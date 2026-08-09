La période de préparation du Barça a connu des circonstances exceptionnelles pour l'entraîneur Hansi Flick, en raison de la tenue de la Coupe du monde, ce qui impose l'intégration tardive des internationaux, le dernier groupe d'entre eux devant arriver le 12 août.

Mais les trois premiers matches face à Birmingham, Nottingham Forest et l'Udinese, dont deux se sont disputés sur 45 minutes, ont montré que l'équipe avait besoin de marquer davantage de buts.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué que les matches amicaux du Barça avant le lancement de la nouvelle saison avaient révélé les difficultés du club sur le plan offensif, dans un contexte marqué par le départ de Robert Lewandowski, ainsi que par un éventuel départ de Ferran Torres.

Jusqu'à présent, et avant de disputer le match amical face à Bâle le 16 août, ainsi que le Trophée Joan Gamper le 19 du même mois, le Barça n'a inscrit que 3 buts, dont deux sur penalty, le dernier étant survenu après avoir suivi un ballon repoussé.

L'Égyptien Hamza Abdelkarim a marqué deux buts, tandis que le Brésilien Raphinha en a ajouté un seul.