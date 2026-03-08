Luis Enrique remet en question la force mentale du PSG après une nouvelle défaite avant le match décisif de Ligue des champions contre Chelsea

Le moment choisi pour cette baisse de régime est particulièrement inquiétant pour le club parisien, qui peine à trouver une certaine régularité depuis quelques semaines. Un reportage de RMC Sport suggère que le staff technique du PSG avait déjà remarqué des performances et des comportements en deçà des attentes lors des entraînements précédant le match contre Monaco. Malgré ces signaux d'alerte, Enrique reste déterminé à soutenir ses joueurs alors qu'ils se préparent pour la compétition européenne.

Lorsqu'on lui a demandé si le problème venait de la préparation de la semaine, l'ancien joueur du FC Barcelone a rapidement répondu : « Non, pas à l'entraînement. L'entraînement n'est pas la même chose qu'un match. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je ne veux pas perdre confiance en cette équipe. Je pense que nous avons montré cette mentalité de ne jamais abandonner jusqu'à la fin. Lorsque nous avons eu des occasions de changer le résultat, nous avons encaissé un autre but, ce qui a rendu la tâche difficile et a mis fin au match. Ce n'est pas le meilleur résultat pour aborder la Ligue des champions, nous en sommes conscients, mais nous allons essayer de surmonter cela. »