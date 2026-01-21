Mason Greenwood : l'idole de Marseille que l'Angleterre ne veut plus voir

Il est indéniable que Mason Greenwood est dans la forme de sa vie. Avec un bilan de 26 contributions décisives en autant de matchs, il porte l'Olympique de Marseille et domine une nouvelle fois le classement des buteurs en France, après son départ acrimonieux de Manchester United en 2024. Longtemps resté loin des radars pour les observateurs occasionnels du football, l'attaquant de 24 ans savourera sans aucun doute l'opportunité de rappeler son immense talent à un public plus large, ce mercredi, face aux grands rivaux de son ancien club.
Pourtant, malgré ce que certains aimeraient croire dans les zones d'ombre des réseaux sociaux, ce match n'est en rien une audition pour l'équipe d'Angleterre de Thomas Tuchel. Car en dépit de ses exploits au Vélodrome, la réputation de Mason Greenwood dans son pays natal semble, elle, irrévocablement entachée.