Il Tempo fait le point sur le transfert de Marten De Roon à la Roma : la Roma le recrute en provenance de l’Atalanta à titre gratuit, avec des bonus (dont celui du Scudetto) pouvant atteindre 600 000 euros. Le milieu de terrain, qui sera aujourd’hui à la disposition de Gasperini, a signé un contrat d’un an à 2 millions d’euros nets.
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Marten de Roon, de l’Atalanta à la Roma : les chiffres de l’opération
Pilier de l’Atalanta
Né en 1991, De Roon quitte l’Atalanta, auquel il est lié par un contrat expirant en 2028, après 445 matches, 23 buts et 32 passes décisives. Il a remporté la Ligue Europa 2024.
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