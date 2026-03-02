Getty Images
Manchester City contacte la star du Borussia Dortmund au sujet d'un éventuel retour, mais le géant allemand prévoit de nouvelles négociations contractuelles pour contrer l'intérêt croissant
City ravive l'intérêt pour Nmecha avec un retour à l'Etihad en perspective
Selon les informations de Sky Sport en Allemagne, les champions de Premier League auraient déjà pris contact avec les représentants de Nmecha afin d'évaluer son intérêt pour un retour à l'Etihad Stadium. Le lien entre le joueur et le grand club anglais reste fort, étant donné que Nmecha a passé ses années de formation dans le centre de formation de City avant de rejoindre Wolfsburg, puis Dortmund. Le milieu de terrain serait ouvert à l'idée d'un retour en Premier League, où il estime avoir encore des choses à accomplir au plus haut niveau du football anglais.
Guardiola suit de près son ancien élève
Pep Guardiola admire depuis longtemps le profil technique de Nmecha, et l'entraîneur catalan a suivi de près l'évolution du joueur tout au long de la saison actuelle. Le City étant toujours à la recherche de talents locaux pour renforcer son effectif, la star allemande représente une option intéressante. Cependant, l'intérêt manifesté par l'Angleterre a suscité des inquiétudes dans les couloirs du pouvoir du Westfalenstadion, d'autant plus que d'autres figures clés de l'équipe font face à un avenir incertain à l'approche d'une période estivale décisive.
Cette situation a suscité un avertissement sévère de la part de l'ancien milieu de terrain de Liverpool et du Bayern Munich, Didi Hamann, qui estime que Dortmund doit agir rapidement pour éviter un exode massif de ses meilleurs talents. S'exprimant sur le climat actuel au sein du club, Didi Hamann a récemment lancé un avertissement au BVB : « Dortmund doit veiller à ce qu'il ne se crée pas une atmosphère où les joueurs cherchent à quitter le navire en perdition le plus rapidement possible. » Ce sentiment reflète l'inquiétude croissante que les stars de Dortmund, notamment Nico Schlotterbeck et Nmecha, puissent être tentées par des offres plus lucratives provenant de l'étranger.
Dortmund prépare une contre-offre défensive
Malgré la pression croissante exercée par Manchester City, le Borussia Dortmund n'est pas prêt à laisser partir son moteur du milieu de terrain sans se battre. Les dirigeants du club, emmenés par le directeur sportif Sebastian Kehl, ont déjà entamé des discussions préliminaires avec la nouvelle équipe de direction de Nmecha afin de lui présenter leur vision de son avenir. Le club est parfaitement conscient du nombre croissant de prétendants et est déterminé à s'assurer l'engagement à long terme d'un joueur devenu indispensable sous la direction tactique de l'entraîneur Niko Kovac.
Nmecha gagne actuellement environ 5 millions d'euros par an dans le cadre d'un contrat qui court jusqu'en 2028, mais Dortmund est prêt à lui offrir une augmentation de salaire significative afin de refléter son statut élevé au sein de l'équipe. Le BVB est prêt à ajuster son salaire afin de prolonger prématurément son contrat, qui court actuellement jusqu'en 2028. En lui offrant de meilleures conditions, le géant allemand espère convaincre l'international, qui compte six sélections, que le meilleur moyen d'intégrer l'équipe nationale pour la Coupe du monde reste de rester titulaire en Bundesliga plutôt que de se battre pour obtenir du temps de jeu dans le système de Guardiola, qui repose largement sur la rotation.
La bataille pour le moteur du milieu de terrain
Le lien avec City est particulièrement dangereux pour Dortmund, compte tenu de l'histoire de Nmecha avec les Sky Blues. Ayant porté le maillot de City pendant sa jeunesse, ses liens avec le club pourraient faciliter la conclusion d'un accord par rapport à un transfert international classique. Selon certaines sources, même si Nmecha est heureux à Dortmund, l'attrait de disputer la Ligue des champions sous les ordres de Guardiola est un facteur important. Kehl et la direction du BVB travaillent donc d'arrache-pied pour s'assurer que le milieu de terrain se sente valorisé tant sur le plan financier que sportif avant que Manchester ne fasse une offre officielle.
À l'approche du mercato estival, la lutte pour Nmecha s'annonce comme l'un des thèmes marquants du marché des transferts. Dortmund doit trouver un équilibre délicat : convaincre sa star que le « navire » est loin de couler tout en résistant à la puissance financière des champions de Premier League. Pour City, ce transfert représente une chance de récupérer un joueur qui a enfin réalisé le potentiel qu'ils avaient vu en lui il y a des années. Pour l'instant, la balle est dans le camp de Nmecha, qui doit choisir entre une prolongation lucrative en Allemagne et les lumières de l'Etihad.
