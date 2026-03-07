Getty Images Sport
Manchester United risque d'être rejeté par Adam Wharton et Elliot Anderson si les Red Devils ne parviennent pas à décrocher leur place en Ligue des champions
La crise du milieu de terrain de United
Manchester United occupe actuellement la troisième place du classement de la Premier League, mais sa récente défaite à Newcastle a rappelé à quel point sa position reste fragile. Selon une analyse récente de sa stratégie de transfert, le club aurait décidé de se concentrer en priorité sur le recrutement de milieux de terrain lors du mercato estival, n'ayant signé que deux milieux centraux purs au cours des huit dernières années.
La bataille pour Elliot Anderson
La star de Nottingham Forest, Elliot Anderson, est devenue une figure clé sur la liste restreinte de United. Le joueur de 23 ans, qui a suffisamment impressionné Thomas Tuchel pour être titularisé aux côtés de Declan Rice en équipe d'Angleterre à l'approche de la Coupe du monde, est dans le viseur de United depuis sa performance remarquable lors du match nul 2-2 au City Ground en début de saison.
Cependant, si Anderson intéresse Manchester United, des sources bien informées affirment que le club ne serait pas en mesure de rivaliser avec Manchester City, favori dans la course au recrutement d'Anderson, sur le plan salarial, à moins de revenir en Ligue des champions, rapporte The Sun. Sans les retombées financières et le prestige de la compétition, les Red Devils risquent d'être devancés par leurs rivaux locaux dans la course à la signature de l'ancien stagiaire de Newcastle.
La demande de Wharton concernant la Ligue des champions
La situation concernant Adam Wharton, le maestro de Crystal Palace, est encore plus claire. À 22 ans, il s'est imposé comme l'un des meneurs de jeu les plus posés de la division, excellant fréquemment contre United ces dernières saisons. Malgré une victoire serrée 2-1 pour United la semaine dernière à Old Trafford, la performance de Wharton a renforcé son statut de cible prioritaire.
Le joueur de 22 ans devrait quitter Crystal Palace cet été, mais il ne souhaite rejoindre qu'un club participant à la Ligue des champions. Cette position ne laisse aucune marge d'erreur à United dans les derniers mois de la saison, car un échec dans la qualification pour le tournoi mettrait définitivement fin à ses chances d'attirer le jeune joueur très coté au Theatre of Dreams.
Un exode imminent au milieu de terrain
L'urgence de ces signatures est accentuée par les départs attendus à Old Trafford. Le vétéran brésilien Casemiro sera libéré à l'expiration de son contrat en juin et le joueur de 34 ans a connu des difficultés avant d'être remplacé à la 61e minute à Newcastle. Avec l'avenir incertain de Kobbie Mainoo et les difficultés d'adaptation de Manuel Ugarte, les options se réduisent.
Si d'autres cibles telles que Carlos Baleba de Brighton ou Alex Scott de Bournemouth sont admirées, l'attention reste focalisée sur Wharton et Anderson. La cinquième place étant susceptible de garantir une place en Ligue des champions cette saison en raison des performances européennes des clubs anglais, le club sait que le classement final du championnat déterminera s'il pourra recruter ses stars préférées ou s'il devra revoir ses plans.
