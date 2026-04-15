Martin Ødegaard, « désespéré », confirme un nouveau revers lié à sa blessure à Arsenal

Le capitaine d’Arsenal a confirmé qu’il souffrait à nouveau d’une blessure au genou alors qu’il s’efforce de faire son retour avec les Gunners. Le milieu de terrain avait déjà manqué six semaines de compétition en raison d’un précédent problème au genou avant de faire son retour la semaine dernière en tant que titulaire lors de la défaite en FA Cup contre Southampton. Cependant, son retour semble avoir été écourté suite à une rechute survenue lors d’une rencontre européenne.

Odegaard avait joué une heure en Coupe avant d’être titularisé contre le Sporting CP en Ligue des champions, mais il s’est effondré loin du ballon lors du match à Lisbonne. Bien qu’il ait poursuivi l’effort pendant dix minutes après le choc, la blessure s’est révélée suffisamment sérieuse pour l’empêcher de participer à la décevante défaite 2-1 concédée par Arsenal face à Bournemouth samedi après-midi.