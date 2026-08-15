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Manchester United-AC Milan EN DIRECT

Manchester United vs Milan AC
Milan AC
Manchester United
Jeux d'amitié des clubs

Suivez avec nous en direct le dernier match amical de l’équipe d’Amorim avant ses débuts en Serie A contre le Torino.

Match amical

Manchester United-Milan 2-2

Buteurs : 2' Maguire (Ma), 37' Chukwueze (Mi), 51' Dorgu (Ma), 57' Cisse (Mi)

Torriani (MI) arrête un penalty de Bruno Fernandes (Ma) à la 41e


Le Milan poursuit sa préparation estivale avec un autre match amical de prestige : pour ce rendez-vous du 15 août, coup d'envoi à 16h45 face à Manchester United.

Après avoir fait match nul contre l'Inter dans le derby de Perth et subi une lourde défaite 3-0 face à Chelsea en Indonésie, l'AC Milan de Ruben Amorim, un ex avec lequel la séparation s'est mal passée,s'envole pour la Pologne, à Wroclaw, afin d'affronter les Reds de Michael Carrick.

Dernier test pour le Diavolo, encore lourdement handicapé par les absences entre blessures et mercato, à sept jours de ses débuts en Serie A, prévus pour le dimanche 23 août à 20h45 contre le Torino. Fofana, Tomori, Odogu et Nkunku sont absents par choix technique, désormais en marge du projet, tandis que Gabbia, Gimenez, Leao et Pulsic manquent à l'appel en raison de plusieurs problèmes physiques.


Gonçalo Ramos, le recrutement le plus cher de Serie A lors de ce mercato et de l'histoire du Milan, effectue ses débuts non officiels comme titulaire.


En cas d'égalité au terme des 90 minutes, place à la séance de tirs au but.





  • LES BUTS ET LES TEMPS FORTS :

    57' - ÉGALISATION DE L'AC Milan, CISSE ! Belle action de l'AC Milan, relance depuis l'arrière avec Cisse, qui trouve Ramos en appui avant de libérer Chukwueze sur la droite : le Nigérian a l'excellente idée de centrer au lieu de frapper, et l'ancien de Benevento conclut au fond au second poteau pour signer le 2-2.


    51' - LE UNITED FAIT LE BREAK, DORGU ! Catastrophe de Terracciano, qui remet faiblement en retrait pour Torriani sans voir l'arrivée de Dorgu : un jeu d'enfant pour l'ancien de Lecce de s'infiltrer et d'inscrire le 2-1, nouvelle folie de Terracciano


    47' - L'AC Milan se met en danger : coup franc venu de la droite pour le United, tête remise dans l'axe et Terracciano a bien failli marquer contre son camp, Torriani capte le ballon.


    41' - TORRIANI ARRÊTE LE PENALTY DE BRUNO FERNANDES ! Bon arrêt du gardien de l'AC Milan, qui se détend sur sa droite et neutralise le Portugais.


    40' - Penalty pour le United ! Folie de Terracciano à la relance, il tente d'en éliminer deux mais perd le ballon dans la surface, puis Marciniak signale une faute inexistante de De Winter sur Tielemans et accorde un penalty inexistant.


    37' - ÉGALISATION DE L'AC Milan, CHUKWUEZE ! Erreur de Mazraoui, Jashari récupère le ballon et s'engouffre, avant de servir Goncalo Ramos : génial, l'ancien du PSG entre dans la surface et, au lieu de frapper, adresse d'un splendide no look le ballon au Nigérian, qui a le mérite de conclure dans le but vide. Quelle passe du Portugais !


    25' - Bruno Fernandes s'infiltre sur la gauche, trouvé par ses partenaires, il frappe du gauche mais envoie à côté.


    23' - Encore Cissé, avec une belle initiative sur la gauche : il entre dans la surface, enchaîne un double contact et frappe au premier poteau, mais sans puissance.


    18' -Nouvelle frappe de l'AC Milan, le ballon arrive jusqu'à Cisse après un échange : reprise en première intention au-dessus de la barre.


    15' - Encore l'AC Milan, confusion dans la surface après un beau dribble de Chukwueze, le ballon revient sur Loftus Cheek : frappe du droit, Lammens repousse du pied.


    8' - L'AC Milan répond, belle initiative de Pavlovic qui sert Jashari, remise dans l'axe pour Loftus Cheek : frappe puissante de l'entrée de la surface, mais trop axiale.


    2' - LE UNITED MARQUE D'ENTRÉE, MAGUIRE ! Corner venu de la gauche, l'Anglais se fait de la place pour placer sa tête au-dessus de Musah et inscrire le 1-0. Début cauchemar pour l'AC Milan.


    1' - Première occasion immédiate pour le United : Dorgu déborde sur la gauche, entre dans la surface et frappe en force, bon arrêt de Torriani qui concède le corner.

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  • LA FEUILLE DE MATCH

    Manchester United-Milan 2-2

    Buteurs : 2' Maguire (Ma), 37' Chukwueze (Mi), 51' Dorgu (Ma), 57' Cisse (Mi)


    MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) : Lammens ; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw ; Tielemans, Santos ; Diallo, Bruno Fernandes, Dorgu ; Cunha. Entr. Carrick.


    MILAN (3-4-2-1) : Torriani ; Terracciano (à partir de la 60e Gila), De Winter, Pavlovic ; Chukwueze, Jashari (à partir de la 60e Modric), Musah, Estupinan (à partir de la 60e Bartesaghi) ; Loftus-Cheek, Cisse (à partir de la 60e Saelemaekers) ; Ramos. Entr. Amorim.


    Avertis : Estupinan (Mi), Dorgu (Ma)

    Expulsés : -

    Passes décisives : Bruno Fernandes (Ma), Ramos (Mi), Chukwueze (Mi)

    Arbitre : Marciniak (POL)

    Notes : à la 41e, Torriani (Mi) arrête un penalty de Bruno Fernandes (Ma)

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