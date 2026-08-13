« Nous aimons le style de jeu de Maresca, c’est enthousiasmant pour les joueurs », a déclaré le joueur belge, soulignant son appréciation de la philosophie de l’entraîneur. Des mots qui témoignent de l’harmonie entre Doku et son environnement, à un moment où le club cherche à consolider son projet technique.





Depuis son arrivée en Angleterre, les performances de Doku ont été significatives : 126 matches et 21 buts sous le maillot de Manchester City, des chiffres auxquels s’ajoute un palmarès déjà riche malgré son jeune âge. Durant son passage chez les Citizens, il a en effet remporté une Premier League, une FA Cup, une Coupe de la Ligue anglaise et un Community Shield.





Ce nouveau contrat jusqu’en 2031 envoie donc un signal clair : Manchester City considère Doku comme l’un des éléments sur lesquels construire son avenir. L’ailier belge, de son côté, est prêt à poursuivre son aventure sous le maillot de Manchester City, avec l’objectif d’accroître encore davantage son importance au sein de l’équipe et d’enrichir une vitrine déjà bien garnie.