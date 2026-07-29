Après la première sortie de la Juventus à Liège, Warner Bros. Discovery propose trois autres matches de présaison en différé à 21 h 30, en clair sur NOVE : Cardiff-Roma le samedi 1er août, Chelsea-Juventus le mercredi 5 et Chelsea-AC Milan le samedi 8 août.





Le premier rendez-vous mettra en scène la Roma, à l’affiche au Cardiff City Stadium, puis la Juventus et l’AC Milan défieront les champions du monde de Chelsea au cours de leurs tournées asiatiques : la Juve au Kai Tak Stadium de Hong Kong, le Milan au Gelora Bung Karno Stadium de Jakarta.



