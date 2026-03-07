Goal.com
En direct
Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport
أحمد رفعت

Traduit par

Manchester United risque d'être rejeté par Adam Wharton et Elliot Anderson si les Red Devils ne parviennent pas à décrocher leur place en Ligue des champions

Les espoirs de Manchester United de remanier son milieu de terrain sous la houlette d'un nouvel entraîneur ont été douchés par une dure réalité. Les Red Devils ont identifié Adam Wharton et Elliot Anderson comme leurs principales cibles pour le mercato estival, mais la poursuite du duo de Premier League est intrinsèquement liée à la capacité du club à s'assurer une place parmi les meilleurs clubs européens la saison prochaine.

  • La crise du milieu de terrain de United

    Manchester United occupe actuellement la troisième place du classement de la Premier League, mais sa récente défaite à Newcastle a rappelé à quel point sa position reste fragile. Selon une analyse récente de sa stratégie de transfert, le club aurait décidé de se concentrer en priorité sur le recrutement de milieux de terrain lors du mercato estival, n'ayant signé que deux milieux centraux purs au cours des huit dernières années.

    • Publicité
  • Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    La bataille pour Elliot Anderson

    La star de Nottingham Forest, Elliot Anderson, est devenue une figure clé sur la liste restreinte de United. Le joueur de 23 ans, qui a suffisamment impressionné Thomas Tuchel pour être titularisé aux côtés de Declan Rice en équipe d'Angleterre à l'approche de la Coupe du monde, est dans le viseur de United depuis sa performance remarquable lors du match nul 2-2 au City Ground en début de saison.

    Cependant, si Anderson intéresse Manchester United, des sources bien informées affirment que le club ne serait pas en mesure de rivaliser avec Manchester City, favori dans la course au recrutement d'Anderson, sur le plan salarial, à moins de revenir en Ligue des champions, rapporte The Sun. Sans les retombées financières et le prestige de la compétition, les Red Devils risquent d'être devancés par leurs rivaux locaux dans la course à la signature de l'ancien stagiaire de Newcastle.


  • La demande de Wharton concernant la Ligue des champions

    La situation concernant Adam Wharton, le maestro de Crystal Palace, est encore plus claire. À 22 ans, il s'est imposé comme l'un des meneurs de jeu les plus posés de la division, excellant fréquemment contre United ces dernières saisons. Malgré une victoire serrée 2-1 pour United la semaine dernière à Old Trafford, la performance de Wharton a renforcé son statut de cible prioritaire.

    Le joueur de 22 ans devrait quitter Crystal Palace cet été, mais il ne souhaite rejoindre qu'un club participant à la Ligue des champions. Cette position ne laisse aucune marge d'erreur à United dans les derniers mois de la saison, car un échec dans la qualification pour le tournoi mettrait définitivement fin à ses chances d'attirer le jeune joueur très coté au Theatre of Dreams.

  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un exode imminent au milieu de terrain

    L'urgence de ces signatures est accentuée par les départs attendus à Old Trafford. Le vétéran brésilien Casemiro sera libéré à l'expiration de son contrat en juin et le joueur de 34 ans a connu des difficultés avant d'être remplacé à la 61e minute à Newcastle. Avec l'avenir incertain de Kobbie Mainoo et les difficultés d'adaptation de Manuel Ugarte, les options se réduisent.

    Si d'autres cibles telles que Carlos Baleba de Brighton ou Alex Scott de Bournemouth sont admirées, l'attention reste focalisée sur Wharton et Anderson. La cinquième place étant susceptible de garantir une place en Ligue des champions cette saison en raison des performances européennes des clubs anglais, le club sait que le classement final du championnat déterminera s'il pourra recruter ses stars préférées ou s'il devra revoir ses plans.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
0