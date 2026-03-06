Martin Odegaard et Ethan Nwaneri font partie des huit noms que l'Arsenal envisage de vendre, les Gunners devant se séparer de leurs joueurs vedettes

Les géants londoniens sont confrontés à la réalité d'un investissement de 268 millions de livres sterling dans de nouveaux talents. Si ce recrutement agressif a propulsé l'équipe de Mikel Arteta en tête de la Premier League, il a également placé le club dans une situation délicate en ce qui concerne les règles de rentabilité et de viabilité (PSR). Selon The Telegraph, des discussions internes ont mis en évidence la nécessité de se séparer d'au moins un joueur important de l'équipe première afin de garantir la conformité à long terme.

Étonnamment, le capitaine du club, Martin Odegaard, fait partie des joueurs qui pourraient être sacrifiés. Sa valeur comptable étant actuellement faible après cinq ans passés au club, tout transfert important du Norvégien représenterait un bénéfice comptable considérable. Cette décision serait un pari risqué, mais avec seulement deux ans restants sur son contrat, le conseil d'administration évalue le soulagement financier par rapport à son importance sur le terrain.