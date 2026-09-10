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Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traduit par

Malgré la première place : trois problèmes tactiques menacent le parcours d'Al-Nassr

FEATURES
Al Nasr FC vs Abha
Al Nasr FC
Abha
Saudi Pro League
Arabie saoudite

De nombreuses lacunes affectent le Real Madrid

Al-Nassr connaît un début solide en matière de résultats et occupe la tête du championnat Roshn, mais les victoires ne signifient pas que tout se déroule de manière idéale au sein de l'équipe. 

La dernière rencontre face à Abha, remportée par « Al-Alami » sur le score de 2-1, a révélé 3 crises tactiques qui pourraient devenir plus dangereuses lorsque l'équipe affrontera des adversaires plus forts et davantage capables d'exploiter les erreurs.

Le problème ne réside pas dans les résultats actuels, mais dans certains détails apparus clairement lors des derniers matchs : Al-Nassr possède une grande qualité offensive, mais il concède en revanche parfois à l'adversaire des espaces et des erreurs qui, face aux équipes du haut de tableau, peuvent se transformer en buts. C'est ce qui rend le traitement de ces points nécessaire avant d'aborder les phases les plus difficiles de la saison.

  • Crise défensive : des erreurs individuelles qui pourraient coûter cher

    Al-Nassr souffre de quelques erreurs de passe et de placement, notamment lorsqu'il tente de construire son jeu sous pression. Cela est apparu clairement dans les dernières minutes face à Abha, quand Mohamed Simakan a perdu le ballon dans une situation dangereuse, permettant à l'un des joueurs adverses de filer seul face au but avant de gâcher l'occasion.

    Cette action peut sembler anodine tant qu'Al-Nassr en est sorti vainqueur, mais elle constitue un avertissement clair, car les équipes plus fortes ne gâcheront pas de telles occasions aussi facilement. 

    Toute erreur de passe ou de placement à proximité de la dernière ligne peut se transformer en un but direct, surtout avec la tendance d'Al-Nassr à monter avec un grand nombre de joueurs.

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  • Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Les contre-attaques : une arme qui pourrait se retourner contre Al-Nassr

    L'élan offensif constitue l'une des armes les plus importantes d'Al-Nassr, mais il peut en même temps se transformer en un véritable problème : l'équipe monte en grand nombre lorsqu'elle a le ballon, et quand elle le perd, les espaces derrière ses joueurs deviennent disponibles pour l'adversaire.

    Abha a réussi à exploiter cet aspect à plusieurs reprises, et il est apparu qu'Al-Nassr peut être mis en danger lorsqu'il affronte une équipe qui excelle dans la transition rapide de la défense vers l'attaque. Et si Al-Nassr rencontre un adversaire de meilleure qualité dans ce domaine, il pourrait se retrouver face à des situations bien plus difficiles.

    C'est pourquoi Al-Nassr a besoin de trouver l'équilibre entre le désir de presser et d'attaquer et la sécurisation des espaces lors de la perte du ballon, car laisser le match ouvert face à une équipe rapide pourrait offrir à l'adversaire un avantage dont il ne veut pas.

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  • Un système déséquilibré : Samu Costa face au test Brozović

    Le troisième problème concerne les distances entre les lignes, puisqu'un écart est apparu à certains moments entre le milieu et l'attaque, ce qui a rendu la liaison moins fluide et a offert à l'adversaire l'occasion de se mouvoir entre les lignes.

    C'est ici que l'absence de Marcelo Brozović se fait davantage sentir, car Sámel Costa n'a pas encore réussi à assurer le même rôle que remplissait le Croate, notamment en ce qui concerne l'organisation du rythme, la liaison entre les lignes et la sortie du ballon sous pression.

    Costa possède de bonnes qualités, mais la comparaison avec Brozović révèle qu'Al-Nassr cherche encore l'équilibre qu'apportait l'ancien milieu de terrain. Et si les distances entre les lignes persistent de la sorte, la tâche de l'équipe pourrait devenir plus difficile face à des adversaires qui savent exploiter les espaces dans la profondeur.

    Al-Nassr est en tête du classement et dispose d'une puissance offensive considérable, ce qui rend la correction de ces détails plus importante et non moins, car les grandes équipes ne se mesurent pas uniquement à leur capacité à gagner, mais aussi à leur capacité à éliminer les erreurs avant qu'elles ne se transforment en points perdus.

    Trois crises qui n'apparaissent pas toujours au classement, mais qui sont bien présentes sur le terrain : erreurs défensives, espaces dans les transitions et écart entre les lignes. Si Al-Nassr ne les traite pas rapidement, elles pourraient passer du statut de simples remarques techniques à celui de véritables obstacles sur la route de l'« Alami » vers le titre.

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