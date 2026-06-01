Malgré un risque de catastrophe majeure, le club du TSV 1860 Munich s’apprêterait à finaliser un transfert retentissant

Phil Collins pourrait apporter une touche de glamour au stade Grünwalder de Munich. Mathew Collins est pressenti pour rejoindre le TSV 1860, mais on ignore encore dans quelle division ce joueur de 21 ans évoluera. Le champion d'Allemagne 1966 risque en effet de dégringoler en Regionalliga.

D’ici mercredi, les « Löwen » doivent prouver leur solvabilité en apportant la preuve d’une somme de 2,7 millions d’euros. L’investisseur controversé Hasan Ismaik, en conflit permanent avec le club-mère présidé par Gernot Mang, n’a pas encore indiqué s’il comblera une nouvelle fois le déficit. En cas de refus, le club bavarois, déjà en difficulté, risque une deuxième descente en quatrième division depuis 2017.

Pour l’instant, l’avenir sportif du club reste flou : seuls huit joueurs du groupe de National 2 disposeraient d’un contrat valable en cas de rétrogradation. Selon Bild, le milieu de terrain Mathew Collins, actuellement à l’Austria Salzbourg (D2 autrichienne), devrait tout de même s’engager à Munich, où il a déjà effectué un essai à Giesing.