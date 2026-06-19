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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Luis Milla vers Côme : accord conclu, Fabregas a été décisif

Como
L. Milla
Mercato

Le club de Como réalise un coup de maître sur le marché des transferts en recrutant un joueur en provenance d’Espagne.

Selon Marca, Luis Milla va s’engager prochainement avec le Como. Le milieu de terrain espagnol du Getafe, né en 1994, devrait signer dans les prochaines heures, les deux clubs ayant trouvé un accord.


Getafe percevra environ 6 millions d’euros pour le transfert de son meneur de jeu, qui vient de conclure une saison brillante en Liga, terminant deuxième meilleur passeur du championnat espagnol. Avec le départ de Milla, qui suit celui de Mauro Arambarri, parti au River Plate, c’est donc le duo historique du milieu de terrain, pilier de l’équipe madrilène ces dernières années, qui se dissout.

  • L’appel de Fabregas a été décisif.

    Cet été, Milla a attiré l’attention de plusieurs clubs. Al-Nassr s’est même manifesté, mais le transfert en Arabie saoudite n’a pas abouti. Le milieu de terrain a finalement opté pour le projet du Como, où il retrouvera plusieurs compatriotes.


    L’intérêt du club italien pour le milieu de terrain n’est pas nouveau : dès le mercato d’hiver, Como avait tenté de le recruter, mais Getafe, alors en lutte pour son maintien, refusait de se séparer d’un élément clé. Les deux parties avaient néanmoins trouvé un accord pour abaisser la clause libératoire de 20 à 6 millions d’euros, le contrat du joueur expirant dans moins d’un an.


    Bien que Villarreal ait également manifesté son intérêt, la détermination de Cesc Fàbregas à le compter dans son effectif a été décisive. Milla a donc choisi le club italien.

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