Al-Nassr connaît un début solide en matière de résultats et occupe la tête du championnat Roshn, mais les victoires ne signifient pas que tout se déroule de manière idéale au sein de l'équipe.

La dernière rencontre face à Abha, remportée par « Al-Alami » sur le score de 2-1, a révélé 3 crises tactiques qui pourraient devenir plus dangereuses lorsque l'équipe affrontera des adversaires plus forts et davantage capables d'exploiter les erreurs.

Le problème ne réside pas dans les résultats actuels, mais dans certains détails apparus clairement lors des derniers matchs : Al-Nassr possède une grande qualité offensive, mais il concède en revanche parfois à l'adversaire des espaces et des erreurs qui, face aux équipes du haut de tableau, peuvent se transformer en buts. C'est ce qui rend le traitement de ces points nécessaire avant d'aborder les phases les plus difficiles de la saison.