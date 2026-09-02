Mandragora, adieu au poison : « À la Fiorentina, quelque chose a changé, au détriment des relations »

Rolando Mandragora, milieu de terrain né en 1997 tout juste passé de la Fiorentina au Torino, a fait ses adieux au monde violet sur Instagram , non sans une note polémique : « Au cours des derniers mois, quelque chose a changé, au détriment des relations, et sans ces dernières, cela devient très difficile, selon mon modeste avis d’homme ».





Mandragora poursuit : « Florence, je ne saurais pas par où commencer... en fait, j’en ai une vague idée. Je suis arrivé il y a 4 ans dans votre famille, qui avec le temps est aussi devenue la mienne. Mais quand on parle de famille, c’est vraiment ce que cela signifie... ce que j’ai vécu pendant les 4 années où j’ai été ici. Avec Rocco et Catherine, avec Joe et Camilla, avec Daniele et Alessandro, ce concept régnait en maître et se ressentait ».