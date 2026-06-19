Luis Milla vers Côme : accord conclu, Fabregas a été décisif

Selon Marca, Luis Milla va s’engager prochainement avec le Como. Le milieu de terrain espagnol du Getafe, né en 1994, devrait signer dans les prochaines heures, les deux clubs ayant trouvé un accord.
Getafe percevra environ 6 millions d’euros pour le transfert de son meneur de jeu, qui vient de conclure une saison brillante en Liga, terminant deuxième meilleur passeur du championnat espagnol. Avec le départ de Milla, qui suit celui de Mauro Arambarri, parti au River Plate, c’est donc le duo historique du milieu de terrain, pilier de l’équipe madrilène ces dernières années, qui se dissout.