En mai dernier, à Wattens, les spectateurs du match de CFA entre le WSG Tirol Juniors et le SV Fügen ont eu une belle surprise : l’icône de la musique Phil Collins, 75 ans, a fait une apparition surprise en tribune pour soutenir son fils Mathew.
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Malgré un risque de catastrophe majeure, le club du TSV 1860 Munich s’apprêterait à finaliser un transfert retentissant
Phil Collins pourrait apporter une touche de glamour au stade Grünwalder de Munich. Mathew Collins est pressenti pour rejoindre le TSV 1860, mais on ignore encore dans quelle division ce joueur de 21 ans évoluera. Le champion d'Allemagne 1966 risque en effet de dégringoler en Regionalliga.
D’ici mercredi, les « Löwen » doivent prouver leur solvabilité en apportant la preuve d’une somme de 2,7 millions d’euros. L’investisseur controversé Hasan Ismaik, en conflit permanent avec le club-mère présidé par Gernot Mang, n’a pas encore indiqué s’il comblera une nouvelle fois le déficit. En cas de refus, le club bavarois, déjà en difficulté, risque une deuxième descente en quatrième division depuis 2017.
Pour l’instant, l’avenir sportif du club reste flou : seuls huit joueurs du groupe de National 2 disposeraient d’un contrat valable en cas de rétrogradation. Selon Bild, le milieu de terrain Mathew Collins, actuellement à l’Austria Salzbourg (D2 autrichienne), devrait tout de même s’engager à Munich, où il a déjà effectué un essai à Giesing.
- DPA
Matthew Collins a déjà évolué en Allemagne, où il a porté les couleurs de Walldorf et de Hanovre 96.
Son père, célèbre dans le monde entier, avait rapidement compris que son fils emprunterait une voie différente de la sienne. « Matt adore la musique, mais il aime encore plus le football. Il est persuadé qu’il deviendra professionnel », déclarait Phil Collins il y a plusieurs années.
Né à Genève, Mathew Collins a quitté Miami Beach à 14 ans pour intégrer un internat football à Évian, puis a évolué en Allemagne, à Astoria Walldorf et Hanovre 96. Prochaine étape : Munich ?
Pour l’instant, les « Löwen » ont d’autres soucis, et cela, soixante ans après leur titre de champion, fêté récemment avec quelques héros de l’époque. Mang a lui aussi mis en avant la grande tradition du club : « Nous n’avons pas notre place en troisième division à long terme, et encore moins en quatrième. »