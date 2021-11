Am Montagabend ist es so weit: Der Ballon d'Or 2021 wird vergeben! Heute um 20.30 Uhr soll die Zeremonie beginnen, in einem separaten Artikel bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung des Events. Welche 30 Stars nominiert sind, erfahrt Ihr HIER.

Unter anderem zur Wahl steht auch in diesem Jahr wieder Lionel Messi. Und der Argentinier ist sogar einer der Favoriten darauf, die begehrte Trophäe heute Abend in die Höhe stemmen zu dürfen.

Der wievielte Ballon d'Or wäre es für Messi? Oder anders gefragt: Wie oft hat der 34-jährige Superstar den Award bisher gewonnen? In diesem Artikel erhaltet Ihr alle Antworten auf diese Fragen.

Ballon d'Or: Wie oft hat Lionel Messi gewonnen? Die Verleihung 2021 im Überblick

Datum Montag, 29. November 2021, ab ca. 20.30 Uhr Ort Theatre du Chatelet, Paris (Frankreich)

Ballon d'Or: Wie oft hat Lionel Messi gewonnen?

Das zurückliegende Jahrzehnt im Weltfußball war geprägt von dieser einen, alles entscheidenden Frage: Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo - wer ist denn nun der GOAT?

Diese ewig hitzige Debatte spiegelte sich auch Jahr für Jahr beim Ballon d'Or wider. Zwischen 2008 und 2019 (2020 wurde der Ballon d'Or wegen der Corona-Pandemie nicht vergeben) gab es mit Luka Modric im Jahr 2018 nur einen Sieger, der nicht Messi oder Ronaldo hieß.

Ansonsten lief es auf das Duell zwischen dem Argentinier und dem Portugiesen hinaus. Und aktuell hat La Pulga leicht die Nase vorne, was die Anzahl der Auszeichnungen angeht. Denn während CR7 bis dato fünfmal jubeln durfte, hat Messi bereits sechsmal den Ballon d'Or gewonnen.

Ballon d'Or: Das sind die Rekord-Titelträger

Lionel Messi : 6 Auszeichnungen

: 6 Auszeichnungen Cristiano Ronaldo: 5 Auszeichungen

5 Auszeichungen Marco van Basten, Johan Cruyff, Michel Platini: Je 3 Auszeichnungen

Je 3 Auszeichnungen Franz Beckenbauer, Alfredo di Stefano, Kevin Keegan, Ronaldo, Karl-Heinz Rummenigge: Je 2 Auszeichnungen

Damit ist der Offensivspieler, der vergangenen Sommer vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain wechselte, auch alleiniger Rekordhalter in Sachen Ballon d'Or.

Wann hat Lionel Messi den Ballon d'Or zum ersten Mal gewonnen?

Die Premiere von Messi beim Gewinn des Ballon d'Or liegt bereits zwölf Jahre zurück. 2009 durfte der damals 22-Jährige erstmals über die Auszeichnung jubeln, seither hat er fünf weitere Goldene Bälle zu seiner Trophäensammlung hinzugefügt.

Lionel Messi: Seine Ballon d'Ors im Überblick

JAHR 2. PLATZ 3. PLATZ 2009 Cristiano Ronaldo Xavi 2010 Andres Iniesta Xavi 2011 Cristiano Ronaldo Xavi 2012 Cristiano Ronaldo Andres Iniesta 2015 Cristiano Ronaldo Neymar 2019 Virgil van Dijk Cristiano Ronaldo

2009 war gleichzeitig der Beginn einer Serie, denn Messi wurde auch 2010, 2011 und 2012 zum besten Spieler der Welt gekürt. Danach hatte Ronaldo häufiger das bessere Ende für sich, Messi konnte den Ballon d'Or aber auch noch 2015 und 2019 gewinnen. Da 2020 wegen der Corona-Pandemie keine Vergabe stattfand, ist Messi damit auch Titelverteidiger in diesem Jahr.

Ballon d'Or: Wie oft hat Lionel Messi gewonnen? Die Favoriten für 2021

2021 war zwar nicht das beste Jahr in Messis Karriere, allerdings zählt er vor allem dank des Gewinns der Copa America mit Argentinien trotzdem zu den Top-Favoriten. Es war - wenn man Olympia 2008 mal außen vor lässt - sein erster großer Titel mit der Nationalmannschaft.

Messis Dauerrivale Ronaldo gehört zwar auch zum erweiterten Kreis der Favoriten, zu den heißesten Kandidaten zählt man ihn in diesem Jahr allerdings eher nicht. Stattdessen werden neben Messi vor allem Liverpool-Superstar Mohamed Salah, Europameister und Champions-League-Sieger Jorginho, Bayern-Stürmer Robert Lewandowski oder Real Madrids Karim Benzema genannt, wenn es um die aussichtsreichsten Anwärter auf den Gewinn des Ballon d'Or 2021 geht.