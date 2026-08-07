Maghnes Akliouche boucle son transfert « de rêve » du Monaco à Paris Saint-Germain

Un transfert au Parc des Princes revêt une signification personnelle profonde pour Akliouche. Originaire de Tremblay-en-France, il a passé le début de son enfance à jouer pour les clubs locaux de Villemomble et de l'US Torcy avant de rejoindre Monaco en 2017.

« Tout d'abord, j'aimerais remercier le président Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos et, bien sûr, l'entraîneur Luis Enrique pour la confiance qu'ils ont placée en moi », a confié Akliouche. « Je suis très fier. Et je suis évidemment très heureux ! Pour moi, c'est un honneur de rejoindre un club aussi prestigieux que le Paris Saint-Germain.

« Quand le Paris Saint-Germain a manifesté son intérêt pour moi, eh bien, pour moi c'était clair ! C'est un club spécial pour moi parce que j'ai grandi dans la région parisienne. C'est une grande fierté de jouer pour le Paris Saint-Germain. Mon objectif ? Simple : travailler dur et aider l'équipe à gagner.

« C'est à peu près tout ! C'est une magnifique histoire pour moi, et aussi pour ma famille. Mais pour l'instant, je suis vraiment concentré sur le fait de travailler dur et de rendre sur le terrain toute cette confiance. Être ici aujourd'hui est vraiment merveilleux. C'est quelque chose de vraiment spécial. Je suis aussi conscient des exigences élevées qu'implique le fait de représenter cette équipe. Aujourd'hui, je suis vraiment concentré uniquement sur cela. »



