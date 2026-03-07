Manchester United risque d'être rejeté par Adam Wharton et Elliot Anderson si les Red Devils ne parviennent pas à décrocher leur place en Ligue des champions

La star de Nottingham Forest, Elliot Anderson, est devenue une figure clé sur la liste restreinte de United. Le joueur de 23 ans, qui a suffisamment impressionné Thomas Tuchel pour être titularisé aux côtés de Declan Rice en équipe d'Angleterre à l'approche de la Coupe du monde, est dans le viseur de United depuis sa performance remarquable lors du match nul 2-2 au City Ground en début de saison.

Cependant, si Anderson intéresse Manchester United, des sources bien informées affirment que le club ne serait pas en mesure de rivaliser avec Manchester City, favori dans la course au recrutement d'Anderson, sur le plan salarial, à moins de revenir en Ligue des champions, rapporte The Sun. Sans les retombées financières et le prestige de la compétition, les Red Devils risquent d'être devancés par leurs rivaux locaux dans la course à la signature de l'ancien stagiaire de Newcastle.