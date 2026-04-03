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Manchester City propose un nouveau contrat à Rodri alors que le Real Madrid s'intéresse à lui
Le club s'apprête à recruter un pilier du milieu de terrain
Manchester City a entamé des négociations avec Rodri en vue d’une prolongation de contrat afin de mettre fin à l’incertitude grandissante concernant son avenir à l’Etihad Stadium. Le joueur de 29 ans est le pilier indispensable de l'équipe de Pep Guardiola depuis son arrivée en 2019, mais son contrat actuel expire en 2027. Fabrizio Romano rapporte que de nouvelles conditions sont désormais sur la table, le club étant déterminé à éviter que sa star n'entame les 12 derniers mois de son contrat, d'autant plus que l'attrait du Santiago Bernabéu pèse lourdement sur les négociations.
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Le Real Madrid se tient prêt à passer à l'action cet été
La plus grande menace qui pèse sur les espoirs de Manchester City de conserver son milieu de terrain vient de la capitale espagnole. Le Real Madrid admire depuis longtemps l'ancien joueur de l'Atlético Madrid et suivrait de près sa situation. Si City préférerait le garder, le club reconnaît que le joueur pourrait être tenté par un retour dans sa ville natale. Selon Romano, la décision appartient entièrement au joueur et à sa famille. S'il refuse leur offre, un transfert majeur pourrait se profiler cet été.
Rodri laisse entrevoir un retour en Liga
Ces spéculations ont été alimentées par l’analyse sincère que Rodri a lui-même faite de ses objectifs de carrière. Le milieu de terrain n’a pas vraiment contribué à faire taire les rumeurs le liant à un transfert au Santiago Bernabéu. Rodri a déclaré : « Il me reste un an de contrat, il arrivera un moment où nous devrons nous asseoir et discuter. » Interrogé spécifiquement sur l’intérêt du Real Madrid, il a ajouté : « On ne peut pas refuser les meilleurs clubs du monde.
« J’aimerais revenir en Liga – je continue de la suivre. Je n’avais pas prévu de jouer en dehors de l’Espagne, mais City s’est présenté. La Premier League est mon point faible et un championnat passionnant, mais c’est un championnat très exigeant. Il vous pousse à vos limites. Cela fait sept ans que j’y suis maintenant et je remarque que le temps passe. Mais pour l’instant, j’y suis très heureux. »
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À la conquête de la forme physique et des trophées
Le milieu de terrain a connu une saison difficile sur le plan physique, ne disputant que 14 matches de Premier League en raison de problèmes de condition physique persistants. Malgré cela, il reste un élément essentiel pour les ambitions de City, qui occupe actuellement la deuxième place du classement, à seulement deux points du leader, Liverpool. Malgré cela, il reste un élément essentiel pour les ambitions de City, qui occupe actuellement la deuxième place du classement, à neuf points du leader, Arsenal. L'équipe de Guardiola se prépare désormais à affronter Liverpool samedi en quarts de finale de la FA Cup.