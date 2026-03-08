Getty
Luis Enrique remet en question la force mentale du PSG après une nouvelle défaite avant le match décisif de Ligue des champions contre Chelsea
Des erreurs inhabituelles coûtent cher au PSG
Vendredi soir, les Parisiens semblaient être l'ombre d'eux-mêmes, apparaissant apathiques et enclins aux erreurs face à une équipe monégasque très efficace. Malgré un but de Bradley Barcola, la performance a été gâchée par des erreurs inhabituelles et un manque apparent de combativité, ce qui a provoqué la frustration audible du public du Parc des Princes lorsque le coup de sifflet final a retenti, marquant leur première défaite à domicile de la saison, mais leur septième toutes compétitions confondues.
Déconnexion mentale au Parc des Princes
Cette défaite a ouvert un débat sur la capacité du PSG à défendre son titre sur la scène européenne. Interrogé sur la question psychologique, Enrique a répondu sans détour à L'Équipe : « Évidemment, quand il y a des problèmes, c'est la tête qui déconnecte en premier. C'est normal. C'est une sensation bizarre, désagréable, mais il faut savoir que ce n'est qu'un match. On cherche toujours la clé pour comprendre pourquoi on peut rater des choses, mais c'est multifactoriel. La confiance ne s'achète pas... il faut la construire jour après jour. Nous sommes en difficulté, mais nous devons garder l'espoir de changer cela. »
Aucune excuse concernant la formation
Le moment choisi pour cette baisse de régime est particulièrement inquiétant pour le club parisien, qui peine à trouver une certaine régularité depuis quelques semaines. Un reportage de RMC Sport suggère que le staff technique du PSG avait déjà remarqué des performances et des comportements en deçà des attentes lors des entraînements précédant le match contre Monaco. Malgré ces signaux d'alerte, Enrique reste déterminé à soutenir ses joueurs alors qu'ils se préparent pour la compétition européenne.
Lorsqu'on lui a demandé si le problème venait de la préparation de la semaine, l'ancien joueur du FC Barcelone a rapidement répondu : « Non, pas à l'entraînement. L'entraînement n'est pas la même chose qu'un match. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je ne veux pas perdre confiance en cette équipe. Je pense que nous avons montré cette mentalité de ne jamais abandonner jusqu'à la fin. Lorsque nous avons eu des occasions de changer le résultat, nous avons encaissé un autre but, ce qui a rendu la tâche difficile et a mis fin au match. Ce n'est pas le meilleur résultat pour aborder la Ligue des champions, nous en sommes conscients, mais nous allons essayer de surmonter cela. »
Avantage sur Chelsea pour le match de l'UCL
Malgré ce revers national, le PSG a bénéficié d'un coup de pouce au niveau du calendrier après que les autorités françaises ont accepté de reporter son match de Ligue 1 contre Nantes, initialement prévu mi-mars. Cette aide administrative vise à donner aux Parisiens un maximum de temps pour récupérer entre les deux manches contre les Blues. Reste à voir si ce repos supplémentaire permettra de remédier à la fatigue mentale identifiée par leur entraîneur. L'équipe d'Enrique devra trouver rapidement des réponses, car Chelsea, qui l'a déjà battue en finale de la Coupe du monde des clubs l'été dernier, cherchera à tirer parti de toute fragilité mentale persistante dans les rangs parisiens.
