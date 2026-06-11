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Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

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Marmouche : « L'Égypte est la meilleure équipe d'Afrique, et notre objectif est de nous qualifier pour la Coupe du monde. »

Egypte
Coupe du monde
O. Marmoush
M. Salah
Égypte

Je n’ai jamais envisagé de jouer pour l’équipe nationale canadienne.

L’attaquant égyptien Omar Marmoush, qui évolue à Manchester City, a déclaré que la sélection nationale abordait la Coupe du monde 2026 avec le plus grand sérieux et refusait de se contenter d’un simple rôle de figurant.

Les Pharaons figurent dans le groupe 7, en compagnie de la Belgique, de l’Iran et de la Nouvelle-Zélande.

« Nos ambitions sont grandes, la confiance des joueurs est au plus haut, et nous espérons réaliser quelque chose qui fera honneur à l’Égypte », a déclaré Marmoush lors d’un entretien avec le magazine Manchester City.

Il a ajouté : « Avec le effectif dont nous disposons, notre niveau de jeu et notre qualité individuelle, l’équipe d’Égypte est la meilleure d’Afrique. »

« Nous allons à la Coupe du monde pour franchir le premier tour et prouver au monde qui nous sommes, pas seulement pour faire de la figuration », a-t-il ajouté.

Et de marteler : « C’est un événement majeur pour nous. Mais comme je l’ai déjà dit, et je le répète, nous ne nous contenterons pas de participer : nous allons à la Coupe du monde pour remporter le titre. »

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    Il est essentiel de rejeter la mentalité consistant à jouer les bons élèves au sein des groupes.

    Il a souligné : « Bien sûr, nous devons rester réalistes : nous allons affronter certaines des meilleures équipes du monde, et le niveau de nos adversaires est élevé, mais nous n'y allons pas en pensant que nous allons disputer trois matchs puis rentrer chez nous. »

    Il ajoute : « Avec la volonté divine, nous réussirons. Notre objectif est de franchir la phase de groupes, puis nous aborderons la compétition match après match. »

    Il a ajouté : « Nous voulons nous montrer sous notre meilleur jour et nous avons le droit de rêver de remporter le tournoi ou d’atteindre un stade avancé. Nous ne serons pas là juste pour faire de la figuration. »

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    Mohamed Salah continue de briller

    Ironie du calendrier : l’un des matchs des Pharaons lors de la phase de groupes se tiendra au Canada. Marmoush retrouvera donc un pays où il a brièvement vécu et qu’il aurait pu représenter sur la scène internationale plutôt que l’Égypte.

    La sélection canadienne lui avait proposé de la représenter, une marque de confiance qu’il a appréciée sans jamais envisager de l’accepter.

    « Je n’ai mis les pieds au Canada que quelques fois, et malgré cette opportunité, mon cœur est resté attaché à l’idée de jouer pour l’Égypte », a-t-il expliqué avec un sourire. « Je me sens très lié à mes racines et je veux donner le meilleur de moi-même pour les Pharaons. »

    « J’ai vécu 18 ans en Égypte, j’y ai grandi ; il reste donc beaucoup d’Égypte en moi. J’aime mon pays », rappelle-t-il.

    Il conclut : « Mohamed Salah, avec tout ce qu’il a accompli et l’histoire qu’il a déjà écrite, continue de briller. Je suis convaincu que le peuple égyptien est fier de nous deux. »

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