une faute si grave que ça »

Inter
Serie A
M. Materazzi
A. Bastoni

L'ancien défenseur de l'Inter et de l'équipe nationale s'exprime

Marco Materazzi, ancien défenseur de l’Inter et de la Nazionale, s’exprime sur les Nerazzurri – et sur le Milan – dans une interview accordée au Corriere dello Sport.


À propos de Chivu : « En tant que joueur, il ne parlait pas sans cesse de tactique, mais il avait manifestement cette vocation en lui. Après sa retraite, je l’ai vu très impliqué dans le travail avec les jeunes. Tout le monde appréciait Cristian. Lui, Stankovic et moi restons d’ailleurs en contact via un groupe de discussion. Le jour de sa blessure à la tête, nous sommes tous allés à l’hôpital, puis nous sommes revenus plusieurs fois le voir : cela témoigne de la relation forte qui nous unissait. »


  • Sur Palestra : « Il est prêt. Il a déjà démontré sa personnalité et son courage. Il peut parfaitement s’intégrer dans un groupe que je considère toujours comme le plus fort. »


    Ausujet de Bastoni : « Il n’a pas commis une faute si grave. Je me suis un peu reconnu en lui. La couverture médiatique a été excessive. Sur le plan personnel, toutefois, ce genre de situation rend plus fort. Sa chance, comme ce fut mon cas, est d’avoir derrière lui un entourage qui l’aime. »


    Interrogé sur le Milan, il coupe court : « Qu’est-ce qui ne fonctionne pas ? Même si je le savais, en tant que supporter de l’Inter, je ne te le dirais pas. »


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