Mason Greenwood : l'idole de Marseille que l'Angleterre ne veut plus voir

Mason Greenwood s'apprête à affronter Liverpool dans le match le plus important de sa carrière à Marseille. Mais si certains y voient une audition pour la sélection anglaise, la réalité est bien plus complexe et douloureuse.

Il est indéniable que Mason Greenwood est dans la forme de sa vie. Avec un bilan de 26 contributions décisives en autant de matchs, il porte l'Olympique de Marseille et domine une nouvelle fois le classement des buteurs en France, après son départ acrimonieux de Manchester United en 2024. Longtemps resté loin des radars pour les observateurs occasionnels du football, l'attaquant de 24 ans savourera sans aucun doute l'opportunité de rappeler son immense talent à un public plus large, ce mercredi, face aux grands rivaux de son ancien club.

Pourtant, malgré ce que certains aimeraient croire dans les zones d'ombre des réseaux sociaux, ce match n'est en rien une audition pour l'équipe d'Angleterre de Thomas Tuchel. Car en dépit de ses exploits au Vélodrome, la réputation de Mason Greenwood dans son pays natal semble, elle, irrévocablement entachée.

    L'affaire qui a tout changé

    Pour comprendre pourquoi Mason Greenwood est devenu un paria dans son propre pays, il faut remonter à quatre ans en arrière, au début d'une sombre histoire qui continue de le suivre. Il n'a plus joué pour l'Angleterre depuis sa seule et unique sélection en septembre 2020, après laquelle il avait été exclu du groupe pour avoir enfreint les protocoles Covid. En janvier 2022, des images et des enregistrements audio choquants, suggérant une agression, ont émergé en ligne, conduisant à son arrestation et à sa suspension immédiate par Manchester United.

    Bien qu'il ait nié les accusations, il a été inculpé en octobre 2022 pour tentative de viol, comportement coercitif et voies de fait. Cependant, en février 2023, les charges ont été abandonnées suite au "retrait de témoins clés", selon le service des poursuites judiciaires de la Couronne. Resté suspendu par United pendant toute la procédure, et après une volte-face du club qui a finalement renoncé à le réintégrer, il a été prêté à Getafe pour la saison 2023-2024. C'est en Espagne qu'il a ressuscité sa carrière, avant que Marseille ne décide de miser sur lui, pour un transfert d'environ 32 millions d'euros à l'été 2024.

    La renaissance marseillaise

    Si son arrivée a suscité quelques oppositions, Greenwood a été accueilli en héros par la grande majorité des supporters dans le sud de la France. Son passé sulfureux a été rapidement mis de côté, beaucoup estimant, non sans un certain cynisme, que l'OM n'aurait jamais pu s'offrir un joueur de son calibre dans des circonstances normales et pour un prix aussi bas, après plus d'une décennie sans titre majeur.

    Il a récompensé cet amour inattendu par une première saison impressionnante, bien qu'irrégulière, terminant co-meilleur buteur de Ligue 1 et contribuant grandement au retour du club en Ligue des Champions. Mais cette saison, il semble avoir atteint une nouvelle dimension. Évoluant sur le flanc droit de l'attaque marseillaise, il affiche un ratio d'une contribution décisive (but ou passe) par match. Il est de nouveau en tête du classement des buteurs et brille également en Ligue des Champions

    "Greenwood est incroyable"

    « Aujourd'hui, à Marseille, le débat n'est pas de savoir s'il est bon ou non, mais de savoir quand l'OM a eu pour la dernière fois un joueur aussi influent », explique Fabrice Lamperti, journaliste à La Provence et auteur spécialiste de l'OM. « Il a récemment été élu meilleur ailier droit de l'OM du 21e siècle par notre journal ».

    L'analyse du journaliste est élogieuse et détaillée. « Greenwood est incroyable. Il marque beaucoup (41 buts depuis son arrivée) et sa technique est parfaite, mais surtout, il a élargi sa palette. Il devient un joueur plus collectif, même s'il est parfois rattrapé par un excès d'individualisme. Il commence à défendre et à presser, comme le lui demande souvent De Zerbi. C'est un joueur fantastique, capable de faire basculer un match à tout moment, et imprévisible grâce à son aisance des deux pieds ».

    L'ambition anglaise, un rêve impossible ?

