Manchester City en terrain inconnu pour pallier l'absence de Rodri

Manchester City considère toujours Enzo, la star de Chelsea, comme l'une de ses options pour combler le vide que laissera Rodri, lorsque le milieu de terrain espagnol rejoindra le Barça, selon tous les indices.

Le journal Sport a rapporté que le problème pour Manchester City réside dans le fait que le scénario établi par Chelsea pour accepter de négocier le départ d'Enzo de Stamford Bridge n'est plus d'actualité.

Le délai fixé par le club londonien pour recevoir une offre d'un montant de 120 millions de livres sterling a expiré hier, vendredi, sans que Manchester City ne mette cette somme sur la table.

Depuis ce moment, Chelsea a retiré les conditions qu'il avait fixées pour autoriser le départ du milieu de terrain, et s'attend désormais à ce qu'Enzo reste à Stamford Bridge durant la saison 2026-2027.

D'ailleurs, le joueur a participé aujourd'hui, samedi, pour la première fois sous les ordres de l'entraîneur Xabi Alonso, lors de la victoire face à la Real Sociedad, après son retour des vacances obtenues à l'issue de la Coupe du monde.

Toutefois, Manchester City n'a pas écarté ce transfert, selon ce qu'ont rapporté le journal « The Telegraph » et Fabrizio Romano, expert du mercato.

Ainsi, le dossier Enzo entre en terrain inconnu, car le club anglais pourrait retenter sa chance dans les prochains jours, mais cette fois en négociant de nouvelles conditions de transfert à partir de zéro.