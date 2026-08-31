Marten de Roon, de l’Atalanta à la Roma : les chiffres de l’opération

Il Tempo fait le point sur le transfert de Marten De Roon à la Roma : la Roma le recrute en provenance de l’Atalanta à titre gratuit, avec des bonus (dont celui du Scudetto) pouvant atteindre 600 000 euros. Le milieu de terrain, qui sera aujourd’hui à la disposition de Gasperini, a signé un contrat d’un an à 2 millions d’euros nets.



