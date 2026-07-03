Julian Nagelsmann a présenté sa démission de son poste de sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, après l'élimination précoce de la Mannschaft lors de la Coupe du monde 2026.

Les Allemands ont été éliminés dès les seizièmes de finale après leur défaite aux tirs au but contre le Paraguay.

Selon le journal Bild, il n’avait d’autre choix que de quitter son poste sous la pression de la Fédération allemande.

Après l’élimination face au Paraguay, il avait toutefois refusé de démissionner, affirmant : « Je ne suis certainement pas du genre à prendre la fuite. »

La donne a toutefois changé après une réunion de trois heures au siège de la Fédération allemande à Francfort, au cours de laquelle des responsables lui ont fait part de leur défiance. du président de la Ligue allemande Hans-Joachim Watzke, du directeur sportif Rudi Völler et du directeur général de la fédération Andreas Rittig.