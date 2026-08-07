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Maghnes Akliouche boucle son transfert « de rêve » du Monaco à Paris Saint-Germain
Le PSG s’offre l’internationale française très cotée
Le PSG a officiellement annoncé la signature d’Akliouche en provenance de l’AS Monaco. Le milieu de terrain de 24 ans a signé un contrat de longue durée qui le maintiendra dans la capitale française jusqu’en 2031. Le meneur de jeu polyvalent portera le numéro 11 dans son nouveau club.
Revenir en Île-de-France, la région où il a grandi, représente une étape importante dans sa carrière en plein essor. Akliouche a immédiatement exprimé sa joie après avoir bouclé ce transfert. Il a remercié le président du club Nasser Al-Khelaifi, le conseiller sportif Luis Campos et l’entraîneur Luis Enrique pour la confiance qu’ils ont placée en ses qualités.
Un retour spécial dans la capitale
Un transfert au Parc des Princes revêt une signification personnelle profonde pour Akliouche. Originaire de Tremblay-en-France, il a passé le début de son enfance à jouer pour les clubs locaux de Villemomble et de l'US Torcy avant de rejoindre Monaco en 2017.
« Tout d'abord, j'aimerais remercier le président Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos et, bien sûr, l'entraîneur Luis Enrique pour la confiance qu'ils ont placée en moi », a confié Akliouche. « Je suis très fier. Et je suis évidemment très heureux ! Pour moi, c'est un honneur de rejoindre un club aussi prestigieux que le Paris Saint-Germain.
« Quand le Paris Saint-Germain a manifesté son intérêt pour moi, eh bien, pour moi c'était clair ! C'est un club spécial pour moi parce que j'ai grandi dans la région parisienne. C'est une grande fierté de jouer pour le Paris Saint-Germain. Mon objectif ? Simple : travailler dur et aider l'équipe à gagner.
« C'est à peu près tout ! C'est une magnifique histoire pour moi, et aussi pour ma famille. Mais pour l'instant, je suis vraiment concentré sur le fait de travailler dur et de rendre sur le terrain toute cette confiance. Être ici aujourd'hui est vraiment merveilleux. C'est quelque chose de vraiment spécial. Je suis aussi conscient des exigences élevées qu'implique le fait de représenter cette équipe. Aujourd'hui, je suis vraiment concentré uniquement sur cela. »
Révélation dans la principauté
Akliouche s'est imposé comme l'un des atouts offensifs les plus précieux de Monaco avant de boucler son transfert. Le gaucher a réalisé une remarquable saison 2024-2025, avec sept buts et 12 passes décisives en 43 matches.
Il a conservé cette impressionnante régularité lors de la saison 2025-2026, en ajoutant sept buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues. Ses performances sur la scène nationale et continentale ont attiré l'attention de l'équipe de France. Médaillé d'argent olympique à Paris en 2024, Akliouche a honoré sa première sélection en septembre 2025 avant de décrocher une place dans le groupe de la France pour la Coupe du monde 2026.
- AFP
Se préparer à un nouveau chapitre
Akliouche doit désormais s’intégrer sans accroc dans le système tactique exigeant d’Enrique. La polyvalence du milieu créatif sera largement mise à contribution alors que le PSG est engagé sur plusieurs fronts, en compétitions nationales comme européennes.
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