Manchester City verrouille Jérémy Doku et met noir sur blanc sa volonté de continuer à miser longtemps sur l’ailier offensif belge. Né en 2002, le joueur a en effet prolongé son contrat avec les Citizensjusqu’en2031, en signant un nouvel accord de cinq ans qui confirme le rôle central du joueur dans les projets futurs du club anglais.
Arrivé à Manchester en septembre 2023 en provenance de Rennes, Doku s’est progressivement fait une place importante au sein de l’équipe, en mettant surtout en avant ses qualités dans le un-contre-un, sa rapidité et sa capacité à créer une supériorité numérique sur son côté. Un profil que Manchester City considère comme stratégique et sur lequel le club a décidé d’investir encore sur le long terme.