Mason Greenwood : l'idole de Marseille que l'Angleterre ne veut plus voir

Pour comprendre pourquoi Mason Greenwood est devenu un paria dans son propre pays, il faut remonter à quatre ans en arrière, au début d'une sombre histoire qui continue de le suivre. Il n'a plus joué pour l'Angleterre depuis sa seule et unique sélection en septembre 2020, après laquelle il avait été exclu du groupe pour avoir enfreint les protocoles Covid. En janvier 2022, des images et des enregistrements audio choquants, suggérant une agression, ont émergé en ligne, conduisant à son arrestation et à sa suspension immédiate par Manchester United.

Bien qu'il ait nié les accusations, il a été inculpé en octobre 2022 pour tentative de viol, comportement coercitif et voies de fait. Cependant, en février 2023, les charges ont été abandonnées suite au "retrait de témoins clés", selon le service des poursuites judiciaires de la Couronne. Resté suspendu par United pendant toute la procédure, et après une volte-face du club qui a finalement renoncé à le réintégrer, il a été prêté à Getafe pour la saison 2023-2024. C'est en Espagne qu'il a ressuscité sa carrière, avant que Marseille ne décide de miser sur lui, pour un transfert d'environ 32 millions d'euros à l'été 2024.