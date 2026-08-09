Maldini révèle : « Voilà pourquoi Guardiola a refusé l’Italie. L’appel à Ancelotti... »

Interrogé par le Corriere della Sera, Paolo Maldini explique la raison pour laquelle Pep Guardiola a refusé le poste de sélectionneur de l’Italie et raconte l’appel passé à Carlo Ancelotti.





Pourquoi Guardiola a-t-il refusé ?

« Par fatigue. Guardiola sort de dix années éprouvantes en Premier League. Il s’est fait opérer du dos. Il veut se reposer. Mais il y a eu une discussion très sérieuse, nous avons étudié les effectifs, des moins de 17 ans jusqu’aux seniors… C’est ainsi que nous nous sommes tournés vers Andrea. Malagò savait tout, nous l’avons informé pas à pas »