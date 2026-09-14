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Kolo Muani JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Marocchi : « Kolo Muani perd ses duels et rate son contrôle de balle »

Juventus FC
R. Kolo Muani

L’ancien milieu de terrain s’exprime après la défaite de la Juventus sur le terrain de Sassuolo

Giancarlo Marocchi, ancien milieu de terrain de la Juventus et actuel commentateur pour Sky, livre son analyse après la défaite de la Vieille Dame sur la pelouse de Sassuolo : « Disons qu’il faut huit matches à Kolo Muani pour trouver la forme, mais pour le moment il perd des duels en ratant son contrôle de balle, et c’est ce qui ne laisse pas bien augurer pour la Juventus, qui a déjà dû faire toute la saison dernière sans avant-centre. »


  • Sur la défense de l’équipe de Luciano Spalletti : "Lucumí et Bremer n’avaient rien d’autre à faire que de chercher soit le premier, soit le deuxième attaquant, c’est quelque chose que savent faire les gamins des Allievi. Je n’ai jamais vu l’un des deux défenseurs centraux trouver les deux attaquants. Sassuolo fermait bien les espaces en avançant aussi Thorstvedt et les autres milieux de terrain. Il est clair que, dans ces deux lignes de quatre, c’est cette zone-là qu’il faut aller chercher, mais pas une seule fois".

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