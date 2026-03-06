Getty/GOAL
Martin Odegaard et Ethan Nwaneri font partie des huit noms que l'Arsenal envisage de vendre, les Gunners devant se séparer de leurs joueurs vedettes
Les Gunners doivent trouver un équilibre financier
Les géants londoniens sont confrontés à la réalité d'un investissement de 268 millions de livres sterling dans de nouveaux talents. Si ce recrutement agressif a propulsé l'équipe de Mikel Arteta en tête de la Premier League, il a également placé le club dans une situation délicate en ce qui concerne les règles de rentabilité et de viabilité (PSR). Selon The Telegraph, des discussions internes ont mis en évidence la nécessité de se séparer d'au moins un joueur important de l'équipe première afin de garantir la conformité à long terme.
Étonnamment, le capitaine du club, Martin Odegaard, fait partie des joueurs qui pourraient être sacrifiés. Sa valeur comptable étant actuellement faible après cinq ans passés au club, tout transfert important du Norvégien représenterait un bénéfice comptable considérable. Cette décision serait un pari risqué, mais avec seulement deux ans restants sur son contrat, le conseil d'administration évalue le soulagement financier par rapport à son importance sur le terrain.
Pression financière croissante après la campagne de recrutement
La nécessité de vendre découle d'une période de transformation coûteuse sur le marché. Arsenal a dépensé sans compter pour s'offrir Eberechi Eze pour 67,5 millions de livres sterling, Viktor Gyokeres pour 63,7 millions et Martin Zubimendi pour 56 millions. De plus, le club s'est engagé à verser 45 millions de livres sterling pour Piero Hincapie, après son prêt réussi au Bayer Leverkusen.
Si les revenus ont bondi à 690,3 millions de livres sterling, la masse salariale gonflée signifie que le mantra « vendre pour équilibrer » est désormais une priorité. Le directeur sportif Andrea Berta doit maintenant prouver que le club est capable de mettre en place un modèle de vente efficace. Des actifs de grande valeur comme Gabriel Martinelli, signé pour seulement 7 millions de livres sterling en 2019, et Ben White sont surveillés comme des candidats potentiels pour générer un retour sur investissement significatif.
Les diplômés de l'Académie sur la sellette
Les talents locaux Ethan Nwaneri et Myles Lewis-Skelly sont également envisagés pour un départ, car ils offrent un « bénéfice net » en termes de PSR. Nwaneri a eu du mal à trouver sa place dans le onze de départ lors de son prêt à Marseille, tandis que Lewis-Skelly s'est retrouvé troisième dans la hiérarchie des arrières gauches.
La décision de se séparer de jeunes talents est une stratégie sportive risquée, mais la nécessité de compenser les dépenses de l'année dernière pourrait l'emporter sur le désir de conserver les talents locaux. Cette logique s'étend à la ligne d'attaque senior, où Gabriel Jesus et Leandro Trossard entreront bientôt dans les 12 derniers mois de leur contrat, obligeant le club à accepter des prolongations ou à encaisser dès maintenant.
Une fin de saison cruciale pour les leaders du championnat
Alors que dans les coulisses, la direction s'efforcera de stabiliser les finances du club, sur le terrain, les joueurs continueront à se battre pour conserver leur place en tête du classement de la Premier League. Les Gunners comptent désormais sept points d'avance sur Manchester City, qui a un match en moins, dans la course au titre, leur premier depuis 22 ans.
Samedi, l'équipe d'Arteta affrontera Mansfield Town lors du cinquième tour de la FA Cup, avant de rencontrer le Bayer Leverkusen lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.
