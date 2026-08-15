Manchester United-AC Milan à 16h45 : les dernières infos et les compositions probables EN DIRECT

Match amical

Manchester United-Milan

Buteurs :





Le Milan poursuit sa préparation estivale avec un autre match amical de prestige : pour le rendez-vous de Ferragosto, à 16h45, défi face à Manchester United.

Après avoir fait match nul contre l'Inter dans le derby de Perth et subi une lourde défaite contre Chelsea 3-0 en Indonésie, l'AC Milan de Ruben Amorim, ex qui s'est mal terminé,s'envole pour la Pologne, à Wrocław, afin d'affronter les Reds de Michael Carrick.

Dernier test pour le Diavolo, encore lourdement pénalisé par des absences entre blessures et mercato, à sept jours du début en Serie A, prévu pour le dimanche 23 août à 20h45 contre le Torino. Fofana, Tomori, Odogu et Nkunku sont absents par choix technique, désormais en marge du projet, tandis que Gabbia, Gimenez, Leao et Pulsic manquent à l'appel pour divers problèmes physiques.





Gonçalo Ramos, le transfert le plus cher de Serie A sur ce mercato et de l'histoire du Milan, effectue ses débuts non officiels comme titulaire.















