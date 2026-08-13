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Jeremy Doku Manchester City Liverpool 2025-26Getty
Gianluca Minchiotti

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Manchester City : c’est officiel, Doku prolonge

Manchester City
Mercato
J. Doku

Le Belge prolonge jusqu’en 2031

Manchester City verrouille Jérémy Doku et met noir sur blanc sa volonté de continuer à miser longtemps sur l’ailier offensif belge. Né en 2002, le joueur a en effet prolongé son contrat avec les Citizensjusqu’en2031, en signant un nouvel accord de cinq ans qui confirme le rôle central du joueur dans les projets futurs du club anglais.

Arrivé à Manchester en septembre 2023 en provenance de Rennes, Doku s’est progressivement fait une place importante au sein de l’équipe, en mettant surtout en avant ses qualités dans le un-contre-un, sa rapidité et sa capacité à créer une supériorité numérique sur son côté. Un profil que Manchester City considère comme stratégique et sur lequel le club a décidé d’investir encore sur le long terme.

  • « Nous aimons le style de jeu de Maresca, c’est enthousiasmant pour les joueurs », a déclaré le joueur belge, soulignant son appréciation de la philosophie de l’entraîneur. Des mots qui témoignent de l’harmonie entre Doku et son environnement, à un moment où le club cherche à consolider son projet technique.


    Depuis son arrivée en Angleterre, les performances de Doku ont été significatives : 126 matches et 21 buts sous le maillot de Manchester City, des chiffres auxquels s’ajoute un palmarès déjà riche malgré son jeune âge. Durant son passage chez les Citizens, il a en effet remporté une Premier League, une FA Cup, une Coupe de la Ligue anglaise et un Community Shield.


    Ce nouveau contrat jusqu’en 2031 envoie donc un signal clair : Manchester City considère Doku comme l’un des éléments sur lesquels construire son avenir. L’ailier belge, de son côté, est prêt à poursuivre son aventure sous le maillot de Manchester City, avec l’objectif d’accroître encore davantage son importance au sein de l’équipe et d’enrichir une vitrine déjà bien garnie.

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