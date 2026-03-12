Match nul avec Inter Miami : Lionel Messi rate encore une étape importante

Le joueur, huit fois vainqueur du Ballon d'Or, a marqué 672 buts pour le FC Barcelone, auxquels s'ajoutent 32 buts pour le Paris Saint-Germain.

Le champion du monde 2022 a marqué 115 buts pour l'équipe nationale argentine. Messi aura une nouvelle occasion de marquer son 900e but dimanche lors du match de MLS contre Charlotte. Le match retour de la Champions Cup contre Nashville aura lieu jeudi prochain.