Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
De Roon AtalantaGetty Images

Traduit par

Marten de Roon, de l’Atalanta à la Roma : les chiffres de l’opération

Mercato
Atalanta Bergame
Roma
M. de Roon

Il Tempo fait le point sur le transfert de Marten De Roon à la Roma : la Roma le recrute en provenance de l’Atalanta à titre gratuit, avec des bonus (dont celui du Scudetto) pouvant atteindre 600 000 euros. Le milieu de terrain, qui sera aujourd’hui à la disposition de Gasperini, a signé un contrat d’un an à 2 millions d’euros nets.


  • Pilier de l’Atalanta

    Né en 1991, De Roon quitte l’Atalanta, auquel il est lié par un contrat expirant en 2028, après 445 matches, 23 buts et 32 passes décisives. Il a remporté la Ligue Europa 2024.


    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie A
Lecce crest
Lecce
LEC
Roma crest
Roma
ROM
Serie A
Atalanta Bergame crest
Atalanta Bergame
ATA
Bologne crest
Bologne
BOL