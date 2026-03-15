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Maldini revient au Milan : pourquoi ça n'a pas marché chez les Rossoneri
PARCOURS SPÉCIAL
Filippo Galli, ancien coéquipier de longue date de son père Paolo, s'exprimait ainsi, en tant qu'ancien entraîneur des équipes de jeunes rossoneri, à propos de son protégé Daniel Maldini : « Daniel peut occuper de nombreux postes, du milieu offensif à celui de deuxième attaquant, en passant par celui de milieu offensif central. Il est capable de marquer de multiples façons et de s'adapter à différentes situations de jeu. Son parcours a été linéaire, comme celui de tous les talents. En termes de comportement, ce garçon a toujours été irréprochable ; quant à sa constance dans l’application, il s’accordait parfois quelques pauses, mais cela fait partie du processus de maturation. C’est un joueur qui a une vision du football comme peu d’autres. Ce qui m’impressionne chez lui, c’est sa capacité à trouver le geste qui vous surprend. »
Après avoir fait ses débuts en Serie A le 2 février 2020 lors du match Milan-Vérone (1-1), Daniel Maldini vit d’autres moments forts. Le 24 septembre 2020, il fait ses débuts en compétitions européennes, en remplaçant Lorenzo Colombo lors du match de barrage de l’UEFA Europa League remporté 3-2 contre Bodø/Glimt. Le 1er octobre suivant, il dispute son premier match en tant que titulaire chez les professionnels, à l’occasion de la rencontre d’Europa League remportée aux tirs au but contre Rio Ave (11-10). Sa sixième apparition en équipe première, le 6 janvier 2021 en championnat lors du Milan-Juventus, coïncide avec le millième match disputé par les membres de la famille Maldini en Serie A sous le maillot rossonero (347 pour Cesare, 647 pour Paolo et 6 pour Daniel).
Le 25 septembre 2021, avec Pioli sur le banc et son père Paolo dans les tribunes en tant que dirigeant, il marque son premier but en tant que professionnel, d'une tête, contre La Spezia au stade Picco.
MONZA ET AU REVOIR
L'intuition de Galliani, qui connaissait le talent de Daniel depuis qu'il n'était guère plus qu'un enfant, de faire venir Maldini junior à Monza en janvier 2024 a marqué un tournant dans la carrière de ce joueur né en 2001. Son départ du Milan s'est concrétisé l'été suivant, après avoir fait bonne impression sous le maillot de Monza, avec lequel il a signé un contrat de deux ans, assorti d'une option de prolongation d'une saison supplémentaire sous certaines conditions. Au cours de la saison 2024-2025 avec Monza, en pleine zone de relégation, il ne joue que six mois, marquant trois buts, mais il fait preuve de qualités exceptionnelles, celles d'un véritable talent, qui lui valent également un appel important et un saut qualitatif. Le 1er février 2025, il est transféré définitivement à l'Atalanta pour 14 millions d'euros, dont 50 % reviennent au Milan, et un an plus tard, il est transféré à la Lazio, dans la capitale.
CE QUI N'A PAS MARCHÉ AU MILAN
Il y a toujours une touche de romantisme quand on parle de Maldini et du Milan, d'une histoire qui ne s'effacera jamais et qui respire le respect, les victoires, l'émotion et la solidarité. Daniel a su perpétuer cette tradition grâce à son talent et à son attitude exemplaire, empreinte d'une grande dignité et d'une grande modestie, traits de caractère qui caractérisent également sa famille. Il a marqué en Serie A et joué en Europe, pour le plus grand bonheur de son père dans les tribunes. Difficile de dire avec certitude ce qui n'a pas fonctionné ; les critiques et les supporters sont divisés entre ceux qui estiment qu'il n'avait pas le niveau pour être un joueur clé au Milan et ceux qui pensent au contraire qu'il a simplement payé le prix de l'éviction de son père Paolo du club par Gerry Cardinale.