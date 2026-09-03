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Martinelli boucle son transfert à 60 millions de livres à Al-Hilal après son exil d'Arsenal
La fin d’une époque pour la star brésilienne
Arsenal a sanctionné le départ de Martinelli vers Al-Hilal dans le cadre d’un accord d’un montant garanti de 60 millions de livres sterling. Le joueur de 25 ans, arrivé dans le nord de Londres à l’adolescence en provenance d’Ituano en 2019, s’est engagé sur un contrat de longue durée avec le club basé à Riyad. L’accord comprend également une clause à la revente, garantissant aux Gunners de toucher un pourcentage sur tout futur transfert de l’ailier.
Ce transfert représente un énorme changement financier pour le joueur, plusieurs informations indiquant que son nouveau salaire au Moyen-Orient dépasse largement les 180 000 livres sterling par semaine qu’il percevait en Premier League. Martinelli n’a pas tardé à adopter son nouvel environnement, apparaissant dans une vidéo de présentation sur les réseaux sociaux du club pour annoncer : « Fier d’être bleu, fier d’être à Al-Hilal. »
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Arteta met au placard un champion du titre
Malgré 53 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière et 11 buts inscrits pour aider Arsenal à décrocher son premier titre de champion depuis 2004, le statut de Martinelli a rapidement changé au cours de l’été. Alors qu’il ne lui restait plus que 12 mois sur son contrat actuel, l’entraîneur Arteta aurait informé le Brésilien qu’il n’entrait pas dans ses plans tactiques pour la saison en cours.
La décision d’écarter une figure aussi importante a suscité le débat chez les supporters d’Arsenal, en particulier au regard de la longévité de Martinelli et de sa contribution historique au développement de l’équipe. L’ailier brésilien a disputé 191 matches de Premier League avec les Gunners, même si son influence avait diminué après seulement 11 titularisations lors de leur campagne victorieuse en championnat la saison dernière. Arteta est resté ferme sur sa position, estimant que l’ailier aurait eu du mal à bénéficier d’un temps de jeu significatif s’il avait choisi d’aller au bout de son contrat à Londres.
Wright remet en question le traitement réservé à Martinelli
La nature du départ de Martinelli a suscité des critiques de la part de figures légendaires associées au club, notamment l'ancien attaquant Ian Wright. S'exprimant sur Sky Sports, Wright a fait part de son malaise concernant la manière dont le Brésilien a été écarté de l'environnement de l'équipe première. « La manière dont Martinelli est traité en ce moment me met vraiment mal à l'aise », a reconnu Wright lors d'une émission récente.
La décision de Martinelli de rejoindre l'Arabie saoudite intervient après qu'il a décliné l'occasion de rejoindre Galatasaray plus tôt cet été. Le géant turc avait formulé une offre d'environ 38,9 millions de livres sterling pour le Brésilien, mais l'ailier n'était pas emballé par un transfert en Süper Lig à ce stade de sa carrière.
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Un effectif de stars à Riyad
Martinelli rejoint une équipe d’Al-Hilal actuellement engagée dans une lutte acharnée en tête du classement de la Saudi Pro League aux côtés d’Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Sous la direction de Simone Inzaghi, le club s’est montré l’un des plus dépensiers sur le marché, en constituant un effectif capable de dominer aussi bien les compétitions nationales que continentales.
Le Brésilien n’est pas la seule recrue de premier plan venue renforcer les options offensives d’Inzaghi cet été. Martinelli fera équipe avec Ollie Watkins à Riyad après le départ de l’attaquant anglais d’Aston Villa dans le cadre d’un transfert de 51 M£. Al-Hilal s’est également attaché les services de l’ailier néerlandais Crysencio Summerville en provenance de West Ham, renforçant encore ses options offensives après la relégation des Hammers de l’élite anglaise.
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