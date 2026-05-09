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Malgré la disette actuelle de Rasmus Hojlund, Naples s’apprête à lever l’option d’achat de l’attaquant de Manchester United
Conte maintient son soutien à l'attaquant danois
Les récentes difficultés de Hojlund devant le but n’ont guère entamé l’enthousiasme qui règne au Stadio Diego Armando Maradona. Le joueur prêté par Manchester United n’a plus trouvé le chemin des filets depuis la mi-mars, son dernier but remontant à un match de Serie A contre Lecce, mais Conte continue de croire fermement aux qualités du jeune homme de 23 ans.
Le technicien transalpin le considère comme un maillon essentiel de son projet tactique à Naples. Même un penalty manqué lors des barrages de la Coupe du monde avec le Danemark n’a pas ébranlé la confiance du club. Naples voit en l’attaquant l’avenir de son attaque et choisit d’ignorer le bruit temporaire suscité par sa disette actuelle.
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Un investissement de 44 millions d'euros
Selon le Corriere del Mezzogiorno, Naples serait déjà décidé à lever l’option d’achat définitive incluse dans l’accord avec Manchester United. Le club de Serie A s’apprête à verser 44 millions d’euros pour assurer la présence durable de l’ancien joueur de l’Atalanta en Italie, avec la perspective de le conserver jusqu’en 2030.
Si ses dernières semaines ont été plus discrètes, son bilan 2023–2024 demeure solide : 14 buts marqués et six passes décisives toutes compétitions confondues, performance d’autant plus notable que l’attaque napolitaine a été touchée par les blessures de joueurs clés comme Kevin De Bruyne et David Neres.
Trouver la première partie idéale
Alors que Naples s’apprête à finaliser l’arrivée de Hojlund, le club cherche aussi à renforcer sa profondeur à la pointe de l’attaque. Plutôt que d’investir davantage sur le marché, les dirigeants songent à une solution interne.
Bien qu’il ait souvent évolué sur les ailes, son profil physique et sa capacité de finition le rendent plus efficace dans un rôle axial. Cette réorganisation permettrait au club de Naples de consacrer le reste de son budget à d’autres secteurs tout en offrant à Hojlund un remplaçant de qualité.
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Le parcours de Hojlund, de Manchester United à Naples
Recruté à l’été 2023 par Manchester United auprès de l’Atalanta, Højlund a pris part à 95 rencontres toutes compétitions confondues. À Old Trafford, l’attaquant danois a marqué 26 buts et délivré six passes décisives, contribuant à la conquête de la FA Cup par les Red Devils lors de l’exercice 2023-2024. Prêté au Napoli à l’été 2025, il a immédiatement brillé en remportant la Supercoupe d’Italie.