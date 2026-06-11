Marmouche : « L'Égypte est la meilleure équipe d'Afrique, et notre objectif est de nous qualifier pour la Coupe du monde. »

L’attaquant égyptien Omar Marmoush, qui évolue à Manchester City, a déclaré que la sélection nationale abordait la Coupe du monde 2026 avec le plus grand sérieux et refusait de se contenter d’un simple rôle de figurant.

Les Pharaons figurent dans le groupe 7, en compagnie de la Belgique, de l’Iran et de la Nouvelle-Zélande.

« Nos ambitions sont grandes, la confiance des joueurs est au plus haut, et nous espérons réaliser quelque chose qui fera honneur à l’Égypte », a déclaré Marmoush lors d’un entretien avec le magazine Manchester City.

Il a ajouté : « Avec le effectif dont nous disposons, notre niveau de jeu et notre qualité individuelle, l’équipe d’Égypte est la meilleure d’Afrique. »

« Nous allons à la Coupe du monde pour franchir le premier tour et prouver au monde qui nous sommes, pas seulement pour faire de la figuration », a-t-il ajouté.

Et de marteler : « C’est un événement majeur pour nous. Mais comme je l’ai déjà dit, et je le répète, nous ne nous contenterons pas de participer : nous allons à la Coupe du monde pour remporter le titre. »