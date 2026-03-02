Manchester City contacte la star du Borussia Dortmund au sujet d'un éventuel retour, mais le géant allemand prévoit de nouvelles négociations contractuelles pour contrer l'intérêt croissant

Pep Guardiola admire depuis longtemps le profil technique de Nmecha, et l'entraîneur catalan a suivi de près l'évolution du joueur tout au long de la saison actuelle. Le City étant toujours à la recherche de talents locaux pour renforcer son effectif, la star allemande représente une option intéressante. Cependant, l'intérêt manifesté par l'Angleterre a suscité des inquiétudes dans les couloirs du pouvoir du Westfalenstadion, d'autant plus que d'autres figures clés de l'équipe font face à un avenir incertain à l'approche d'une période estivale décisive.

Cette situation a suscité un avertissement sévère de la part de l'ancien milieu de terrain de Liverpool et du Bayern Munich, Didi Hamann, qui estime que Dortmund doit agir rapidement pour éviter un exode massif de ses meilleurs talents. S'exprimant sur le climat actuel au sein du club, Didi Hamann a récemment lancé un avertissement au BVB : « Dortmund doit veiller à ce qu'il ne se crée pas une atmosphère où les joueurs cherchent à quitter le navire en perdition le plus rapidement possible. » Ce sentiment reflète l'inquiétude croissante que les stars de Dortmund, notamment Nico Schlotterbeck et Nmecha, puissent être tentées par des offres plus lucratives provenant de l'étranger.