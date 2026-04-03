Manchester City propose un nouveau contrat à Rodri alors que le Real Madrid s'intéresse à lui

Ces spéculations ont été alimentées par l’analyse sincère que Rodri a lui-même faite de ses objectifs de carrière. Le milieu de terrain n’a pas vraiment contribué à faire taire les rumeurs le liant à un transfert au Santiago Bernabéu. Rodri a déclaré : « Il me reste un an de contrat, il arrivera un moment où nous devrons nous asseoir et discuter. » Interrogé spécifiquement sur l’intérêt du Real Madrid, il a ajouté : « On ne peut pas refuser les meilleurs clubs du monde.

« J’aimerais revenir en Liga – je continue de la suivre. Je n’avais pas prévu de jouer en dehors de l’Espagne, mais City s’est présenté. La Premier League est mon point faible et un championnat passionnant, mais c’est un championnat très exigeant. Il vous pousse à vos limites. Cela fait sept ans que j’y suis maintenant et je remarque que le temps passe. Mais pour l’instant, j’y suis très heureux. »