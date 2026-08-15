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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

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Manchester City en terrain inconnu pour pallier l'absence de Rodri

Mercato
FC Barcelone
Manchester City
Chelsea
Rodri
E. Fernandez
Premier League
Angleterre

Manchester City considère toujours Enzo, la star de Chelsea, comme l'une de ses options pour combler le vide que laissera Rodri, lorsque le milieu de terrain espagnol rejoindra le Barça, selon tous les indices.

Le journal Sport a rapporté que le problème pour Manchester City réside dans le fait que le scénario établi par Chelsea pour accepter de négocier le départ d'Enzo de Stamford Bridge n'est plus d'actualité.

Le délai fixé par le club londonien pour recevoir une offre d'un montant de 120 millions de livres sterling a expiré hier, vendredi, sans que Manchester City ne mette cette somme sur la table.

Depuis ce moment, Chelsea a retiré les conditions qu'il avait fixées pour autoriser le départ du milieu de terrain, et s'attend désormais à ce qu'Enzo reste à Stamford Bridge durant la saison 2026-2027. 

D'ailleurs, le joueur a participé aujourd'hui, samedi, pour la première fois sous les ordres de l'entraîneur Xabi Alonso, lors de la victoire face à la Real Sociedad, après son retour des vacances obtenues à l'issue de la Coupe du monde.

Toutefois, Manchester City n'a pas écarté ce transfert, selon ce qu'ont rapporté le journal « The Telegraph » et Fabrizio Romano, expert du mercato.

Ainsi, le dossier Enzo entre en terrain inconnu, car le club anglais pourrait retenter sa chance dans les prochains jours, mais cette fois en négociant de nouvelles conditions de transfert à partir de zéro.

  • RodriGetty Images

    Le lien avec l'affaire Rodri

    Le lien avec Rodri est clair : Barcelone a en effet déjà présenté une troisième offre à Manchester City pour recruter le milieu de terrain international espagnol, après le rejet des deux premières.

    La dernière offre porte le montant fixe de l'opération à 70 millions d'euros, après que le club catalan a entamé ses démarches avec une proposition avoisinant les 45 millions d'euros, avant de la relever ensuite à près de 65 millions.

    Un climat d'optimisme règne au sein de Barcelone, le club estimant que l'affaire pourrait être bouclée durant le week-end en cours. À Manchester également, on pense que les négociations aboutiront à un accord en fin de compte.

    La vente de Rodri offrirait à Manchester City une plus grande marge de manœuvre au regard des règles du fair-play financier, lui permettant de finaliser le recrutement de son remplaçant.

    Comme nous l'avons évoqué, Enzo est le remplaçant le plus prisé au sein de l'Etihad, et l'expiration du délai fixé par Chelsea ne signifiera pas la fin du feuilleton du milieu de terrain.

    Maresca, le nouvel entraîneur de Manchester City et ancien directeur technique d'Enzo à Chelsea, avait précisé hier vendredi que son club n'entrerait pas dans le jeu des délais imposés par Chelsea.

    • Publicité
  • Enzo Fernandez Chelsea HICGetty Images

    La nouvelle journée

    Chelsea cherche à faire savoir qu'il a le dernier mot sur l'avenir d'un joueur dont le contrat avec le club court jusqu'en 2032.

    Quant à Manchester City, il attendra de connaître le dénouement définitif du dossier Rodri, avant de repasser à l'action pour Enzo. 

    Comme l'a souligné Fabrizio Romano dans ses dernières mises à jour concernant la situation du marché des transferts, la direction de City est en contact permanent avec les agents du joueur ces derniers jours.

    Par conséquent, le scénario n'a pas changé sur le fond, mais il a évolué dans les détails : Manchester City veut toujours Enzo, mais il n'a plus affaire au même Chelsea qu'hier vendredi, lorsque celui-ci lui ouvrait une porte pour le départ du joueur selon des conditions clairement définies, comme s'il s'agissait d'une clause libératoire.

    Désormais, Manchester City devra déterminer le montant qu'il sera prêt à payer pour ouvrir les portes de Stamford Bridge et boucler le transfert du joueur argentin.

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