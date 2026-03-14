Rayan Cherki vise le Ballon d'Or et ne s'en cache plus !

S'il y a bien une chose que le natif de Lyon ne cache plus, c'est son désir ardent de marquer l'histoire de son sport. Interrogé sur le joueur qu'il souhaite devenir, le Citizen n'a pas fait dans la demi-mesure : "Le meilleur du monde, ni plus ni moins". Pour y parvenir, il s'est fixé l'objectif ultime de soulever le Ballon d'Or. Une ambition dévorante qui cache d'ailleurs une anecdote familiale plutôt cocasse. S'il veut tant cette distinction, c'est avant tout pour honorer un pari avec son père, qui lui a promis que le jour où il le gagnerait, il arrêterait de lui parler de football pour se concentrer sur la vie.