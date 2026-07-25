Manchester City prolonge le contrat d'Abdukodir Khusanov pour plusieurs années, marquant le début de l'ère Enzo Maresca

Imposant peu à peu sa solidité défensive chez les Citizens et enrichi par son expérience internationale avec l’Ouzbékistan lors de la Coupe du monde 2026, Khusanov a accueilli avec enthousiasme la prolongation de son contrat à l’Etihad Stadium.

S'exprimant sur le site officiel du club au sujet de la prolongation de son contrat, il a déclaré : « Je suis vraiment heureux de prolonger mon séjour à City. J'ai apprécié chaque minute depuis mon arrivée à Manchester et j'ai le sentiment de progresser et d'apprendre beaucoup en tant que joueur.

« J’ai désormais un nouveau défi à relever : impressionner Enzo Maresca et son staff, et m’assurer une place régulière dans son équipe. Je suis déterminé à y parvenir. »