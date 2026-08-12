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Martin Sherif, attaquant d’Everton, inculpé par la FA pour 61 infractions présumées aux paris sportifs
La FA détaille les accusations
Le Daily Mail a rapporté mercredi que la Fédération anglaise de football a inculpé Sherif pour avoir prétendument enfreint des règles strictes en matière de paris. Sherif est accusé d’avoir placé 61 paris sur des matches de football sur une période de 15 mois allant du 20 novembre 2024 au 12 février 2026.
La FA a publié un communiqué détaillé pour confirmer l’ouverture de la procédure disciplinaire. Le communiqué indique : « Martin Sherif d’Everton FC a été inculpé pour avoir enfreint les règles de la FA sur les paris. Il est allégué que le joueur a enfreint la règle E1.2 de la FA concernant 61 paris placés sur des matches de football entre le 20 novembre 2024 et le 12 février 2026. Martin Sherif a jusqu’au lundi 17 août pour fournir une réponse. »
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Everton et les prêts
Sherif est à Everton depuis l’âge de 13 ans et s’est déjà entraîné avec l’équipe première, bien qu’il n’ait jamais disputé le moindre match professionnel avec l’équipe senior. L’attaquant a passé du temps loin d’Everton la saison dernière afin d’acquérir de l’expérience au niveau senior dans les divisions inférieures du football anglais.
Sherif a rejoint Rotherham United en prêt, où il a inscrit deux buts en 10 apparitions en League One avant que son passage ne soit écourté en décembre en raison de blessures. Sherif a ensuite rejoint Port Vale en prêt en février. Il est parvenu à marquer deux buts en 17 matches pour Port Vale, mais n’a finalement pas pu aider le club à éviter la relégation en League Two.
Position du club et soutien
Everton n’a pas encore publié de déclaration officielle concernant les accusations portées contre Sherif. Cependant, The Athletic a rapporté qu’une source proche d’Everton a confirmé que le club prévoyait de gérer la situation en interne.
Selon cette source anonyme, Everton coopérera pleinement avec la FA tout au long de la procédure disciplinaire, tout en veillant à apporter à Sherif le soutien nécessaire durant cette période. Les autorités du football anglais interdisent strictement aux joueurs de parier sur des matches de football, partout dans le monde, afin de protéger l’intégrité du sport. Sherif doit désormais travailler avec Everton et ses représentants légaux pour formuler une réponse aux allégations avant l’échéance imminente fixée par la FA.
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Que se passe-t-il ensuite ?
Sherif a jusqu’à lundi pour répondre officiellement aux accusations liées aux paris. Si Sherif est reconnu coupable, il pourrait faire face à une longue suspension de toute activité liée au football, similaire aux sanctions infligées à d’autres joueurs pour des infractions aux règles sur les paris ces dernières années. Everton attendra le verdict final de la FA avant de décider de toute autre mesure disciplinaire interne concernant son avenir au club.
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