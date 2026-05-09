Les récentes difficultés de Hojlund devant le but n’ont guère entamé l’enthousiasme qui règne au Stadio Diego Armando Maradona. Le joueur prêté par Manchester United n’a plus trouvé le chemin des filets depuis la mi-mars, son dernier but remontant à un match de Serie A contre Lecce, mais Conte continue de croire fermement aux qualités du jeune homme de 23 ans.

Le technicien transalpin le considère comme un maillon essentiel de son projet tactique à Naples. Même un penalty manqué lors des barrages de la Coupe du monde avec le Danemark n’a pas ébranlé la confiance du club. Naples voit en l’attaquant l’avenir de son attaque et choisit d’ignorer le bruit temporaire suscité par sa disette actuelle.