La superstar Lionel Messi devra encore patienter avant d'inscrire son 900e but en carrière. Jeudi soir, heure allemande, le joueur de 38 ans n'a pas réussi à dépasser le score de 0-0 avec l'Inter Miami lors du match aller des huitièmes de finale de la CONCACAF Champions Cup contre le Nashville SC.
Getty
Traduit par
Match nul avec Inter Miami : Lionel Messi rate encore une étape importante
Samedi dernier, Messi s'est rapproché d'une nouvelle étape importante de sa carrière en marquant un but lors de la victoire 2-1 contre DC United en Major League Soccer (MLS). Il s'agissait du 80e but de l'Argentin sous le maillot de Miami, où il joue depuis 2023.
- Getty Images Sport
Lionel Messi atteindra-t-il les 900 buts dimanche ?
Le joueur, huit fois vainqueur du Ballon d'Or, a marqué 672 buts pour le FC Barcelone, auxquels s'ajoutent 32 buts pour le Paris Saint-Germain.
Le champion du monde 2022 a marqué 115 buts pour l'équipe nationale argentine. Messi aura une nouvelle occasion de marquer son 900e but dimanche lors du match de MLS contre Charlotte. Le match retour de la Champions Cup contre Nashville aura lieu jeudi prochain.
Lionel Messi : ses statistiques pour l'Inter Miami
Jeux 91 Buts 80 Assistances 44
Publicité