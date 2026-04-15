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Martin Ødegaard, « désespéré », confirme un nouveau revers lié à sa blessure à Arsenal
Nouveau coup dur pour le capitaine des Gunners
Le capitaine d’Arsenal a confirmé qu’il souffrait à nouveau d’une blessure au genou alors qu’il s’efforce de faire son retour avec les Gunners. Le milieu de terrain avait déjà manqué six semaines de compétition en raison d’un précédent problème au genou avant de faire son retour la semaine dernière en tant que titulaire lors de la défaite en FA Cup contre Southampton. Cependant, son retour semble avoir été écourté suite à une rechute survenue lors d’une rencontre européenne.
Odegaard avait joué une heure en Coupe avant d’être titularisé contre le Sporting CP en Ligue des champions, mais il s’est effondré loin du ballon lors du match à Lisbonne. Bien qu’il ait poursuivi l’effort pendant dix minutes après le choc, la blessure s’est révélée suffisamment sérieuse pour l’empêcher de participer à la décevante défaite 2-1 concédée par Arsenal face à Bournemouth samedi après-midi.
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Odegaard analyse la défaite subie à Lisbonne
« J’ai dû sortir en deuxième mi-temps lors du match au Portugal la semaine dernière, car je sentais mon genou, c’est pourquoi j’ai manqué la rencontre ce week-end », a expliqué Odegaard dans ses notes du programme officiel. Le capitaine a toutefois offert un mince espoir aux supporters des Gunners, ajoutant : « Je me suis légèrement blessé contre le Sporting, mais j’espère que ce n’est pas trop grave. »
Une absence qui tombe mal pour Mikel Arteta, alors que le club s’apprête à disputer le match retour des quarts de finale et une rencontre potentiellement décisive pour le titre dans la même semaine. « Je suis impatient de revenir au plus vite, car c’est une période cruciale de la saison, en Premier League comme en Ligue des champions », a conclu le milieu de terrain, exprimant sa frustration face à une saison ponctuée de pépins physiques.
Des rencontres décisives se profilent à l’horizon.
Odegaard ne participera pas mercredi soir au match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Sporting. Son état de forme suscite l’inquiétude chez les supporters, d’autant que les Gunners s’apprêtent à un déplacement crucial dimanche à l’Etihad Stadium pour affronter Manchester City. Les enjeux sont maximaux pour le club londonien alors que la course au titre entre dans sa phase décisive.
Une victoire face à l’équipe de Pep Guardiola leur permettrait de reprendre neuf points d’avance en tête de la Premier League. À l’inverse, un revers offrirait à City l’élan nécessaire pour prendre les commandes du championnat avant la prochaine sortie des Gunners. Privé de son principal créateur, Arteta devra donc trouver une solution tactique pour aborder ce rendez-vous crucial.
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Une saison frustrante pour le meneur de jeu
La saison d’Odegaard a été perturbée par des pépins physiques qui l’ont empêché de trouver un rythme régulier. L’ancien Madrilène a d’abord souffert d’une blessure à l’épaule en début de campagne, puis des récidives au genou ont freiné son élan alors que le championnat entre dans sa phase la plus exigeante. L’absence de leur capitaine s’est fait ressentir sur la pelouse, surtout dans le jeu créatif.
Il n’a été aligné d’entrée qu’à treize reprises en Premier League et n’a pris part qu’à trois des onze rencontres des Gunners en Ligue des champions cette saison.