Mason Greenwood pourrait mettre fin aux espoirs de l'Angleterre de participer à la Coupe du monde avec la Jamaïque, affirme l'ancienne star des Reggae Boyz, qui a fait de même en 1998

L'ancien défenseur de Chelsea Sinclair, qui a disputé 28 matchs internationaux avec la Jamaïque, a déjà évoqué avec GOALle transfert potentiel de Greenwood et les obstacles à surmonter pour que cela soit possible : « C'est vraiment difficile. D'un point de vue footballistique, la réponse est évidente : oui, absolument. Grâce à ses qualités de footballeur, il renforce considérablement l'équipe jamaïcaine. Mais cela va plus loin que cela. Beaucoup de gens ne partagent pas le même avis sur lui en tant que personne.

Tout dépend de ce que la Jamaïque souhaite faire pour créer une culture au sein de l'équipe nationale. C'est une question difficile. D'un point de vue footballistique, oui, bien sûr, vous voulez Mason Greenwood dans votre équipe, car il vous donne plus de chances de vous qualifier pour la Coupe du monde.

En même temps, il y a des choses dans le monde qui sont plus importantes que le football et c'est une question difficile à répondre. Il faudrait que la nation, les joueurs et le staff l'acceptent et le soutiennent à 100 %, car beaucoup de gens vont essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. Ce n'est pas simplement une question de double nationalité, vous pouvez maintenant jouer pour la Jamaïque. Représenter la Jamaïque implique bien plus que cela.

« Je faisais partie du deuxième groupe de joueurs basés en Angleterre à rejoindre l'équipe nationale, et pour moi, il ne s'agissait pas seulement de football. Ma décision de jouer pour la Jamaïque reposait sur deux raisons. La première était que je pensais ne pas avoir l'opportunité de jouer pour l'Angleterre, en raison de ma situation à l'époque et du football que je pratiquais, des trophées que je remportais, etc. Je pensais que si je devais jouer pour l'Angleterre, c'était maintenant ou jamais.

La seconde était de soutenir le pays en aidant les joueurs à sortir du pays et à jouer dans toute l'Europe. C'était très important pour moi, car nous devions faire connaître l'équipe nationale pour aider les joueurs basés en Jamaïque à commencer à réussir. C'était l'attente de l'équipe, ainsi que l'amélioration de l'équipe qui allait participer à la Coupe du monde 1998. »