Luis Milla vers Côme : accord conclu, Fabregas a été décisif

Cet été, Milla a attiré l’attention de plusieurs clubs. Al-Nassr s’est même manifesté, mais le transfert en Arabie saoudite n’a pas abouti. Le milieu de terrain a finalement opté pour le projet du Como, où il retrouvera plusieurs compatriotes.





L’intérêt du club italien pour le milieu de terrain n’est pas nouveau : dès le mercato d’hiver, Como avait tenté de le recruter, mais Getafe, alors en lutte pour son maintien, refusait de se séparer d’un élément clé. Les deux parties avaient néanmoins trouvé un accord pour abaisser la clause libératoire de 20 à 6 millions d’euros, le contrat du joueur expirant dans moins d’un an.





Bien que Villarreal ait également manifesté son intérêt, la détermination de Cesc Fàbregas à le compter dans son effectif a été décisive. Milla a donc choisi le club italien.