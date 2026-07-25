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Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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Manchester City prolonge le contrat d'Abdukodir Khusanov pour plusieurs années, marquant le début de l'ère Enzo Maresca

A. Khusanov
Manchester City
E. Maresca
Premier League

Manchester City a assuré l'avenir à long terme du défenseur Abdukodir Khusanov en prolongeant son contrat jusqu'en 2031, avec une option pour une année supplémentaire. L'international ouzbek de 22 ans s'est imposé comme un joueur clé au cours d'une saison décisive à l'Etihad Stadium et est désormais appelé à jouer un rôle majeur sous les ordres d'Enzo Maresca.

  • Le club mancunien a officialisé la prolongation du contrat de Khusanov, assurant ainsi l’avenir du jeune joueur au sein de l’effectif.

    Manchester City a officialisé la prolongation à long terme du contrat de Khusanov : le défenseur central de 22 ans s'engage ainsi avec le club jusqu'en 2031. L'accord comprend une option de prolongation d'une année supplémentaire et remplace son précédent contrat, qui devait expirer en 2029. Recruté à Lens pour 33,5 millions de livres sterling en janvier 2025, le défenseur central s’est remarquablement remis d’un début difficile contre Chelsea pour totaliser 37 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière.


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    Khusanov cherche à reproduire le style de Maresca

    Imposant peu à peu sa solidité défensive chez les Citizens et enrichi par son expérience internationale avec l’Ouzbékistan lors de la Coupe du monde 2026, Khusanov a accueilli avec enthousiasme la prolongation de son contrat à l’Etihad Stadium.

    S'exprimant sur le site officiel du club au sujet de la prolongation de son contrat, il a déclaré : « Je suis vraiment heureux de prolonger mon séjour à City. J'ai apprécié chaque minute depuis mon arrivée à Manchester et j'ai le sentiment de progresser et d'apprendre beaucoup en tant que joueur.

    « J’ai désormais un nouveau défi à relever : impressionner Enzo Maresca et son staff, et m’assurer une place régulière dans son équipe. Je suis déterminé à y parvenir. »

  • Viana rend hommage à un pilier de la défense

    Cette prolongation de contrat vient récompenser les performances impressionnantes de Khusanov, qui a été titulaire lors des finales de la Carabao Cup et de la FA Cup à Wembley la saison dernière, et qui s'est particulièrement illustré face au Real Madrid en Ligue des champions.

    Cette marque de confiance revêt une importance particulière après les départs des défenseurs chevronnés John Stones et Nathan Aké. Commentant l’évolution du joueur, le directeur sportif Hugo Viana a déclaré : « Nous sommes vraiment ravis et impressionnés par la progression d’Abdukodir depuis son arrivée en Angleterre.

    Nous assistons à l’émergence d’un jeune homme brillant et d’un défenseur d’exception, et ce n’est que le début. Ses qualités physiques et techniques sont déjà de premier plan ; il possède tous les atouts pour devenir un défenseur central de classe mondiale. »

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    Une nouvelle ère s’ouvre à domicile

    Manchester City entamera sa saison 2026-2027 de Premier League par une réception de Bournemouth à l'Etihad Stadium, le 23 août. Khusanov est annoncé comme un maillon essentiel du dispositif tactique élaboré par Maresca. Le jeune défenseur doit désormais maintenir un haut niveau de performance pour s'assurer une place de titulaire dans le onze de départ, alors qu'un nouveau chapitre s'ouvre pour les Citizens.

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