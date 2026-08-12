Le Daily Mail a rapporté mercredi que la Fédération anglaise de football a inculpé Sherif pour avoir prétendument enfreint des règles strictes en matière de paris. Sherif est accusé d’avoir placé 61 paris sur des matches de football sur une période de 15 mois allant du 20 novembre 2024 au 12 février 2026.

La FA a publié un communiqué détaillé pour confirmer l’ouverture de la procédure disciplinaire. Le communiqué indique : « Martin Sherif d’Everton FC a été inculpé pour avoir enfreint les règles de la FA sur les paris. Il est allégué que le joueur a enfreint la règle E1.2 de la FA concernant 61 paris placés sur des matches de football entre le 20 novembre 2024 et le 12 février 2026. Martin Sherif a jusqu’au lundi 17 août pour fournir une réponse. »