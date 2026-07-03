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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Malgré son refus de fuir ses responsabilités, Hansi Flick a présenté sa démission de son poste de sélectionneur de l’équipe d’Allemagne

Coupe du monde
Allemagne
J. Nagelsmann
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Julian Nagelsmann a présenté sa démission de son poste de sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, après l'élimination précoce de la Mannschaft lors de la Coupe du monde 2026.

Les Allemands ont été éliminés dès les seizièmes de finale après leur défaite aux tirs au but contre le Paraguay.

Selon le journal Bild, il n’avait d’autre choix que de quitter son poste sous la pression de la Fédération allemande.

Après l’élimination face au Paraguay, il avait toutefois refusé de démissionner, affirmant : « Je ne suis certainement pas du genre à prendre la fuite. »

La donne a toutefois changé après une réunion de trois heures au siège de la Fédération allemande à Francfort, au cours de laquelle des responsables lui ont fait part de leur défiance. du président de la Ligue allemande Hans-Joachim Watzke, du directeur sportif Rudi Völler et du directeur général de la fédération Andreas Rittig.

  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Les explications de Nagelsmann n’ont pas convaincu la Fédération allemande.

    Les responsables du football allemand ont entendu les explications de Julian Nagelsmann sur les raisons de l’échec en Coupe du monde et de l’élimination dès les 32es de finale.

    Mais les explications de l’entraîneur, alors toujours en poste, n’ont pas suffi.

    À l’issue de la réunion, selon certaines informations, les participants lui auraient clairement signifié qu’il devait envisager de démissionner de son poste de son plein gré.

    Le technicien a donc décidé de démissionner de son poste de sélectionneur. L’indemnité qu’il percevra, estimée à environ 7 millions d’euros, n’en constituera pas moins une maigre consolation.

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