Arsenal a sanctionné le départ de Martinelli vers Al-Hilal dans le cadre d’un accord d’un montant garanti de 60 millions de livres sterling. Le joueur de 25 ans, arrivé dans le nord de Londres à l’adolescence en provenance d’Ituano en 2019, s’est engagé sur un contrat de longue durée avec le club basé à Riyad. L’accord comprend également une clause à la revente, garantissant aux Gunners de toucher un pourcentage sur tout futur transfert de l’ailier.

Ce transfert représente un énorme changement financier pour le joueur, plusieurs informations indiquant que son nouveau salaire au Moyen-Orient dépasse largement les 180 000 livres sterling par semaine qu’il percevait en Premier League. Martinelli n’a pas tardé à adopter son nouvel environnement, apparaissant dans une vidéo de présentation sur les réseaux sociaux du club pour annoncer : « Fier d’être bleu, fier d’être à Al-Hilal. »