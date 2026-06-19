Materazzi : « Avec ce qu'il est en train de réaliser, Ibrahimovic est le plus grand Interiste de l'histoire. »

Sur Mourinho : « À son arrivée, j’ai demandé à mon agent si je bénéficiais de ses faveurs et il m’a confirmé que oui, sans la moindre hésitation. Ce fut le premier message reçu après ma défaite aux tirs au but lors de l’Euro. Il m’a alors écrit : “C’est le football, remets-toi, on se voit dans 25 jours.” J’ai rétorqué : “Non, on se voit dans 21 jours, je reviens plus tôt, je veux que tu sois mon entraîneur.” »





Sur Mancini : « Notre relation a connu des hauts et des bas ; un temps, il ne comptait plus vraiment sur moi. Je m’attendais à jouer au moins épisodiquement, mais il me tenait à l’écart et me l’expliquait. J’ai même quitté l’hôtel à une occasion. Puis j’ai gagné la Coupe du monde, tout a basculé : je jouais même en boitant. J’avais du mal à accepter de ne pas être pris en compte en équipe nationale. »





À propos de Chivu : « Il a profité jusqu’au bout de son rôle de joueur. Quand il a eu l’occasion de repartir avec les jeunes, il a suivi son parcours, puis il a saisi l’opportunité à Parme, où il avait plusieurs équipes de série B et C. Il a donné une continuité à ce qu’il avait fait à l’Inter ; s’il était arrivé après Mourinho, nous aurions remporté à nouveau des titres de champion (rires, ndlr). »