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Matchs amicaux : l’AC Milan, la Roma et la Juventus sur NOVE

Serie A
Milan AC
Roma
Juventus FC

Après la première sortie de la Juventus à Liège, Warner Bros. Discovery propose trois autres matches de présaison en différé à 21 h 30, en clair sur NOVE : Cardiff-Roma le samedi 1er août, Chelsea-Juventus le mercredi 5 et Chelsea-AC Milan le samedi 8 août.


Le premier rendez-vous mettra en scène la Roma, à l’affiche au Cardiff City Stadium, puis la Juventus et l’AC Milan défieront les champions du monde de Chelsea au cours de leurs tournées asiatiques : la Juve au Kai Tak Stadium de Hong Kong, le Milan au Gelora Bung Karno Stadium de Jakarta.


  • Cardiff-Roma est la première d’un triptyque de matches au pays de Galles pour la Roma de Giampiero Gasperini face à des équipes britanniques. Chelsea-Juventus et Chelsea-Milan sont deux amicaux de prestige pour tester la condition physique des équipes de Luciano Spalletti et Ruben Amorim, à quelques semaines du début du championnat d’Italie.


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  • En outre, dimanche 16 août à 16h00 en clair sur NOVE et en direct streaming sur HBO Max et discovery+, il y aura Arsenal-Manchester City, le Community Shield, le rendez-vous qui ouvre traditionnellement la saison du football anglais, en opposant les champions de Premier League aux vainqueurs de la FA Cup.

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