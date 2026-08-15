57' - ÉGALISATION DE L'AC Milan, CISSE ! Belle action de l'AC Milan, relance depuis l'arrière avec Cisse, qui trouve Ramos en appui avant de libérer Chukwueze sur la droite : le Nigérian a l'excellente idée de centrer au lieu de frapper, et l'ancien de Benevento conclut au fond au second poteau pour signer le 2-2.





51' - LE UNITED FAIT LE BREAK, DORGU ! Catastrophe de Terracciano, qui remet faiblement en retrait pour Torriani sans voir l'arrivée de Dorgu : un jeu d'enfant pour l'ancien de Lecce de s'infiltrer et d'inscrire le 2-1, nouvelle folie de Terracciano





47' - L'AC Milan se met en danger : coup franc venu de la droite pour le United, tête remise dans l'axe et Terracciano a bien failli marquer contre son camp, Torriani capte le ballon.





41' - TORRIANI ARRÊTE LE PENALTY DE BRUNO FERNANDES ! Bon arrêt du gardien de l'AC Milan, qui se détend sur sa droite et neutralise le Portugais.





40' - Penalty pour le United ! Folie de Terracciano à la relance, il tente d'en éliminer deux mais perd le ballon dans la surface, puis Marciniak signale une faute inexistante de De Winter sur Tielemans et accorde un penalty inexistant.





37' - ÉGALISATION DE L'AC Milan, CHUKWUEZE ! Erreur de Mazraoui, Jashari récupère le ballon et s'engouffre, avant de servir Goncalo Ramos : génial, l'ancien du PSG entre dans la surface et, au lieu de frapper, adresse d'un splendide no look le ballon au Nigérian, qui a le mérite de conclure dans le but vide. Quelle passe du Portugais !





25' - Bruno Fernandes s'infiltre sur la gauche, trouvé par ses partenaires, il frappe du gauche mais envoie à côté.





23' - Encore Cissé, avec une belle initiative sur la gauche : il entre dans la surface, enchaîne un double contact et frappe au premier poteau, mais sans puissance.





18' -Nouvelle frappe de l'AC Milan, le ballon arrive jusqu'à Cisse après un échange : reprise en première intention au-dessus de la barre.





15' - Encore l'AC Milan, confusion dans la surface après un beau dribble de Chukwueze, le ballon revient sur Loftus Cheek : frappe du droit, Lammens repousse du pied.





8' - L'AC Milan répond, belle initiative de Pavlovic qui sert Jashari, remise dans l'axe pour Loftus Cheek : frappe puissante de l'entrée de la surface, mais trop axiale.





2' - LE UNITED MARQUE D'ENTRÉE, MAGUIRE ! Corner venu de la gauche, l'Anglais se fait de la place pour placer sa tête au-dessus de Musah et inscrire le 1-0. Début cauchemar pour l'AC Milan.





1' - Première occasion immédiate pour le United : Dorgu déborde sur la gauche, entre dans la surface et frappe en force, bon arrêt de Torriani qui concède le corner.