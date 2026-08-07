Mastantuono : « J’ai choisi la Fiorentina pour son histoire »

Après l’arrivée du communiqué officiel qui entérine son arrivée à la Fiorentina en prêt du Real Madrid, Franco Mastantuono prononce ses premiers mots en tant que joueur viola : « La vérité, c’est que ça a été une journée très spéciale pour moi. J’avais vraiment très envie de venir ici et cela me plaît beaucoup. Pourquoi j’ai choisi la Fiorentina ? Parce que c’est une équipe avec beaucoup d’histoire et j’étais vraiment enthousiaste à l’idée de pouvoir jouer pour un club aussi important. »