    Alors qu'il a ressuscité sa carrière en France, Mason Greenwood reste un fantôme en sélection, continuellement ignoré par l'Angleterre, que ce soit sous Gareth Southgate ou aujourd'hui sous Thomas Tuchel. Face à cette situation, l'attaquant a entamé des démarches pour changer de nationalité sportive et représenter la Jamaïque. Mais bien qu'il ait obtenu un passeport, il n'a jamais finalisé le processus, n'étant pas prêt à s'engager définitivement avec la nation caribéenne.

    La raison de cette hésitation est simple : selon plusieurs médias, Greenwood garderait l'espoir secret de faire un retour hautement improbable et controversé avec les Three Lions. Un désir qui semble le pousser à patienter, quitte à laisser passer sa chance avec les Reggae Boyz et à rester dans un entre-deux international.

  • Une machine médiatique à double tranchant

    Cet espoir est sans doute alimenté par ce qui ressemble à une campagne de promotion non officielle en ligne. Dans les recoins les plus sombres des réseaux sociaux, où la misogynie est souvent reine, des comptes influents s'interrogent bruyamment sur son absence en sélection, ignorant volontairement la gravité de l'affaire passée. En France, le traitement médiatique est bien plus favorable, le compte officiel de la Ligue 1 partageant régulièrement ses exploits. Le célèbre journaliste Fabrizio Romano, lui aussi, publie fréquemment des mises à jour sur ses statistiques, pour des raisons inconnues.

    Malgré les dommages irréparables causés à sa réputation dans son pays, Greenwood bénéficie donc d'une couverture médiatique plutôt positive en France et ailleurs, l'affaire judiciaire étant rarement mentionnée. Lors de sa présentation à Marseille, les questions à ce sujet ont même été rapidement écartées par le service de presse du club.

    "Le football ne peut pas être un lieu où l'on est condamné à vie"

    Même une partie de la presse anglaise commence à évoluer. L'ancien joueur Troy Deeney a récemment écrit dans The Sun : « Le football ne peut pas être un lieu où l'on est condamné à vie pour des erreurs de jeunesse, présumées ou non. Cela ne veut pas dire qu'il faut minimiser la gravité des accusations. Greenwood vivra avec ça pour toujours. Mais s'il veut revenir en sélection, il doit s'exprimer publiquement, prouver qu'il est digne de porter ce maillot. S'il y parvient, il mérite une seconde chance ».

    Du côté de la fédération, le discours officiel est que le joueur n'est pas sélectionnable, mais le sélectionneur, Thomas Tuchel, n'a jamais définitivement fermé la porte. « Je ne lui ai pas parlé », a-t-il déclaré. « J'ai cru comprendre qu'il essayait de jouer pour la Jamaïque, donc nous n'y avons pas plus pensé. Pour le moment, il n'est pas dans nos pensées ». Une porte entrouverte, qui suffit à nourrir l'espoir.

    "On ne peut pas séparer le joueur de son passé"

    En France, le constat est unanime et teinté de regret : l'Angleterre se prive d'un talent exceptionnel. « Bien sûr qu'il pourrait être une arme pour les Three Lions », affirme Fabrice Lamperti. « Il n'a que 24 ans, il est en pleine confiance. Il a juste besoin de se sentir aimé. Mais je pense que l'Angleterre n'est pas prête à lui pardonner ».

    Un avis que ne partage pas le journaliste anglais George Boxall, basé à Marseille. « Si l'on met l'affaire de côté, oui, il aurait sa place. Il est le meilleur buteur de Ligue 1. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas séparer le joueur de son passé, ce n'est pas réaliste. J'imagine que s'il y avait eu un repentir public, une explication, cela aurait été possible, mais il est trop tard maintenant. Jouer pour l'Angleterre rouvrirait ces cicatrices, et ça ne profiterait à personne ».

    Plus qu'une simple audition

    Quelle que soit la vérité, Mason Greenwood verra sans doute le match de mercredi comme une occasion de montrer son talent au monde entier. Ce sera sans doute le match le plus médiatisé de sa carrière marseillaise face à un club anglais. S'il réalise une nouvelle performance de haut vol, cela ne fera qu'alimenter la machine médiatique qui milite pour son retour.

    Mais il ne faut pas se leurrer. Tout comme un retour en Premier League semble impossible, sa carrière avec les Three Lions est probablement terminée. Contrairement à l'OM, l'Angleterre n'est pas à court de succès au point de prendre une décision aussi radicale et controversée. Quoi que Greenwood puisse penser, ce match ne sera pas une audition. Ce sera simplement, pour nous en France, l'occasion de voir un immense talent à l'œuvre. Et de regretter, un peu plus, l'incroyable gâchis que représente son absence au plus haut niveau international.

