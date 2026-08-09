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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Maldini révèle : « Voilà pourquoi Guardiola a refusé l’Italie. L’appel à Ancelotti... »

Italie
Mercato
P. Maldini
P. Guardiola

L’ancien capitaine raconte quelques coulisses de ses deux semaines à la FIGC

Interrogé par le Corriere della Sera, Paolo Maldini explique la raison pour laquelle Pep Guardiola a refusé le poste de sélectionneur de l’Italie et raconte l’appel passé à Carlo Ancelotti.


Pourquoi Guardiola a-t-il refusé ?

« Par fatigue. Guardiola sort de dix années éprouvantes en Premier League. Il s’est fait opérer du dos. Il veut se reposer. Mais il y a eu une discussion très sérieuse, nous avons étudié les effectifs, des moins de 17 ans jusqu’aux seniors… C’est ainsi que nous nous sommes tournés vers Andrea. Malagò savait tout, nous l’avons informé pas à pas »

  • Sur Ancelotti : « Nous avons passé un coup de fil au meilleur entraîneur italien de tous les temps, à mon ami fraternel Carlo Ancelotti. Il nous a répondu que le Brésil lui avait réaffirmé sa confiance totale, puis il nous a salués en nous souhaitant bonne chance. Un appel qui s’imposait. »


    LISEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’INTERVIEW DE PAOLO MALDINI

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