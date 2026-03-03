Getty/GOAL
Mason Greenwood pourrait mettre fin aux espoirs de l'Angleterre de participer à la Coupe du monde avec la Jamaïque, affirme l'ancienne star des Reggae Boyz, qui a fait de même en 1998
Quand Greenwood a-t-il obtenu sa seule sélection en équipe senior d'Angleterre ?
L'ancien ailier de Manchester United, Greenwood, semblait prêt à s'engager pour l'avenir international de la Jamaïque à un moment donné, avec l'autorisation de la FIFA. Le joueur de 24 ans a obtenu sa seule sélection senior pour l'Angleterre lors d'un match de la Ligue des nations contre l'Islande en 2020.
Ayant perdu toute chance d'être sélectionné par les Three Lions, il aurait exploré la possibilité de représenter un autre pays. Aucun changement n'a été officiellement ratifié, et grâce à ses performances impressionnantes en club, Greenwood continuerait de croire qu'il peut encore gagner la reconnaissance de son pays natal.
Cette porte reste fermée pour l'instant, tandis que la Jamaïque disputera le 27 mars un match de barrage contre la Nouvelle-Calédonie pour se qualifier pour la Coupe du monde, dans l'espoir d'atteindre sa première phase finale depuis 1998.
La Jamaïque devrait-elle faire appel à Greenwood si elle se qualifie pour la Coupe du monde ?
Interrogé sur la question de savoir si Greenwood devrait être autorisé à participer à l'événement phare de la FIFA après la réservation des billets, Sinclair, s'exprimant en association avec betting zonder cruks, a déclaré à GOAL : « Cela dépend de la manière dont les choses se sont déroulées. Il est évident que Mason Greenwood sera toujours marqué par ce qui s'est passé auparavant, et cela n'a rien à voir avec le football. Où qu'il aille, cela le suivra, mais je ne souhaite pas vraiment m'exprimer à ce sujet car, pour être honnête, je ne connais pas tous les détails. Je n'ai jamais suivi cette affaire, d'un côté comme de l'autre. Je ne peux donc pas me prononcer.
Mais j'ai moi-même été dans une situation où j'ai décidé de jouer pour la Jamaïque lorsqu'elle s'est qualifiée pour la Coupe du monde en 1998. Mais c'est à ce moment-là qu'on m'a demandé de jouer. On ne m'avait pas demandé de jouer lors des qualifications. Il y a donc une petite différence dans ce genre de situation.
Mais au final, la Jamaïque prendra une décision qui lui permettra, si elle se qualifie pour la Coupe du monde, de donner le meilleur d'elle-même et de recruter des joueurs qui penseraient probablement qu'ils ne joueraient pas pour la Jamaïque à moins que ce ne soit pour la Coupe du monde. Ils auront peut-être l'occasion de recruter une fois qu'ils y seront, mais ils ont encore beaucoup de travail à faire pour y arriver. »
Les obstacles à surmonter pour que Greenwood change d'allégeance
L'ancien défenseur de Chelsea Sinclair, qui a disputé 28 matchs internationaux avec la Jamaïque, a déjà évoqué avec GOALle transfert potentiel de Greenwood et les obstacles à surmonter pour que cela soit possible : « C'est vraiment difficile. D'un point de vue footballistique, la réponse est évidente : oui, absolument. Grâce à ses qualités de footballeur, il renforce considérablement l'équipe jamaïcaine. Mais cela va plus loin que cela. Beaucoup de gens ne partagent pas le même avis sur lui en tant que personne.
Tout dépend de ce que la Jamaïque souhaite faire pour créer une culture au sein de l'équipe nationale. C'est une question difficile. D'un point de vue footballistique, oui, bien sûr, vous voulez Mason Greenwood dans votre équipe, car il vous donne plus de chances de vous qualifier pour la Coupe du monde.
En même temps, il y a des choses dans le monde qui sont plus importantes que le football et c'est une question difficile à répondre. Il faudrait que la nation, les joueurs et le staff l'acceptent et le soutiennent à 100 %, car beaucoup de gens vont essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. Ce n'est pas simplement une question de double nationalité, vous pouvez maintenant jouer pour la Jamaïque. Représenter la Jamaïque implique bien plus que cela.
« Je faisais partie du deuxième groupe de joueurs basés en Angleterre à rejoindre l'équipe nationale, et pour moi, il ne s'agissait pas seulement de football. Ma décision de jouer pour la Jamaïque reposait sur deux raisons. La première était que je pensais ne pas avoir l'opportunité de jouer pour l'Angleterre, en raison de ma situation à l'époque et du football que je pratiquais, des trophées que je remportais, etc. Je pensais que si je devais jouer pour l'Angleterre, c'était maintenant ou jamais.
La seconde était de soutenir le pays en aidant les joueurs à sortir du pays et à jouer dans toute l'Europe. C'était très important pour moi, car nous devions faire connaître l'équipe nationale pour aider les joueurs basés en Jamaïque à commencer à réussir. C'était l'attente de l'équipe, ainsi que l'amélioration de l'équipe qui allait participer à la Coupe du monde 1998. »
Greenwood continue de briller en France avec Marseille
La Jamaïque devra prendre d'autres décisions importantes en 2026. Si Greenwood, la star de Marseille, qui a terminé meilleur buteur ex æquo de la Ligue 1 la saison dernière et qui affiche un record personnel de 23 buts cette saison, apporterait indéniablement un plus aux Reggae Boyz, ceux-ci doivent s'assurer qu'il s'engage pleinement à leur cause avant de prendre toute décision concernant sa sélection.
