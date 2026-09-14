Giancarlo Marocchi, ancien milieu de terrain de la Juventus et actuel commentateur pour Sky, livre son analyse après la défaite de la Vieille Dame sur la pelouse de Sassuolo : « Disons qu’il faut huit matches à Kolo Muani pour trouver la forme, mais pour le moment il perd des duels en ratant son contrôle de balle, et c’est ce qui ne laisse pas bien augurer pour la Juventus, qui a déjà dû faire toute la saison dernière sans avant-centre. »



