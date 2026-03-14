Désormais épanoui sous les couleurs de Manchester City, Rayan Cherki a pris une nouvelle dimension en Premier League. S'il régale sur les pelouses anglaises, le milieu offensif de 22 ans n'a rien perdu de son assurance et de son franc-parler légendaire. Dans un entretien fleuve accordé à France Football, l'ancien lyonnais a tombé le masque et assumé ses immenses ambitions individuelles, avec une cible bien précise en ligne de mire.
Rayan Cherki vise le Ballon d'Or et ne s'en cache plus !
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Un pari familial derrière le rêve absolu
S'il y a bien une chose que le natif de Lyon ne cache plus, c'est son désir ardent de marquer l'histoire de son sport. Interrogé sur le joueur qu'il souhaite devenir, le Citizen n'a pas fait dans la demi-mesure : "Le meilleur du monde, ni plus ni moins". Pour y parvenir, il s'est fixé l'objectif ultime de soulever le Ballon d'Or. Une ambition dévorante qui cache d'ailleurs une anecdote familiale plutôt cocasse. S'il veut tant cette distinction, c'est avant tout pour honorer un pari avec son père, qui lui a promis que le jour où il le gagnerait, il arrêterait de lui parler de football pour se concentrer sur la vie.
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Le combat contre les "robots" et le foot moderne
Mais pour atteindre ce sommet, l'esthète compte bien y mettre les formes. Dans cette savoureuse interview, Cherki part en croisade contre le jeu stéréotypé de l'époque actuelle. Frustré par les entraîneurs qui cherchent uniquement "qui va courir le plus", il milite pour le retour d'un football frisson, digne des années 2000. "Les robots, c'est bien, la magie, c'est mieux", lâche-t-il avec aplomb, assurant qu'un match avec quelques "éclats de génie" vaudra toujours mieux qu'une rencontre mathématique à 99% de passes réussies.
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Une relation fusionnelle et volcanique avec Guardiola
Cette quête de magie passe aujourd'hui par sa collaboration avec Pep Guardiola. Si l'on pouvait craindre que le technicien catalan bride la créativité du Français, c'est tout le contraire qui se produit. Leur relation est décrite comme fusionnelle mais volcanique. "Il est dur avec moi. Je suis dur avec lui aussi, c'est important", révèle le joueur. Une sincérité de tous les instants qui lui permet de s'épanouir, lui qui revendique ne pas avoir besoin d'être "managé" comme un robot, mais simplement d'être aimé et compris par son coach.
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Imperméable aux critiques et aux étiquettes
Forcément, cette personnalité atypique et ce jeu à hauts risques continuent de diviser. Mais les étiquettes de joueur "inconstant" ou "agaçant" ne l'atteignent plus. Au contraire, le meneur de jeu s'en nourrit allègrement. "Ça me fait kiffer", s'amuse-t-il, expliquant que les critiques finissent toujours par se taire quand on atteint les sommets. Persuadé d'être l'un des joueurs "les plus imprévisibles de la planète", Rayan Cherki trace sa route avec une confiance inébranlable. Et à ce rythme, son pari avec son père pourrait bien se concrétiser plus vite que prévu.