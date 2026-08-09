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Malgré les prestations de Hamza Abdelkarim, la baisse d'efficacité offensive inquiète le Barça

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Nottingham Forest vs FC Barcelone
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H. Abdelkarim
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La période de préparation du Barça a connu des circonstances exceptionnelles pour l'entraîneur Hansi Flick, en raison de la tenue de la Coupe du monde, ce qui impose l'intégration tardive des internationaux, le dernier groupe d'entre eux devant arriver le 12 août.

Mais les trois premiers matches face à Birmingham, Nottingham Forest et l'Udinese, dont deux se sont disputés sur 45 minutes, ont montré que l'équipe avait besoin de marquer davantage de buts.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué que les matches amicaux du Barça avant le lancement de la nouvelle saison avaient révélé les difficultés du club sur le plan offensif, dans un contexte marqué par le départ de Robert Lewandowski, ainsi que par un éventuel départ de Ferran Torres.

Jusqu'à présent, et avant de disputer le match amical face à Bâle le 16 août, ainsi que le Trophée Joan Gamper le 19 du même mois, le Barça n'a inscrit que 3 buts, dont deux sur penalty, le dernier étant survenu après avoir suivi un ballon repoussé.

L'Égyptien Hamza Abdelkarim a marqué deux buts, tandis que le Brésilien Raphinha en a ajouté un seul.

  • Lewandowski BarcelonaGetty

    Le départ de Lewandowski affecte l'attaque du Barça

    Cette baisse d'efficacité offensive intervient dans le contexte du départ de Lewandowski, qui inscrivait en moyenne 30 buts durant ses quatre saisons avec le Barça, mais aussi de l'éventuel départ de Torres, auteur d'un ratio proche de 20 buts, qui a déjà informé le club de son souhait de partir pour rejoindre le Paris Saint-Germain.

    Par conséquent, le recrutement de Julian Alvarez ou le recours au plan de secours est devenu une nécessité urgente pour le Barça.

    Lors du match face à l'Udinese, Flick s'est appuyé sur Raphinha, Fermin, Ademi, Bisiu et Hamza, tandis que l'entraîneur allemand attend toujours l'arrivée de Lamine Yamal et Dani Olmo, deux autres buteurs de l'équipe.

    Lors de sa première préparation sur le banc du Barça, en 2024-2025, l'équipe avait inscrit 7 buts en 5 matchs.

    Pour sa deuxième saison, en 2025-2026, l'équipe catalane a disputé 4 matchs amicaux, mais son bilan offensif a nettement grimpé pour atteindre 20 buts, lors de 4 victoires face au Vissel Kobe, au FC Séoul, au Daegu et à Côme.

    L'arrivée des joueurs internationaux devrait renforcer la puissance actuelle du Barça, même si la majorité de ceux qui reviennent de la Coupe du monde sont des joueurs à vocation défensive, à l'exception de Yamal et Olmo. Quant à Ferran, il espère régler son départ avant son retour au sein de l'équipe.

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