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mastantuonoGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Mastantuono : « J’ai choisi la Fiorentina pour son histoire »

Fiorentina
Mercato
F. Mastantuono

Premiers mots de l’attaquant argentin après son arrivée officielle à la Fiorentina

Après l’arrivée du communiqué officiel qui entérine son arrivée à la Fiorentina en prêt du Real Madrid, Franco Mastantuono prononce ses premiers mots en tant que joueur viola : « La vérité, c’est que ça a été une journée très spéciale pour moi. J’avais vraiment très envie de venir ici et cela me plaît beaucoup. Pourquoi j’ai choisi la Fiorentina ? Parce que c’est une équipe avec beaucoup d’histoire et j’étais vraiment enthousiaste à l’idée de pouvoir jouer pour un club aussi important. »

  • Viola Park incroyable

    L’Argentin de la classe 2007 poursuit : "Le Viola Park est incroyable. C’est un très beau centre sportif, où les gens sont très gentils et disponibles, et cela te met à l’aise. J’ai eu l’opportunité de rencontrer certains de mes coéquipiers, de les saluer, et vraiment, ils ont tous été très gentils avec moi. Cela me rend heureux".

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